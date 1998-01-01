Новости «АРТ-Тур»: «Мир вокруг нас не меняется, меняемся мы!» Директорский тур «Золотая Лихорадка-2024» для лучших турагентов «АРТ-Тура» на этот раз прошел в Танзании и Катаре

Директорский тур «Золотая Лихорадка-2024» для лучших турагентов «АРТ-Тур» со всей России в этом году прошел в Танзании и Катаре. Напомним, что по условиям акции, в эксклюзивный тур приглашаются директора туристических компаний, ТОП-20 — лидеров продаж туроператора «АРТ-ТУР», которые на церемонии награждения получают заработанные за сезон настоящие золотые слитки (1 грамм за каждый проданный номер в отеле 5* от 7 ночей). В Танзанию группа прилетела на крыльях а/к Qatar Airways. Начало увлекательного путешествия было ознаменовано ярким приветствием от племени Масаи. Участники тура посетили уникальный кратер Нгоронгоро, национальный парк Серенгети, лучшие локации для наблюдения за удивительным животным миром Африки. На ежедневных сафари турагенты «АРТ-Тура» увидели всю «большую пятерку» и не только. Слоны, бегемоты, зебры, буйволы, гиены, антилопы, приматы, целые прайды львов и много других представителей фауны не стеснялись фотокамер, а встретить в дикой природе гепардов и леопардов, при их малочисленности, это очень большая удача! И она была милостива к группе турагентов. Посетив деревню племени массаи, турагенты смогли не только прочувствовать культуру, быт и обычаи коренных жителей, но и понять главное: «мир вокруг нас не меняется, меняемся мы». Кульминацией путешествия по Танзании стал невероятный полет на воздушном шаре над саванной. Это была целая буря эмоций, настоящий праздник – на рассвете с высоты птичьего полета наблюдать миграцию животных и всю прелесть танзанийской природы. Это незабываемое зрелище оставило неизгладимое впечатление в сердце каждого участника директорского тура. Африка - невероятная роскошь, нет ничего более прекрасного, чем соприкосновение человека с природой и животным миром. Популярность континента набирает обороты и притягивает все больше и больше туристов, и повышает рейтинги продаж направления. Продолжилось незабываемое путешествие лидеров продаж «АРТ-Тур» в Катаре - жемчужине арабского востока, где состоялась торжественная церемония награждения. В Катаре «золотых агентов « ждало время релакса и эстетического удовольствия в роскошном отеле Raffles Doha, ставшем символом современной Дохи. А сама церемония награждения прошла в потрясающем Fairmont Doha на самом верхнем этаже с завораживающим видом на столицу Катара. Генеральный директор «АРТ-Тур» Дмитрий Арутюнов вручил каждому участнику заслуженные золотые слитки и поблагодарил за сотрудничество. Новый сезон «Золотой Лихорадки-2025» от «АРТ-ТУР» уже стартовал! ТОП-50 лидеров продаж ждут роскошные призы, которые АРТ-ТУР вручит уже в июне на свой традиционной веранда-party, а первые 20 агентов-лидеров продаж отправятся в новое золотое путешествие уже следующей осенью и получат заслуженные призы. Туроператор «АРТ-Тур» сердечно благодарит наших партнеров: авиакомпанию Qatar Airways, отели Ngorongoro Lodge Meliá Collection, Four Seasons Safari Lodge Serengeti, Gran Melia Arusha, Fairmont Doha, Raffles Doha, Four Seasons Doha и принимающих партнеров в Танзании и Катаре. Фото предоставлено компанией "АРТ-Тур"

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