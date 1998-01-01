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Pakistan International Airlines планирует полеты в Россию/ Air Cairo с 5 декабря начнет рейсы из Шарм-эль-Шейха в Уфу/ Правительство РФ выделит 3,5 млрд руб. на субсидирование авиаперевозок

Pakistan International Airlines начнет полеты в Россию

РФ рассчитывает на открытые прямого авиасообщения с Пакистаном и готова обслуживать рейсы нацперевозчика этой страны - Pakistan International Airlines (PIA), сообщил замглавы - статс-секретарь Минтранса России Дмитрий Зверев.



"Сегодня будут проведены консультации авиационных властей - мы искренне рады будем, с одной стороны, открытию прямых рейсов между нашими столицами, но и постепенному увеличению географии и частотности полетов.

И безусловно будем рады видеть компанию Pakistan International Airlines в российских аэропортах", - сказал г-н Зверев на заседании пакистано-российской межправительственной комиссии в среду.



В конце ноября Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) сняло четырехлетний запрет на полеты PIA в Европу.

Запрет был введен в июне 2020 года после катастрофы с участием Airbus A320 авиакомпании в Карачи, в результате которой погибли 97 человек, а также скандала с поддельными лицензиями пилотов. Авиавласти Пакистана устранили выявленные проблемы и повысили уровень надзора за безопасностью полетов, посчитали в EASA.

В PIA заявляли о планах возобновить рейсы в Европу в ближайшие недели, начиная с Парижа, с последующим расширением маршрутной сети на Лондон, Манчестер и Бирмингем.

Ранее запрет приводил к ежегодным убыткам перевозчика в размере около 40 млрд пакистанских рупий (примерно $144 млн).

Air Cairo с 5 декабря начнет рейсы из Шарм-эль-Шейха в Уфу

Египетская авиакомпания Air Cairo с 5 декабря начнет выполнять чартерные рейсы из Шарм-эль-Шейха в Уфу, сообщает пресс-служба международного аэропорта Уфы.

На направлении будут задействованы самолеты Airbus A320 вместимостью 174 пассажира.

Вылеты будут выполняться по понедельникам (в 7:45) и по четвергам (в 4:55) по местному времени. Время в пути составит 5 часов 50 минут.



Полеты будут выполняться совместно с туроператором Fun&Sun.

В настоящее время прямые рейсы из столицы Башкирии в Шарм-эль-Шейх выполняют авиакомпании "Россия", AZUR air и Almasria Airlines.





Правительство РФ выделит 3,5 млрд руб. на субсидирование авиаперевозок

Правительство РФ планирует выделить 3,5 млрд руб. на субсидирование воздушных перевозок, в том числе из труднодоступных мест, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Мы сегодня рассмотрим вопрос о выделении 3,5 млрд руб. организациям воздушного транспорта, в том числе тем, кто осуществляет полеты из труднодоступных мест по льготным билетам. Благодаря такой поддержке авиапредприятия смогут развиваться и обеспечивать транспортную связанность страны. Продолжим оказывать помощь и в следующем году, необходимые для этого ресурсы предусмотрены в нашем федеральном бюджете", - сказал Мишустин на заседании правительства в среду.



Сейчас в РФ действует три ежегодные федеральные программы субсидирования пассажирских авиаперевозок: между регионами в обход Москвы; между центральной частью страны и Дальним Востоком / Калининградом, а также по социально значимым маршрутам внутри ДФО (субсидии получает авиакомпания "Аврора").

На текущий год на них выделено более 25 млрд руб., в бюджете-2025 год заложено 26,4 млрд руб.

/TOURBUS.RU

