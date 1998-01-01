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05 декабря
Горячие авиановости
Pakistan International Airlines планирует полеты в Россию/ Air Cairo с 5 декабря начнет рейсы из Шарм-эль-Шейха в Уфу/ Правительство РФ выделит 3,5 млрд руб. на субсидирование авиаперевозок
Pakistan International Airlines начнет полеты в Россию
РФ рассчитывает на открытые прямого авиасообщения с Пакистаном и готова обслуживать рейсы нацперевозчика этой страны - Pakistan International Airlines (PIA), сообщил замглавы - статс-секретарь Минтранса России Дмитрий Зверев.
И безусловно будем рады видеть компанию Pakistan International Airlines в российских аэропортах", - сказал г-н Зверев на заседании пакистано-российской межправительственной комиссии в среду.
Запрет был введен в июне 2020 года после катастрофы с участием Airbus A320 авиакомпании в Карачи, в результате которой погибли 97 человек, а также скандала с поддельными лицензиями пилотов. Авиавласти Пакистана устранили выявленные проблемы и повысили уровень надзора за безопасностью полетов, посчитали в EASA.
В PIA заявляли о планах возобновить рейсы в Европу в ближайшие недели, начиная с Парижа, с последующим расширением маршрутной сети на Лондон, Манчестер и Бирмингем.
Ранее запрет приводил к ежегодным убыткам перевозчика в размере около 40 млрд пакистанских рупий (примерно $144 млн).
Air Cairo с 5 декабря начнет рейсы из Шарм-эль-Шейха в Уфу
Египетская авиакомпания Air Cairo с 5 декабря начнет выполнять чартерные рейсы из Шарм-эль-Шейха в Уфу, сообщает пресс-служба международного аэропорта Уфы.
Вылеты будут выполняться по понедельникам (в 7:45) и по четвергам (в 4:55) по местному времени. Время в пути составит 5 часов 50 минут.
Правительство РФ выделит 3,5 млрд руб. на субсидирование авиаперевозок
Правительство РФ планирует выделить 3,5 млрд руб. на субсидирование воздушных перевозок, в том числе из труднодоступных мест, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Мы сегодня рассмотрим вопрос о выделении 3,5 млрд руб. организациям воздушного транспорта, в том числе тем, кто осуществляет полеты из труднодоступных мест по льготным билетам. Благодаря такой поддержке авиапредприятия смогут развиваться и обеспечивать транспортную связанность страны. Продолжим оказывать помощь и в следующем году, необходимые для этого ресурсы предусмотрены в нашем федеральном бюджете", - сказал Мишустин на заседании правительства в среду.
На текущий год на них выделено более 25 млрд руб., в бюджете-2025 год заложено 26,4 млрд руб.
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