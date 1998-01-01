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Петербургский международный турфорум “Travel Hub. Путешествуй!» начал работу

В трехдневной программе форума - сессия «Туристическая привлекательность страны», обсуждение развития семейного, гастрономического, промышленного и делового туризма

Петербургский международный туристский форум “Travel Hub. Путешествуй!» начал работу сегодня в Северной столице с 4 по 6 декабря. Это дискуссионная площадка, объединяющая представителей органов власти, бизнеса и общественных организаций для обсуждения актуальных вопросов туристской отрасли, подведения итогов и определения векторов устойчивого развития туризма.

С 2023 года Форум проводится в качестве главного сетевого мероприятия Российского туристического форума «Путешествуй!». Организаторы мероприятия – Комитет по развитию туризма Санкт Петербурга и Конгрессно-выставочное бюро совместно с Фондом Росконгресс при поддержке Минэкономразвития России.

Партнерами форума выступают Фонд «Центр стратегических разработок», Агентство стратегических инициатив, Ассоциация туроператоров России, АНО «Национальные приоритеты», Центр компетенций в сфере туризма и гостеприимства.

Завтра состоится главное событие Петербургского международного туристского форума – пленарная сессия «Туристическая привлекательность страны». Ее участники обсудят стратегические тенденции развития отечественной туриндустрии.

На повестку сессии будет вынесена группа вопросов, определяющих текущее состояние отрасли и перспективы ее развития.

В обсуждениях примут участие заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вахруков, вице-губернатор Санкт Петербурга Борис Пиотровский, председатель Законодательного собрания Санкт Петербурга Александр Бельский, секретарь рабочей группы по реализации проекта «Серебряное ожерелье России» Сергей Корнеев, директор дивизиона «Городская экономика» Агентства стратегических инициатив Ольга Захарова, президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский и другие эксперты.

В этом году внимание будет сфокусировано на позиционировании туристских маршрутов и повышении их привлекательности на международной арене. Эти вопросы сопряжены с «упаковкой» турпродукта, созданием национальных маршрутов в рамках проекта «Серебряное ожерелье», насыщением территорий объектами малого и среднего бизнеса в сфере туризма. Экспертам предстоит обсудить успешные маркетинговые стратегии и технологии, чтобы сформировать комплексный подход к выработке единых стандартов.

Кроме того, будут обсуждаться идеи создания единого туристского бренда с дружественными странами и перспективы развития международных деловых связей в сфере путешествий.

Ряд сессий туристского форума будет сфокусирован на развитии внутреннего туризма. Эксперты и лидеры рынка обсудят популярные направления, подведут предварительные итоги реализуемых программ и поделятся опытом продвижения различных форматов путешествий.

Особенности новых тенденций, таких как туризм «через поколение» (то есть бабушек и дедушек с внуками – skip-gen путешествий), железнодорожные круизы, комбинированные поездки «бизнес и отдых», а также другие востребованные форматы, будут обсуждаться сегодняна сессии «Перспективные виды туризма».

Набирает популярность промышленный туризм. На его развитие направлена программа «Открытая промышленность», которую реализуют Агентство стратегических инициатив совместно с Центром компетенций в сфере туризма и гостеприимства Санкт Петербурга при поддержке Минпромторга России. Об этих инициативах подробно расскажут на тематической сессии «Промышленный туризм» 5 декабря.

В числе самых перспективных направлений – гастрономический туризм, о нем участники форума поговорят 6 декабря в рамках одноименной мастер-сессии. Дискуссия сделает акцент на формировании подходов к развитию национальной кухни регионов России и гастрономической индустрии страны в целом.

Эксперты обсудят тенденции этой сферы: от аутентичности до театральных зарисовок, – а также поделятся опытом работы с гастрономическим брендом региона. Крупнейшие перевозчики туристского рынка расскажут об актуальных решениях для организации гастромаршрутов.

/TOURBUS.RU