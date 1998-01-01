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«Ракета»: Услуги делового туризма за год подорожали на 30%

Эксперты цифровой платформы проанализировали изменения на рынке бизнес-тревел этой осенью

Эксперты цифровой платформы для организации командировок «Ракета» предоставили гам результаты исследования развития отечественного рынка делового туризма минувшей осенью.

Как отмечают в компании, восстановление рынка бизнес-тревел продолжается – количество деловых поездок растет, как и спрос на тревел-услуги в корпоративном сегменте.

По данным «Ракеты», число командировок в сентябре-ноябре 2024 года выросло на 11% к аналогичному периоду прошлого года. Количество оформленных тревел-услуг (билеты, брони в отелях, трансферы и т.д.) увеличилось на 5%.

При этом самым активным по командировкам этой осенью стал октябрь – на него пришлось больше всего поездок.

Традиционно наибольший спрос у корпоративного сегмента на авиабилеты. Нынешней осенью они составили 37% от всех тревел-услуг, которые оформил корпоративный сегмент. На второй позиции железнодорожные билеты – 26% всех услуг, замыкают тройку отельные бронирования – их доля составила 24%.

Важно отметить, что осенью 2024 к осени прошлого года тревел-услуги подорожали. Так, стоимость авиабилетов для корпоративного сегмента выросла на 30%: в сентябре-ноябре 2024 она составила 30 652 рубля против 23 413 рублей осенью 2023 года.

Железнодорожные билеты увеличились в цене на 33%: 5606 рублей в 2024 году вместо 4208 рублей осенью прошлого года.

Размещение в отелях и апартаментах подорожало на 26%: этой осенью средняя стоимость составила 20 092 рубля, в прошлом году – 15 930 рублей за ночь.

Меньше подросли в цене трансферы (на 16%) и «Аэроэкспрессы» (на 10%).

«В сентябре-ноябре 2024 года чаще всего российские компании оформляли командировки заблаговременно – за 21 день и более. Доля таковых составила 23%, - рассказывает Дарья Зубрицкая, директор по маркетингу и коммуникациям платформы «Ракета». – 21% деловых путешествий бронировался за 1-3 дня до поездки, 19% командировок – за 8-14 дней. Остается и часть бизнес-туристов, которые оформляют деловые поездки непосредственно в день их начала – таковых 5%».

Самыми популярными направлениями среди бизнес-путешественников осенью 2024 года стали Россия, за ней (в порядке от наибольшего спроса к меньшему) Казахстан, ОАЭ, Узбекистан, Азербайджан, Беларусь, Китай, Турция, США, Туркменистан, Индия и Грузия.

При этом поток деловых туристов в Грузию в ноябре 2024 года снизился к ноябрю 2023-го на треть – вероятно, что на фоне происходящих там событий часть бизнес-путешественников пока отказывается от поездок.

Среди российских городов этой осенью самыми востребованными для командировок стали Москва, Тюмень, Уфа, Новый Уренгой, Санкт-Петербург, Сургут, Самара, Красноярск и Южно-Сахалинск.

/TOURBUS.RU