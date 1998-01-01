Военное положение, напугавшее туристов в Южной Корее, продлилось всего несколько часов

Правительство Южной Кореи утвердило принятое ранее президентом страны Юн Сок Ёлем решение об отмене военного положения спустя несколько часов после его введения, передают сегодня агентство Yonhap и «Интерфакс».

Кабмин на заседании проголосовал за отмену данной меры, отмечается в сообщении.



Сам Юн Сок Ёль ранее заявил, что согласен отменить военное положение. "Я ввел военное положение, так как был твердо намерен спасти страну от антигосударственных сил. Они пытались парализовать ключевые функции государства, угрожали закрепленной в конституции демократической форме власти", - сказал он ранее в ходе обращения к согражданам.

"Однако парламент потребовал отменить военное положение. Я отозвал военнослужащих, которые должны были следить за соблюдением этого военного положения", - добавил президент.



Напомним, что ранее вчера президент Южной Кореи объявил в стране военное положение "в связи с антиправительственной активностью".

Между тем южнокорейские оппозиционные партии сегодня подали предложение об отстранении от власти президента страны.





После отмены военного положения обстановка в Южной Корее нормализовалась, сообщает сегодня посольство России в республике.

"После отмены военного положения обстановка в Сеуле, других городах и провинциях Республики Корея нормализовалась. Угроз массовых беспорядков, опасных для жизнедеятельности граждан, в настоящее время не фиксируем. Объекты транспортной, промышленной и социальной инфраструктуры функционируют в штатном режиме", - говорится в сообщении дипмиссии.



В то же время посольство «рекомендует российским гражданам внимательно следить за развитием событий и воздерживаться от участия в массовых мероприятиях политической направленности".



По информации АТОР, в стране сейчас находится 5,3 тысячи российских туристов, в том числе транзитных пассажиров. Просьб о досрочном прерывании отдыха или аннуляций туров туроператоры не получали.

Как отметил вчера вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. "Объем туристических потоков, которые принимает Южная Корея, огромен, и как это отразится на туристах, которые сейчас уже находятся там, будут ли ограничения работы логистических центров, покажет только время. Но то, что это удар по туристическому имиджу Кореи, уже можно констатировать".

"При этом не думаю, что это как-то скажется на туристах — разве что, понаблюдают корейскую драму воочию", - добавил эксперт.



Отметим, что в 2023 году Южную Корею посетило более 11 млн иностранных туристов.

В том числе, почти 160 тыс. российских, что на 165% опережает показатели 2022 года

/TOURBUS.RU





Фото: Kyodo/via REUTERS



