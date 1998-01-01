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04 декабря
Военное положение, напугавшее туристов в Южной Корее, продлилось всего несколько часов
В то же время посольство РФ по-прежнему рекомендует туристам "внимательно следить за развитием событий и воздерживаться от участия в массовых мероприятиях ".
Правительство Южной Кореи утвердило принятое ранее президентом страны Юн Сок Ёлем решение об отмене военного положения спустя несколько часов после его введения, передают сегодня агентство Yonhap и «Интерфакс».
После отмены военного положения обстановка в Южной Корее нормализовалась, сообщает сегодня посольство России в республике.
Как отметил вчера вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. "Объем туристических потоков, которые принимает Южная Корея, огромен, и как это отразится на туристах, которые сейчас уже находятся там, будут ли ограничения работы логистических центров, покажет только время. Но то, что это удар по туристическому имиджу Кореи, уже можно констатировать".
В том числе, почти 160 тыс. российских, что на 165% опережает показатели 2022 года
/TOURBUS.RU
Фото: Kyodo/via REUTERS
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