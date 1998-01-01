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Москва будет развивать маршруты "Золотого кольца"

Соглашение о совместном развитии столицей и регионами национального маршрута "Золотое кольцо" подписано в Суздале в ходе форума "Инвестиции в устойчивое развитие"

Соглашение о совместной работе по развитию национального маршрута "Золотое кольцо" между Москвой, Подмосковьем, а также Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областями на днях было подписано в Суздале, в рамках всероссийского форума "Инвестиции в устойчивое развитие".

Для продвижения маршрута Мостуризм предлагает использовать наиболее удобный сервис - платформу Russpass, на которой можно не только спланировать путешествие по городам России, но и забронировать жилье, купить билеты в музеи и т.п.

Субъекты договорились о разработке нового сценария путешествий, проведении совместных исследований и информационных туров, обмене опытом между музеями, гостиницами, ресторанами и другими производителями услуг для туристов.

Напомним, что Золотое кольцо России – это туристический маршрут, который уже более полувека объединяет древние города Северо-Восточной Руси. Сейчас официально в Золотое кольцо входит девять городов: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Углич, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир.

Классический маршрут создавался в первую очередь как культурно-просветительский. Планировалось, что туристы проедут по местам славной истории Владимиро-Суздальского княжества, воочию увидят легендарные архитектурные ансамбли и исторические достопримечательности.

По задумке, маршрут начинался и заканчивался в Москве, но столица была лишь точкой старта и финиша.

В комитете отметили, что внутренний турпоток в 2024 году превысил 95 миллионов поездок, что на 20% больше, чем до пандемии в 2019 году.

По итогам первых шести месяцев этого года Владимирская, Ивановская и Костромская области вошли в десятку регионов, откуда чаще всего приезжают туристы в столицу. А свыше 40% москвичей, путешествующих по России, посещают города «Золотого кольца».

В ведомстве надеются, что новый виток развития национального маршрута значительно расширит совместные предложения и увеличит взаимовыгодный обмен туристами между регионами. Например, для путешественников, которые захотят объединить несколько направлений в одном маршруте, Мостуризм разработал концепцию "Москва +", которую реализуют в рамках инициативы «Повышение доступности туристских услуг» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Это, прежде всего, маршруты в Санкт-Петербург ("Два города — миллион впечатлений"), в Нижний Новгород ("Три столицы: от рассвета до заката"), Казань ("Две столицы одного горизонта"), в Мурманскую область ("Путешествие к русскому чуду") или в ближайшее Подмосковье ("Два ритма идеального путешествия").

Но наибольшей популярностью сегодня пользуется маршрут во Владимирскую область ("Путешествие в русскую сказку") Осенью 2024 года он вошел в финал IX Всероссийской туристской премии "Маршрут года" сразу в двух номинациях: "Лучший межрегиональный маршрут" и "Лучший туристический путеводитель".

В рамках проекта представлено 13 межрегиональных маршрутов, ориентированных как на российских, так и на иностранных туристов, которые знакомят с богатым культурным наследием Москвы и Владимирской области.

В целом же, на платформе Russpass уже выставлено более 13 тысяч предложений для туристов из регионов, подписавших соглашение.

/TOURBUS.RU