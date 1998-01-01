Туризм: Происшествия

Посольство РФ в Южной Корее просит россиян соблюдать спокойствие

Посольство России в Южной Корее призвало находящихся там россиян соблюдать спокойствие и воздерживаться от участия в массовых мероприятиях после объявления военного положения,.

«В связи с объявлением президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем военного положения призываем российских граждан, находящихся в республике, сохранять спокойствие, соблюдать рекомендации властей и воздерживаться от участия в массовых мероприятиях, особенно политической направленности», - сообщило ведомство в своем телеграм-канале.



По данным Ассоциации туроператоров, в Южной Корее сейчас может находиться 5,3 тыс. российских туристов, как организованных, так и самостоятельных. В том числе, это граждане, прибывшие с целью транзитного перелета в третьи страны Азии.

"Просьб о досрочном возвращении на вечер понедельника туроператоры не получали. Аннуляций туров в Южную Корею, связанных с последней информацией о ситуации в стране, участники рынка не фиксируют", - говорится в сообщении АТОР.





Президент Южной Кореи Юн Сок Ель во вторник объявил в стране военное положение "в связи с антиправительственной активностью".

Это решение было принято после того, как оппозиционная Демократическая партия провела в бюджетном комитете парламента законопроект о сокращении бюджета и подала ходатайства об импичменте государственному аудитору и главному прокурору.

Фото © REUTERS/ Kyodo





Дожди в Таиланде унесли 25 жизней

Вызванные муссонными дождями наводнения в Таиланде и Малайзии унесли жизни более 30 человек, десяткам тысяч пришлось эвакуироваться, сообщает во вторник Associated Press.

Власти Таиланда сообщили во вторник, что за прошлую неделю из-за наводнений погибли 25 человек. А в Малайзии погибли как минимум шестеро.



Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что за последние пять дней выпало столько же осадков, сколько за предыдущие шесть месяцев. Больше всего пострадали северный штат Келантан на границе с Таиландом и соседний штат Тренгану. По словам премьера, на восстановление поврежденной инфраструктуры понадобится около $224 млн.

Около 91 тыс. человек из восьми штатов все еще не могут вернуться в свои дома. Примерно 88% их них - из Келантана и Тренгану.



Между тем, в Таиланде более 34 тыс. эвакуированных граждан до сих пор находятся в специальных убежищах. Из-за наводнений закрылись многие школы и 98 медицинских учреждений.

На выходных дожди немного ослабли, однако метеорологи предсказывают, что они вновь усилятся в cреду.



Гендиректор турфирмы "Лайф-тревел” похитила 9 млн рублей

Руководителю новосибирской турфирмы ООО "Лайф-тревел" выдвинули обвинение в хищении у клиентов почти 9 млн рублей, сообщает прокуратура региона.

Как говорится в сообщении, обвиняемая с февраля по август 2024 года под предлогом оказания услуг по бронированию и оплате билетов и других услуг, похитила более 8,8 млн рублей у 39 потерпевших.



Обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в значительном и крупном размерах).

Уголовное дело направлено в Заельцовский районный суд Новосибирска.

/TOURBUS.RU

