Самые перспективные TravelTech-стартапы выбрали на ТревелХаб-2024

Первые три места заняли ЕдуЕм – сервис доставки еды для туристов, 2Roomz – цифровая платформа для отеля и Aiso-AI-ассистент

В рамках 9-й ежегодной конференции ТревелХаб 2024, которая состоялась в Москве при поддержке Комитета по туризму города Москвы, сообщества TravelStartups и РСТ, были названы самые лучшие и перспективные TravelTech-стартапы.

В финальной части конференции к выступлению были приглашены победители и финалисты профильных программ и конкурсов: MITT Travel Start 2024, МТС Travel Accelerator, Ростелеком Business TravelTech, Мастера Гостеприимства и Startech Awards.

В итоге было отобрано семь проектов победителей конкурсов и акселерационных программ 2024, предлагающих инновационные решения для туристической отрасли.

Первые три места заняли: ЕдуЕм – сервис доставки еды для тех, кто в пути; 2Roomz – цифровая платформа для гостей и сотрудников отеля и Aiso - AI-ассистент, созданный на основе технологий искусственного интеллекта.

Так, загружая приложение ЕдуЕм на свой смартфон в Appstore или GooglePlay можно в удобном формате сделать заказ еды в поезд или самолет. На выбранной станции встретить курьера с заказом или получить выбранный набор в зоне ожидания вылета, в кафе или ресторане без очередей.

Социальная TravelTech платформа - 2Roomz - это веб-сервис, для бесконтактного общения с гостем, продажи услуг отеля он-лайн (F&B, SPA, laundry service, трансфер и т.д.), а также удобный способ заказать любую бесплатную услугу и ознакомиться с важной информацией.

Инструмент позволяет получать продажи на этапе прибытия гостя в отель и в течение срока его проживания. Также, сервис оснащен широким маркетинговым функционалом, нацеленный на промоутирование товаров и услуг отеля, а также сбор обратной связи от гостей.

Проект–победитель конкурса MITT Travel Start 2023 - стартап Aiso – это AI-ассистент, созданный на основе технологий искусственного интеллекта.

Он позволяет автоматизировать различные процессы и бизнес-функции компаний, полноценно заменяя сотрудника в чатах и мессенджерах. Робот aiso также может выполнять любую роль социального взаимодействия бизнеса с клиентами: менеджер по бронированию в отеле, консультант в разных сферах, а также менеджер в travel-агентстве.

Были отмечены и такие стартапы, как Qeepl – сервис аренды мест хранения багажа. Инновационная разработка позволяет оставить багаж в любом месте города благодаря сотрудничеству с пунктами выдачи, отелями и магазинами по всей стране.

С 2021 года было отрыто уже 400 пунктов хранения, 40 тыс. клиентов оставили багаж, а компания получила 20 млн. руб. выручки.

Итмечены были также стартап Touchh – интерфейс гостя, который увеличивает прибыль объекта размещения и сервис «‎Погнали!»‎, который объединяет любителей путешествий по России и миру.

Этот стартап предоставляет возможность делиться туристическим контентом, искать попутчиков и знакомиться на основе общих интересов, а также бронировать отели, авторские туры и экскурсии на внутреннем маркетплейсе.

Премию получил и Creativehub – международная платформа для профессионального развития и целом набором инструментов для решения бизнес-задач.

Призы трем победителям вручили представители компании Selectel, оказывающие партнерскую поддержку конференции.

А все остальные проекты получили диплом «Перспективный TravelTech-стартап 2024». Специалисты отметили, что цифровизация, персонализированный маркетинг и партнерство с TravelTech-стартапами становятся в настоящее время неотъемлемой частью успеха в гостиничном бизнесе.

/TOURBUS.RU