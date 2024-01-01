Новости Дмитрий Тыщук: «"Победа" не планирует наращивать долю международных перевозок» Гендиректор российского лоукостера рассказал об изменениях в формировании воздушной сети «Победы»

Авиакомпания "Победа" не планирует наращивать долю международных перевозок, придерживаясь текущего уровня около 15%, сообщил гендиректор компании Дмитрий Тыщук, которого сегодня цитирует «Интерфакс»ю "Сегодня в нашей маршрутной сети порядка 15% международных направлений. Кардинальных изменений мы не собираемся делать. Примерно такую пропорцию и будем оставлять", - сказал г-н Тыщук журналистам на праздновании десятилетия авиаперевозчика.

"Будем смотреть, как спрос будет вести себя. Мы гибки в формировании маршрутной сети, если будут появляться возможности - будем смотреть", - добавил он.



Планы "Победы" увеличить общий пассажиропоток в этом году примерно на 5% в силе, отметил н-н Тыщук: будет перевезено "не менее 13,6 млн человек" (против 13 млн в 2023-м). В 2025 году компания рассчитывает "как минимум сохранить достигнутый пассажиропоток этого года". "Получится рост или нет - сейчас сложно сказать. Потому что все наши самолеты задействованы на максимуме, все показатели и по загрузке, и по налету максимальны на сегодня", - пояснил CEO "Победы".



Зарубежная маршрутная сеть "Победы" в настоящее время включает рейсы в Армению, Турцию, ОАЭ, Узбекистан и Киргизию. Ранее компания также летала из Москвы и Санкт-Петербурга в Минск, но на осенне-зимний сезон (с ноября по апрель) рейсы были приостановлены.



В мае этого года "Победа" в числе других российских компаний подпала под американские санкции. Последствием этого может быть ограничение зарубежных рейсов перевозчика, отмечали отраслевые эксперты. Курирующий транспорт вице-премьер Виталий Савельев вскоре заявлял, что "Победа" продолжит полеты за границу: "Победа" летает там, где у нас не происходит риска ареста самолетов или какого-то запрета на обслуживание. "Победа" летала и летает".



Авиакомпания "Победа" ведет переговоры с иностранными лизингодателями о страховом урегулировании еще по двум Boeing 737-800, сообщил также Дмитрий Тыщук.

Страховое урегулирование и последующий перевод авиатехники из иностранного реестра в российский позволяют использовать ее на зарубежных рейсах без риска ареста. На данный момент у "Победы" осталось 10 самолетов с двойной регистрацией.



Всего в парке компании 42 Boeing 737: часть из них была приобретена в лизинг у зарубежных лессоров (в том числе у ирландских BOC Aviation и SMBC Aviation Capital), часть - у зарегистрированных за рубежом структур российских банков. В конце 2023 года "Победа" пополнила парк самолетом, который ранее эксплуатировала прекратившая деятельность авиакомпания Royal Flight.

/TOURBUS.RU





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