|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
03 декабря
Дмитрий Тыщук: «"Победа" не планирует наращивать долю международных перевозок»
Гендиректор российского лоукостера рассказал об изменениях в формировании воздушной сети «Победы»
Авиакомпания "Победа" не планирует наращивать долю международных перевозок, придерживаясь текущего уровня около 15%, сообщил гендиректор компании Дмитрий Тыщук, которого сегодня цитирует «Интерфакс»ю
"Сегодня в нашей маршрутной сети порядка 15% международных направлений. Кардинальных изменений мы не собираемся делать. Примерно такую пропорцию и будем оставлять", - сказал г-н Тыщук журналистам на праздновании десятилетия авиаперевозчика.
"Получится рост или нет - сейчас сложно сказать. Потому что все наши самолеты задействованы на максимуме, все показатели и по загрузке, и по налету максимальны на сегодня", - пояснил CEO "Победы".
Ранее компания также летала из Москвы и Санкт-Петербурга в Минск, но на осенне-зимний сезон (с ноября по апрель) рейсы были приостановлены.
На данный момент у "Победы" осталось 10 самолетов с двойной регистрацией.
В конце 2023 года "Победа" пополнила парк самолетом, который ранее эксплуатировала прекратившая деятельность авиакомпания Royal Flight.
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2024 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72