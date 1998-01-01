Новости В Нижнем Новгороде назвали лидеров событийного туризма России На волжских берегах прошел финал ХIII Международной премии в сфере событийного туризма Russian Event Awards

27-29 ноября в Нижнем Новгороде состоялся финал ХIII Международной премии в сфере событийного туризма Russian Event Awards. В 2024 году право на участие в финале XIII Международной премии Russian Event Awards получили 348 проектов из 57 регионов России, 2 регионов Республики Беларусь и 1 проект из Южной Осетии. 317 проектов из 56 регионов России и 3 проекта из Республики Беларусь подтвердили свое участие в финале. Всего на соискание XIII Международной премии Russian Event Awards было подано 574 проекта 63 регионов России, 4 проекта из 2 регионов Республики Беларусь и 1 проект из Южной Осетии. Организаторами финальных мероприятий выступили: Министерство туризма и промыслов Нижегородской области, ФРОС Region PR и ООО Консалтинг-Тур. 27 ноября на территории Бизнес-центра V Business Bay прошел благотворительный концерт «Таланты событийного туризма». 28 ноября на территории Бизнес-центра V Business Bay состоялась торжественная церемония открытия финала премии, где с напутственными словами выступили Сергей Яковлев, министр туризма и промыслов Нижегородской области, и Геннадий Шаталов, основатель Международной премии Russian Event Awards. В этот день прошли публичные презентации 320 проектов-финалистов. 29 ноября на территории «Нижегородской ярмарки» состоялась торжественная церемония награждения лауреатов XIII Международной премии Russian Event Awards 2024. В ней принял участие Наталья Гвилия, заместитель министра туризма и промыслов Нижегородской области, и Геннадий Шаталов, основатель Международной премии Russian Event Awards. Лауреаты ХIII Международной премии Russian Event Awards 2024: Лучшая идея туристического события Гран-при – Проект «Снято.Много.Хорошо («Сторизфест»). Иммерсивный городской фестиваль, посвященный культурно-историческому наследию г.Рыбинска, Ассоциация «Ярославское Конвеншн Бюро», Ярославская область, Рыбинск Лучшая природно-рекреационная зона для проведения турсобытия 1 место – Колодно-бортевая пасека Торатау, КФХ Адамчук Инза Артуровна, Республика Башкортостан, Уфа 1 место – Спортивный кластер «Горки», МКУ «Центр развития туризма города Каменска-Уральского», Свердловская область, Каменск-Уральский Лучшее MICE событие Гран-при – Выставка «Москва промышленная. Город будущего», Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы, Москва Лучшее MICE событие в области туризма Гран-при – Форум по этнотуризму, АНО «Центр развития туризма Республики Башкортостан», Республика Башкортостан, Уфа Лучшее детское туристическое событие Гран-при – Лесная Резиденция Деда Мороза Черноземья в Нелже, АНО «Детский и семейный культурно-досуговый обучающий центр «НЕЛЖА.РУ», Воронежская область, село Нелжа Лучшее международное событие 1 место – Международный Форум «Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество», АНО «Дирекция Международных Программ», Республика Татарстан, Казань Лучшее молодежное туристическое событие Гран-при – День молодежи и Неделя в Молодежной столице, Администрация города Владивостока, Приморский край, Владивосток Лучшее событие в области гастрономического туризма в населенном пункте с численностью до 100 000 человек Гран-при – Фестиваль крафтовой культуры КлинМайFest, Управление социально-значимых проектов Администрации городского округа Клин, Московская область, Клин Лучшее событие в области гастрономического туризма в населенном пункте с численностью свыше 100 000 человек Гран-при – Эногастрономический фестиваль «Виноград», ООО «Винология», Краснодарский край, Краснодар Лучшее средство размещения для проведения турсобытия Гран-при – Сочи Парк Отель, ООО «Сочи-Парк Отель», Краснодарский край, Сочи Лучшее туристическое событие в гибридном формате Гран-при – Фестиваль «Музыка балконов», ГБПОУ «Нижегородский хоровой колледж им. Л.К. Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением до 100 000 человек Гран-при – Железное кружево, Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма Крапивинского муниципального округа, Кемеровская область, пгт. Зеленогорский Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением свыше 100 000 человек Гран-при – Фестиваль «Лето в Тобольском кремле», ГАК ТО «Тюменское концертно-театральное объединение», Тюменская область, Тобольск Лучшее туристическое событие, основанное на природном явлении или географическом положении Гран-при – Ежегодный фестиваль «Снежная открытка» на Байкале, ООО «Кумуткан», Республика Бурятия, Улан-Удэ Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал Гран-при – Международный фестиваль цветов, Комитет по развитию туризма СПб, Санкт-Петербург Лучшее этнокультурное событие Гран-при – День туристического меню «ОГО! ПРиПЁК», ОГАУ «Белгородский центр туризма», Белгородская область, Корочанский район, село Яблоново Событие в области автотуризма Гран-при – Ежегодный общероссийский форум автопутешественников «За Горизонт», АНО «Детский и семейный культурно-досуговый обучающий центр «НЕЛЖА.РУ», Воронежская область, село Нелжа Событие, посвященное Году семьи Гран-при – День сибирского купечества, МБУК «Музей-заповедник «Мариинск исторический», Кемеровская область, Мариинск Победителями в Специальных номинациях от Попечительского совета премии были награждены: Национальное туристическое событие 2024 года: Гран-при – Форум креативных территорий, Министерство туризма и промыслов Нижегородской области, Нижегородская область, Нижний Новгород Гран-при – VIII Международный фестиваль карельского пирога «Калитка», Администрация Лихославльского округа Тверской области, Тверская область, Лихославль Гран-при – Гастротуристический фестиваль-форум «В Сибири-Есть!», ООО «Бизнес инкубатор», АНО «ГАСТРОИНКУБАТОР», Новосибирская область, Новосибирск Гран-при – Ресторанный фестиваль «Гастрономическая Рождественская», АНО «Региональное управление проектами и организации массовых мероприятий «Центр 800», Нижегородская область, Нижний Новгород и многие другие. ПОЛНЫЙ СПИСОК ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИИ



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