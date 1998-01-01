Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
03 декабря
В Нижнем Новгороде назвали лидеров событийного туризма России

На волжских берегах прошел финал ХIII Международной премии в сфере событийного туризма Russian Event Awards


 

27-29 ноября в Нижнем Новгороде состоялся финал ХIII Международной премии в сфере событийного туризма Russian Event Awards.

В 2024 году право на участие в финале XIII Международной премии Russian Event Awards получили 348 проектов из 57 регионов России, 2 регионов Республики Беларусь и 1 проект из Южной Осетии. 317 проектов из 56 регионов России и 3 проекта из Республики Беларусь подтвердили свое участие в финале.

Всего на соискание XIII Международной премии Russian Event Awards было подано 574 проекта 63 регионов России, 4 проекта из 2 регионов Республики Беларусь и 1 проект из Южной Осетии.

 

Организаторами финальных мероприятий выступили: Министерство туризма и промыслов Нижегородской области, ФРОС Region PR и ООО Консалтинг-Тур.

 

27 ноября на территории Бизнес-центра V Business Bay прошел благотворительный концерт «Таланты событийного туризма».

28 ноября на территории Бизнес-центра V Business Bay состоялась торжественная церемония открытия финала премии, где с напутственными словами выступили Сергей Яковлев, министр туризма и промыслов Нижегородской области, и Геннадий Шаталов, основатель Международной премии Russian Event Awards. В этот день прошли публичные презентации 320 проектов-финалистов.

 

29 ноября на территории «Нижегородской ярмарки» состоялась торжественная церемония награждения лауреатов XIII Международной премии Russian Event Awards 2024. В ней принял участие Наталья Гвилия, заместитель министра туризма и промыслов Нижегородской области, и Геннадий Шаталов, основатель Международной премии Russian Event Awards.

 

Лауреаты ХIII Международной премии Russian Event Awards 2024:

Лучшая идея туристического события

Гран-при – Проект «Снято.Много.Хорошо («Сторизфест»). Иммерсивный городской фестиваль, посвященный культурно-историческому наследию г.Рыбинска, Ассоциация «Ярославское Конвеншн Бюро», Ярославская область, Рыбинск

 

Лучшая природно-рекреационная зона для проведения турсобытия

1 место – Колодно-бортевая пасека Торатау, КФХ Адамчук Инза Артуровна, Республика Башкортостан, Уфа

1 место – Спортивный кластер «Горки», МКУ «Центр развития туризма города Каменска-Уральского», Свердловская область, Каменск-Уральский

 

Лучшее MICE событие

Гран-при – Выставка «Москва промышленная. Город будущего», Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы, Москва

 

Лучшее MICE событие в области туризма

Гран-при – Форум по этнотуризму, АНО «Центр развития туризма Республики Башкортостан», Республика Башкортостан, Уфа

 

Лучшее детское туристическое событие

Гран-при – Лесная Резиденция Деда Мороза Черноземья в Нелже, АНО «Детский и семейный культурно-досуговый обучающий центр «НЕЛЖА.РУ», Воронежская область, село Нелжа

 

Лучшее международное событие

1 место – Международный Форум «Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество», АНО «Дирекция Международных Программ», Республика Татарстан, Казань

 

Лучшее молодежное туристическое событие

Гран-при – День молодежи и Неделя в Молодежной столице, Администрация города Владивостока, Приморский край, Владивосток

 

Лучшее событие в области гастрономического туризма в населенном пункте с численностью до 100 000 человек

Гран-при – Фестиваль крафтовой культуры КлинМайFest, Управление социально-значимых проектов Администрации городского округа Клин, Московская область, Клин

 

Лучшее событие в области гастрономического туризма в населенном пункте с численностью свыше 100 000 человек

Гран-при – Эногастрономический фестиваль «Виноград», ООО «Винология», Краснодарский край, Краснодар

 

Лучшее средство размещения для проведения турсобытия

Гран-при – Сочи Парк Отель, ООО «Сочи-Парк Отель», Краснодарский край, Сочи

 

Лучшее туристическое событие в гибридном формате

Гран-при – Фестиваль «Музыка балконов», ГБПОУ «Нижегородский хоровой колледж им. Л.К.

 

Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением до 100 000 человек

Гран-при – Железное кружево, Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма Крапивинского муниципального округа, Кемеровская область, пгт. Зеленогорский

 

Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением свыше 100 000 человек

Гран-при – Фестиваль «Лето в Тобольском кремле», ГАК ТО «Тюменское концертно-театральное объединение», Тюменская область, Тобольск

 

Лучшее туристическое событие, основанное на природном явлении или географическом положении

Гран-при – Ежегодный фестиваль «Снежная открытка» на Байкале, ООО «Кумуткан», Республика Бурятия, Улан-Удэ

 

 Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал

Гран-при – Международный фестиваль цветов, Комитет по развитию туризма СПб, Санкт-Петербург

 

Лучшее этнокультурное событие

Гран-при – День туристического меню «ОГО! ПРиПЁК», ОГАУ «Белгородский центр туризма», Белгородская область, Корочанский район, село Яблоново

 

Событие в области автотуризма

Гран-при – Ежегодный общероссийский форум автопутешественников «За Горизонт», АНО «Детский и семейный культурно-досуговый обучающий центр «НЕЛЖА.РУ», Воронежская область, село Нелжа

 

Событие, посвященное Году семьи

Гран-при – День сибирского купечества, МБУК «Музей-заповедник «Мариинск исторический», Кемеровская область, Мариинск

 

Победителями в Специальных номинациях от Попечительского совета премии были награждены:  

Национальное туристическое событие 2024 года:

Гран-при – Форум креативных территорий, Министерство туризма и промыслов Нижегородской области, Нижегородская область, Нижний Новгород

Гран-при – VIII Международный фестиваль карельского пирога «Калитка», Администрация Лихославльского округа Тверской области, Тверская область, Лихославль

Гран-при – Гастротуристический фестиваль-форум «В Сибири-Есть!», ООО «Бизнес инкубатор»,

АНО «ГАСТРОИНКУБАТОР», Новосибирская область, Новосибирск

Гран-при – Ресторанный фестиваль «Гастрономическая Рождественская», АНО «Региональное управление проектами и организации массовых мероприятий «Центр 800», Нижегородская область, Нижний Новгород

и многие другие.

 

ПОЛНЫЙ СПИСОК ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИИ


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2024 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 