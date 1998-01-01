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03 декабря
15 лет создаем территорию MICE вместе!
6 декабря в Москве в 15-й раз будут вручены награды профессиональной премии Russian Business Travel&MICE Award
Торжественная церемония награждения лауреатов в этом году пройдет 6 декабря в Москве, в залах отеля" Азимут Сити Отель Олимпик".
Награды будут вручены в 17-ти основных номинациях, охватывающих различные сегменты рынка MICE и бизнес-туризма. Острая конкурентная борьба в этом году развернулась практически во всех номинациях.
Золотые статуэтки получат объекты конгрессно-выставочной инфраструктуры, региональные офисы по развитию территорий, конвеншен-бюро, региональные ТИЦы и ТПП, отели и рестораны, деловые центры, спортивные объекты, альтернативные площадки для мероприятий, всесезонные курорты, объекты культуры, промышленности, винодельческие хозяйства, бизнес-тревел агентства, а также компании-организаторы конференций и инсентив-программ.
Впервые будут награждены журналисты/блогеры, пишущие на тему уникальных возможностей регионов.
В партнерстве с проектом «Винные дороги России» впервые будут вручены награды в номинации «Лучшая площадка для мероприятий: объекты культуры виноделия».
Ведущие церемонии: Ирина Пудова, российская телеведущая, тревел-журналист, медиатехнолог.
А также Денис Горшков, ведущий телеканала РБК, концептуальный интервьюер, ведущий туристической программы «Все Включено».
Музыкальная программа: Александр Пугачев— виолончелист, устроивший техно-рейв на северном полюсе. Победитель федерального проекта «НАШЕ ТВ On Air».
По окончании церемонии гостей ожидает праздничный банкет.
Учредители премии RBT&MA – медиахолдинг «Турбизнес» и АНО «Проектный офис МICE» при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ и АНО «Национальные приоритеты». Партнер в Республике Беларусь - Республиканский Союз Туриндустрии (Беларусь).
Информационным партнером выступает медиахолдинг «Комсомольская правда».
Партнерами премии также являются крупнейшие отраслевые ассоциации и объединения: НКБ, РСВЯ, НАИТО, АКМР, РСТ, ОСИГ, ФРОС «Регион ПР», САД, коммуникационная группа Molecula и международная выставка «Интурмаркет», проект «Винные дороги России».
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