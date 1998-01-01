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02 декабря
Иностранцы начали предоставлять биометрические данные в аэропортах Москвы
Эксперимент по предоставлению биометрии пройдет в два этапа с 1 декабря 2024 года по 30 июня 2026 года
Иностранные граждане и лица без гражданства с 1 декабря начали в экспериментальном порядке предоставлять биометрические персональные данные при пересечении границы России, сообщает сегодня пресс-служба аэропорта "Шереметьево".
В соответствии с постановлением правительства от 14 ноября 2024 года, эксперимент по предоставлению биометрии пройдет в два этапа с 1 декабря 2024 года по 30 июня 2026 года.
Режим будет действовать во всех пунктах пропуска через госграницу.
«Подобная практика широко распространена при въезде в популярнейшие туристические страны, такие как Таиланд или ОАЭ. Или, например, в Саудовскую Аравию. Никакого дискомфорта ни у кого она в современном мире не вызывает», – напомнили в «Интуристе».
Генеральный директор туроператора «Интурист» Александр Мусихин, объяснял, что такие меры продиктованы требованиями безопасности.
Поэтому рынок, в том числе и зарубежные партнеры, реагирует на них с пониманием.
Соглашасился с коллегой и генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян, отмечая, что в большей степени на комфорте процесса пересечения границы иностранцами сказывается не быстрая процедура сдачи биометрии, а проведение дополнительных проверок, которые могут занимать до 4 часов.
Также загрузка пунктов пропуска будет зависеть от того, сколько кабинок открыто и откуда прибыл рейс.
Например, на рейсах из Китая процент иностранцев выше, чем на рейсах из ОАЭ. Время ожидания в периоды пиковой загрузки погранпунктов может увеличиться на 30 минут, считают в Space Travel.
Гораздо большее влияние на въездной турпоток, как ранее объяснили туроператоры, могут иметь изменения правил получения визы в Россию, - отметили в АТОР.
/TOURBUS.RU
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