Иностранцы начали предоставлять биометрические данные в аэропортах Москвы

Эксперимент по предоставлению биометрии пройдет в два этапа с 1 декабря 2024 года по 30 июня 2026 года

Иностранные граждане и лица без гражданства с 1 декабря начали в экспериментальном порядке предоставлять биометрические персональные данные при пересечении границы России, сообщает сегодня пресс-служба аэропорта "Шереметьево".

В соответствии с постановлением правительства от 14 ноября 2024 года, эксперимент по предоставлению биометрии пройдет в два этапа с 1 декабря 2024 года по 30 июня 2026 года.



"На первом этапе, с 1 декабря 2024 по 30 июня 2025 года, все иностранные граждане, которые въезжают или выезжают с территории России через международные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский, а также через автомобильный пункт пропуска Маштаково в Оренбургской области, будут сдавать биометрию в пунктах пропуска", - отмечается в сообщении.



В рамках второго этапа, который начнется 30 июня 2025 года, иностранные граждане, которым не требуется виза, смогут заранее пройти процедуру регистрации в единой системе идентификации и аутентификации с использованием мобильного приложения единого портала, предоставить в режиме реального времени свои фотографии и разместить биометрические данные, а также подать заявление с информацией о целях поездки в Россию.

Режим будет действовать во всех пунктах пропуска через госграницу.



Биометрию не будут требовать у граждан Белоруссии, детей в возрасте до шести лет, дипломатов, сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений других стран в РФ, работников различных международных организаций, аккредитованных в России, а также членов их семей.



Опрошенные ранее АТОР эксперты заявляли, что значительного влияния на желание иностранных туристов приехать в Россию это нововведение не окажет.

«Подобная практика широко распространена при въезде в популярнейшие туристические страны, такие как Таиланд или ОАЭ. Или, например, в Саудовскую Аравию. Никакого дискомфорта ни у кого она в современном мире не вызывает», – напомнили в «Интуристе».

Генеральный директор туроператора «Интурист» Александр Мусихин, объяснял, что такие меры продиктованы требованиями безопасности.

Поэтому рынок, в том числе и зарубежные партнеры, реагирует на них с пониманием.

Соглашасился с коллегой и генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян, отмечая, что в большей степени на комфорте процесса пересечения границы иностранцами сказывается не быстрая процедура сдачи биометрии, а проведение дополнительных проверок, которые могут занимать до 4 часов.

Также загрузка пунктов пропуска будет зависеть от того, сколько кабинок открыто и откуда прибыл рейс.

Например, на рейсах из Китая процент иностранцев выше, чем на рейсах из ОАЭ. Время ожидания в периоды пиковой загрузки погранпунктов может увеличиться на 30 минут, считают в Space Travel.

Гораздо большее влияние на въездной турпоток, как ранее объяснили туроператоры, могут иметь изменения правил получения визы в Россию, - отметили в АТОР.

/TOURBUS.RU