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02 декабря
Зарайск привлекает «культурных» туристов
В старинном подмосковном городе с успехом проходит фестиваль современного искусства «Перезагрузка. 2.0»
В подмосковном Зарайске, при поддержке областного Министерства культуры и туризма открылся городской фестиваль современного искусства «Перезагрузка. 2.0», - сообщает наш специальный корреспондент.
На ближайшие пару месяцев город претендует стать одной из главных культурных и туристических точек притяжения на территории Подмосковья. Фестиваль продлится до 12 января.
Как отметили в Министерстве культуры и туризма Московской области, за первые 6 дней работы выставки и мероприятия фестиваля посетило уже более 2 тысяч гостей. Две основные площадки фестиваля уже работают с 18 ноября.
Так, новая городская площадка – Арт-пространство «ЦЕХЪ» на Красноармейской улице, где развернулась зона выставочных проектов и культурно-просветительских программ, - по замыслу организаторов должна стать настоящим символом перезагрузки Зарайска.
После обновления и реставрации, здание бывшего торгового центра трансформировалось в современное арт-пространство, где в дальнейшем будут проходить выставки и инсталляции. Также в рамках фестиваля, в доме поэта-народника Григория Мачтета (автора известной революционной песни «Замучен тяжелой неволей») развернута выставка ASKERI Gallery, где представлены произведения более 20-ти художников, в числе которых один из самых известных сегодня современных авторов Юрий Купер, картины которого хранятся в Третьяковке и нью-йоркском музее Метрополитен.
Всего в фестивале принимают участие более 50-ти художников, которые привезли в Зарайск свыше 250 своих работ. На официальное открытие фестиваля «Перезагрузка. 2.0» приехали звезды театра и кино, в числе которых Мария Голубкина, Алёна Чехова, Анастасия Макеева и другие, что, по мнению, организаторов, популяризирует город Зарайск, делая его более притягательным для туристов, особенно стремящихся быть в курсе современной художественной жизни страны.
В последние годы Зарайск стал примером малого города, в котором активно развивает туризм выходного дня, в основном за счет грамотной работы с историческим центром и приспособления исторических объектов под современные, культурно-туристические нужды.
Количество туристов в муниципалитете постоянно увеличивается, превышая в год 250 тысяч.
/TOURBUS.RU
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