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02 декабря
Власти Кубы: Проблема с дефицитом авиатоплива решена

Росавиация отменила субботнее предупреждение о возможных корректировках полетов на остров Свободы


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Как сообщил в воcкресенье днем «Интерфакс», авиационные власти Кубы отменили ранее выпущенные NOTAM (извещения) о дефиците авиатоплива в местных аэропортах с 1 по 8 декабря и возможной корректировке полетов.

"Программа полетов между Россией и Кубой будет выполнена в нормальном режиме, в соответствии с расписанием, сформированным до издания кубинскими авиавластями NOTAM", - говорится в сообщении Росавиации.

 

Программа полетов авиакомпаний РФ на Кубу может быть скорректирована в начале декабря из-за дефицита керосина в аэропортах Гаваны и Варадеро, сообщила ранее в субботу Росавиация.
"Возможные изменения связаны с двумя NOTAM (извещениями), которые выпустили авиационные власти Кубы. В

извещениях сказано о дефиците авиакеросина для всех без исключения перевозчиков в аэропортах Гаваны и Варадеро в течении недели: с 08:01 мск 1 декабря по 08:00 мск 8 декабря", - сообщило ведомство.

Рейсы в эти аэропорты из Москвы выполняют авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") и Nordwind.
"Минтранс России, Росавиация и наши перевозчики ведут консультации с кубинской стороной для минимизации влияния дефицита керосина на рейсы авиакомпаний России", - заверили в ведомстве.

В пресс-службе "Аэрофлота" в субботу также сообщили, что компании известно о перебоях с авиационным топливом на Кубе.
"Ближайший регулярный рейс из Варадеро в Москву 30 ноября будет выполнен по расписанию. Рейс в Гавану из Москвы запланирован на 1 декабря.

В настоящий момент авиакомпания находится в тесном взаимодействии с авиационными властями Кубы и России, а также поставщиками топлива для скорейшего решения ситуации", - говорилось в сообщении.

В аэропорту Шереметьево 30 ноября также задержали вылет рейса Москва – Варадеро N4-555. Самолет авиакомпании Nordwind Airlines должен был вылететь в 11 часов, отправление было отложено до 18 часов - после официального подтверждения заправки обратного рейса в Москву 1 декабря.

Ранее в воскресенье в Росавиациии также сообщили, что рейсы из Москвы в Гавану и Варадеро (Куба) в период 1-8 декабря будут выполняться с промежуточной посадкой для дозаправки в аэропорту Каракаса (Венесуэла).

Такое временное решение в целях безопасности полетов увеличит продолжительность рейсов между Москвой и Кубой примерно на 5 часов в каждом направлении, уточняли в Росавиации.

Теперь стало известно, что ранее анонсированной дополнительной посадки не будет, время в пути останется прежним – 14 часов.

Минтранс РФ и Росавиация продолжат мониторинг за воздушным сообщением между Россией и Кубой для соблюдения интересов наших авиакомпаний и граждан.

В воскресенье рейс из Москвы в Гавану на Кубу авиакомпании «Россия» отправился в 23:50 из Шереметьево по расписанию.

  

Как отмечала ранее в беседе с нами советник по туризму посольства Республики Куба в России Кристина Леон Изнага «За десять месяцев 2024 года на Кубе отдохнуло 157 тысяч туристов из России, ожидается, что по итогам года объём турпотока достигнет рекордной отметки - 180 тыс.

При планируемом увеличении объемов авиаперевозки в 2025 году будет превзойдён знаковый рубеж 200 тысяч прибытий».

/TOURBUS.

 

Фото: RIA.RU


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