Новости Власти Кубы: Проблема с дефицитом авиатоплива решена Росавиация отменила субботнее предупреждение о возможных корректировках полетов на остров Свободы

Как сообщил в воcкресенье днем «Интерфакс», авиационные власти Кубы отменили ранее выпущенные NOTAM (извещения) о дефиците авиатоплива в местных аэропортах с 1 по 8 декабря и возможной корректировке полетов. "Программа полетов между Россией и Кубой будет выполнена в нормальном режиме, в соответствии с расписанием, сформированным до издания кубинскими авиавластями NOTAM", - говорится в сообщении Росавиации. Программа полетов авиакомпаний РФ на Кубу может быть скорректирована в начале декабря из-за дефицита керосина в аэропортах Гаваны и Варадеро, сообщила ранее в субботу Росавиация.

"Возможные изменения связаны с двумя NOTAM (извещениями), которые выпустили авиационные власти Кубы. В извещениях сказано о дефиците авиакеросина для всех без исключения перевозчиков в аэропортах Гаваны и Варадеро в течении недели: с 08:01 мск 1 декабря по 08:00 мск 8 декабря", - сообщило ведомство.



Рейсы в эти аэропорты из Москвы выполняют авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") и Nordwind.

"Минтранс России, Росавиация и наши перевозчики ведут консультации с кубинской стороной для минимизации влияния дефицита керосина на рейсы авиакомпаний России", - заверили в ведомстве.



В пресс-службе "Аэрофлота" в субботу также сообщили, что компании известно о перебоях с авиационным топливом на Кубе.

"Ближайший регулярный рейс из Варадеро в Москву 30 ноября будет выполнен по расписанию. Рейс в Гавану из Москвы запланирован на 1 декабря. В настоящий момент авиакомпания находится в тесном взаимодействии с авиационными властями Кубы и России, а также поставщиками топлива для скорейшего решения ситуации", - говорилось в сообщении.



В аэропорту Шереметьево 30 ноября также задержали вылет рейса Москва – Варадеро N4-555. Самолет авиакомпании Nordwind Airlines должен был вылететь в 11 часов, отправление было отложено до 18 часов - после официального подтверждения заправки обратного рейса в Москву 1 декабря.



Ранее в воскресенье в Росавиациии также сообщили, что рейсы из Москвы в Гавану и Варадеро (Куба) в период 1-8 декабря будут выполняться с промежуточной посадкой для дозаправки в аэропорту Каракаса (Венесуэла). Такое временное решение в целях безопасности полетов увеличит продолжительность рейсов между Москвой и Кубой примерно на 5 часов в каждом направлении, уточняли в Росавиации.



Теперь стало известно, что ранее анонсированной дополнительной посадки не будет, время в пути останется прежним – 14 часов. Минтранс РФ и Росавиация продолжат мониторинг за воздушным сообщением между Россией и Кубой для соблюдения интересов наших авиакомпаний и граждан. В воскресенье рейс из Москвы в Гавану на Кубу авиакомпании «Россия» отправился в 23:50 из Шереметьево по расписанию. Как отмечала ранее в беседе с нами советник по туризму посольства Республики Куба в России Кристина Леон Изнага «За десять месяцев 2024 года на Кубе отдохнуло 157 тысяч туристов из России, ожидается, что по итогам года объём турпотока достигнет рекордной отметки - 180 тыс. При планируемом увеличении объемов авиаперевозки в 2025 году будет превзойдён знаковый рубеж 200 тысяч прибытий». /TOURBUS. Фото: RIA.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 По тексту:



Подписка