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02 декабря
Власти Кубы: Проблема с дефицитом авиатоплива решена
Росавиация отменила субботнее предупреждение о возможных корректировках полетов на остров Свободы
Как сообщил в воcкресенье днем «Интерфакс», авиационные власти Кубы отменили ранее выпущенные NOTAM (извещения) о дефиците авиатоплива в местных аэропортах с 1 по 8 декабря и возможной корректировке полетов.
"Программа полетов между Россией и Кубой будет выполнена в нормальном режиме, в соответствии с расписанием, сформированным до издания кубинскими авиавластями NOTAM", - говорится в сообщении Росавиации.
Программа полетов авиакомпаний РФ на Кубу может быть скорректирована в начале декабря из-за дефицита керосина в аэропортах Гаваны и Варадеро, сообщила ранее в субботу Росавиация.
извещениях сказано о дефиците авиакеросина для всех без исключения перевозчиков в аэропортах Гаваны и Варадеро в течении недели: с 08:01 мск 1 декабря по 08:00 мск 8 декабря", - сообщило ведомство.
В настоящий момент авиакомпания находится в тесном взаимодействии с авиационными властями Кубы и России, а также поставщиками топлива для скорейшего решения ситуации", - говорилось в сообщении.
Такое временное решение в целях безопасности полетов увеличит продолжительность рейсов между Москвой и Кубой примерно на 5 часов в каждом направлении, уточняли в Росавиации.
Минтранс РФ и Росавиация продолжат мониторинг за воздушным сообщением между Россией и Кубой для соблюдения интересов наших авиакомпаний и граждан.
В воскресенье рейс из Москвы в Гавану на Кубу авиакомпании «Россия» отправился в 23:50 из Шереметьево по расписанию.
Как отмечала ранее в беседе с нами советник по туризму посольства Республики Куба в России Кристина Леон Изнага «За десять месяцев 2024 года на Кубе отдохнуло 157 тысяч туристов из России, ожидается, что по итогам года объём турпотока достигнет рекордной отметки - 180 тыс.
При планируемом увеличении объемов авиаперевозки в 2025 году будет превзойдён знаковый рубеж 200 тысяч прибытий».
/TOURBUS.
Фото: RIA.RU
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