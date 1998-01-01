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Workshop «Турбизнес»: Опубликована программа весенних роуд-шоу-2025

Наступающей весной традиционные российские профессиональные роуд-шоу пройдут в 18 крупнейших городах Центральной России, Юга, Поволжья, Урала и стран СНГ

Как сообщили нам в отделе Workshop Медиахолдинга «Турбизнес», опубликована программа весенних российских профессиональных роуд-шоу «Турбизнес»-2025.

Этой весной традиционные роуд-шоу начнутся 24 марта в Воронеже, а завершатся 22 апреля в Баку. В программе — 16 российских городов Центрального Черноземья, Юга России, Поволжья, Урала и Северо-Запада, а также столицы наших соседей — Беларуси и Азербайджана.

Напомним, что в минувшем году проект российских профессиональных роуд-шоу «Турбизнес» отметил свое 25-летие.

А следующей весной роуд-шоу пропройдут уже в 53-й раз! В России больше нет региональных мероприятий такого охвата и с такой длительной историей проведения.

За прошедшую четверть века «Турбизнес» успешно реализовал более тысячи воркшопов и роуд-шоу в 80 городах России и других стран Европы и Азии.

Как отмечают организаторы, «за двадцать шесть лет проведения формат прямого общения профессионалов доказал свою нужность рынку, высокую эффективность и роуд-шоу по-прежнему популярны, как у игроков рынка - туроператоров, отелей, курортов, ТИЦ, так и у региональных агентств».

В наступающнм году основной темой презентаций станет внутренний туризм в России – экскурсионный, санаторный, автобусный, школьный, пляжный отдых.

Хотя, как и раньше широко представлены и многие зарубежные летние направления – Турция, Египет, страны Ближнего Востока, Африки и Юго-Восточной Азии.

Workshop «Турбизнес»! 53-я серия мероприятий!

24 марта Воронеж

25 марта Ростов-на-Дону

26 марта Краснодар

27 марта Ставрополь

28 марта Волгоград





31 марта Саратов

1 апреля Самара

2 апреля Уфа

3 апреля Челябинск

4 апреля Тюмень





7 апреля Екатеринбург

8 апреля Пермь

9 апреля Ижевск

10 апреля Казань

11 апреля Н. Новгород





15 апреля Санкт-Петербург

17 апреля Минск

22 апреля Баку

Приглашаем к участию в эффективных региональных workshop «Турбизнес» ВЕСНА-2025!

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ

СКИДКИ: - при оплате от 10 городов до 20 декабря скидка – 20 %

Отдел workshop Медиахолдинга «Турбизнес»:

(495) 723-72-72, wshotels@tourbus.ru

www.tourbus.ru

Руководитель отдела: Людмила Сивова – L.sivova@tourbus.ru

Координатор отдела: Елена Архипова - e.archipova@tourbus.ru

Телеграм: https://t.me/workshoptourbus