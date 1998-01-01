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29 ноября
Workshop «Турбизнес»: Опубликована программа весенних роуд-шоу-2025
Наступающей весной традиционные российские профессиональные роуд-шоу пройдут в 18 крупнейших городах Центральной России, Юга, Поволжья, Урала и стран СНГ
Как сообщили нам в отделе Workshop Медиахолдинга «Турбизнес», опубликована программа весенних российских профессиональных роуд-шоу «Турбизнес»-2025.
Этой весной традиционные роуд-шоу начнутся 24 марта в Воронеже, а завершатся 22 апреля в Баку. В программе — 16 российских городов Центрального Черноземья, Юга России, Поволжья, Урала и Северо-Запада, а также столицы наших соседей — Беларуси и Азербайджана.
Напомним, что в минувшем году проект российских профессиональных роуд-шоу «Турбизнес» отметил свое 25-летие.
А следующей весной роуд-шоу пропройдут уже в 53-й раз! В России больше нет региональных мероприятий такого охвата и с такой длительной историей проведения.
За прошедшую четверть века «Турбизнес» успешно реализовал более тысячи воркшопов и роуд-шоу в 80 городах России и других стран Европы и Азии.
Как отмечают организаторы, «за двадцать шесть лет проведения формат прямого общения профессионалов доказал свою нужность рынку, высокую эффективность и роуд-шоу по-прежнему популярны, как у игроков рынка - туроператоров, отелей, курортов, ТИЦ, так и у региональных агентств».
В наступающнм году основной темой презентаций станет внутренний туризм в России – экскурсионный, санаторный, автобусный, школьный, пляжный отдых.
Хотя, как и раньше широко представлены и многие зарубежные летние направления – Турция, Египет, страны Ближнего Востока, Африки и Юго-Восточной Азии.
Workshop «Турбизнес»! 53-я серия мероприятий!
24 марта Воронеж
25 марта Ростов-на-Дону
26 марта Краснодар
27 марта Ставрополь
28 марта Волгоград
31 марта Саратов
1 апреля Самара
2 апреля Уфа
3 апреля Челябинск
4 апреля Тюмень
7 апреля Екатеринбург
8 апреля Пермь
9 апреля Ижевск
10 апреля Казань
11 апреля Н. Новгород
15 апреля Санкт-Петербург
17 апреля Минск
22 апреля Баку
Приглашаем к участию в эффективных региональных workshop «Турбизнес» ВЕСНА-2025!
СКИДКИ: - при оплате от 10 городов до 20 декабря скидка – 20 %
Отдел workshop Медиахолдинга «Турбизнес»:
www.tourbus.ru
Координатор отдела: Елена Архипова - e.archipova@tourbus.ru
Телеграм: https://t.me/workshoptourbus
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