Опрос: 56% любят активный семейный зимний отдых

СберСтрахование и холдинг Rambler&Co опубликовали результаты совместного исследования главных зимних активностей россиян

Зимние развлечения — отличная возможность провести больше времени с близкими. Так считает каждый второй человек, принявший участие в совместном опросе СберСтрахования и медиахолдинга Rambler&Co. Всего компании опросили 31 тыс. интернет-пользователей, из которых 56% рассказали, что проводят активный зимний отдых в компании членов семьи.

При этом вариантов времяпрепровождения довольно много. Наибольшей популярностью пользуются беговые лыжи — их отметили 22% респондентов, пешие прогулки по заснеженным маршрутам (20%), а также катание на коньках и санках (по 9%). Немного менее популярны тюбинг (8%), горные лыжи и сноуборд (10%) и зимняя рыбалка — ей увлекаются 5% опрошенных. Ещё 17% указали иные виды активностей.

Друзей в качестве компании для активного отдыха выбирают 13% опрошенных, а коллег или организованные группы, к которым присоединяются сами — 2%. Однако есть и те, кому комфортнее заниматься своими увлечениями в одиночестве — среди респондентов таких оказалось 29%.

Более половины россиян занимаются активными зимними развлечениями регулярно. Из них каждый третий (36%) делает это несколько раз в месяц, 32% — раз в месяц, а 19% — раз в неделю. Еще 13% уделяют время занятиям на свежем воздухе несколько раз в неделю.

Среди главных преимуществ зимнего отдыха опрошенные выделяют пребывание на свежем воздухе (34%), красивые зимние пейзажи (21%) и время, проведённое с семьёй и друзьями (12%). Также респонденты отмечают активный досуг и поддержание физической формы (11%), возможность уединения вдали от городской суеты (10%) и развитие спортивных навыков (4%). Остальные 8% выделили другие преимущества зимнего сезона.

Также участники опроса рассказали, какие сложности мешают им наслаждаться активным отдыхом в полной мере. Для 38% из них основным препятствием являются погодные условия, такие как сильные морозы и ветер.

Также респонденты упоминают высокие затраты на оборудование и поездки (18%) и необходимость в специальном снаряжении (15%).

Тем не менее, для большинства людей зимние развлечения остаются доступными и не требуют значительных финансовых вложений. Более половины участников опроса (57%) вообще не тратят деньги на зимние активности. Каждый шестой (18%) укладывается в сумму до 5 тыс. рублей за сезон, ещё 10% выделяют на это до 10 тыс. рублей, 20% — более значительные суммы.

О потенциальной возможности заболеть сказали 13% россиян, ещё 11% вспомнили о риске получения травм, 5% отметили другие минусы.

При этом, среди тех, кому приходилось оплачивать лечение после таких активностей, 29% потратили на это более 5 тыс. рублей, 21% опрошенных уложились в сумму от 3 до 5 тыс. рублей и столько же – в сумму до 3 тыс. рублей.

Ещё 29% респондентов не тратили деньги на лечение, так как расходы покрыла страховая компания.

/TOURBUS.RU