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Cергей Корнеев: Спрос на горнолыжный отдых в России в наступающем сезоне уже вырос на 10%

Вице-президент РСТ рассказал о ходе бронирования зимних горнолыжных программ в ходе прошедшей в столице пресс-конференции

Спрос на популярные горнолыжные курорты России с декабря по март превышает прошлогодние показатели на 8-10%.

Каждое десятое бронирование на зимний сезон приходится на курорты в горах, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Сергей Корнеев на пресс-конференции, посвященной открытию горнолыжного сезона, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.

«Каждое десятое бронирование в общем объеме по стране на декабрь-март приходится на горнолыжные направления. Российские горнолыжники в этом году чаще выбирают отечественные курорты, спрос растет, но его ограничивает нехватка соответствующей инфраструктуры, особенно отелей 4-5*.

Самым популярным в этом сегменте остается Большой Сочи, дальше с большим отрывом идут Архыз, Шерегеш, Домбай, Приэльбрусье, Апатиты в Мурманской области, Манжерок в Горном Алтае, Цейская долина в Северной Осетии, «Горный воздух» на Сахалине, «Абзаково» в Башкирии», – рассказал эксперт.

Г-н Корнеев добавил, что спрос в целом соответствует ситуации прошлого года, предпочтения туристов стабильны. «В среднем стоимость отдыха на горнолыжных курортах в этом году подросла примерно на 10-15%, то есть в пределах инфляции», – пояснил он.

Сергей Корнеев отметил, что глубина бронирования горных курортов в этом году выросла, продажи начались еще в июле.

Наиболее заметный рост продаж показывают «Гора Соболиная» в Иркутской области – здесь объемы бронирования выросли два раза, Манжерок в Горном Алтае – рост 81%, кавказские курорты Домбай и Терскол – 43% и 34% соответственно, поселки Краснодарского края Эсто-Садок и Красная Поляна суммарно подросли на 13%. Горнолыжные курорты Хибин, где еще и самый продолжительный горнолыжный сезон в России, а также 11 малых горнолыжных курортов Ленобласти демонстрируют рост числа бронирований на 10%.

«Возможность сочетать горнолыжный отдых, к примеру, в Мурманской области с богатой и разнообразной экскурсионной программой в рамках маршрута «Серебряное ожерелье России» – дополнительный бонус, прежде всего, для туристов с детьми.

На популярных курортах в пиковый сезон сейчас уже сложно что-то найти, в особенности в отелях высокой категории – их не так много, места заканчиваются раньше», – подчеркнул вице-президент РСТ.

Он добавил, что в связи с ростом турпотока на горные курорты турбизнес очень ждет открытия всесезонного горнолыжного курорта «Мамисон» в Северной Осетии.

Как рассказал в своб очередь генеральный директор Центра развития горнолыжной индустрии и туристических территорий Илья Виноградов, в России функционирует 360 горнолыжных комплексов, инфраструктура включает более 1,8 тыс. оборудованных трасс общей протяженностью 1250 километров и 962 подъемника различного типа. Только 26 комплексов имеют протяженность трасс 10 км и более.

«В ближайшие 5 лет порядка 15 горнолыжных курортов планируется расширить, реконструировать или обновить с объемом финансирования свыше 200 млрд рублей. Также в течение 5 лет запланировано открытие 17 новых курортов, на это выделено свыше 460 млрд рублей», – сообщил эксперт.

По его словам, в прошлом зимнем сезоне рост продаж составил в среднем 15%, по нынешнему сезону ожидается не меньший прирост. Г-н Виноградов добавил, что поездки в горы все чаще выбирают путешественники, ранее не интересовавшиеся этим видом отдыха.

«Тенденции нового сезона можно описать так: технологично, экологично, безопасно и весело. Курорты все больше следуют формату интегрированных территорий, где горнолыжные склоны – только часть услуг, а современные технологии искусственного оснежения становятся ключевым фактором успешного и долгого сезона», – подчеркнул Илья Виноградов.

Из тенденций нового сезона он также отметил инфраструктурные улучшения – расширение зон катания для начинающих, создание многофункциональных развлекательных центров, модернизация систем безопасности на склонах, сертификация инструкторов, внедрение источников возобновляемой энергии, использование экологического транспорта на территории курортов, а также цифровые ски-пассы с интеграцией в смартфоны и банковские карты.

«Расширяется спектр внетрассовых активностей, событийный календарь.

Это позволяет курортам выделяться среди конкурентов, предложив гостям комплекс продуктов, сочетающих спортивный отдых с развлекательной программой», – заключил Илья Виноградов.

/TOURBUS.RU