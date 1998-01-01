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29 ноября
Посольство РФ на Шри-Ланке просит российских туристов тщательно выбирать отели и следить за здоровьем
Дипломаты рассказали об участившихся случаях краж в отелях и нескольких смертях россиян на отдыхе
Посольство РФ на Шри-Ланке просит российских туристов тщательнее выбирать места для отдыха и внимательно относиться к своему здоровью. Об этом сообщило российское дипломатическое представительство в распространенном вчера заявлении в своем телеграм-канале.
«В связи с участившимися случаями кражи денежных средств в гостиничных номерах посольство обращает внимание уважаемых российских туристов, намеревающихся посетить Шри-Ланку, на необходимость тщательно подбирать места отдыха и проявлять повышенную бдительность», — указывается в тексте.
Как сообщает посольство, недавно стало известно о случае кражи примерно $3 тыс. у одного из россиян в отеле Divine Villa. Полиция задержала подозреваемого, одного из менеджеров этой гостиницы.
«При этом крайнее недоумение вызвали высказывания хозяина отеля, гражданина Франции Кристофа Шамбре, который признался, что относится к россиянам крайне негативно и просто зарабатывает на них деньги, а также угрожал нашему гражданину», — сообщает дипломатическое представительство России.
Посольство уже вплотную занимается этим инцидентом, а россиянам не рекомендуется останавливаться в этом отеле.
В другом вчерашнем сообщении российские дипломаты также отмечают, что на Шри-Ланке отмечены случаи смерти российских граждан во время туристических поездок на остров.
Как говорится в сообщении, «В связи с очередными случаями смерти российских граждан во время туристических поездок в Шри-Ланку Посольство просит уважаемых российских туристов бережно относиться к своему здоровью.
Старайтесь не загорать в часы максимальной солнечной активности (11:00 – 15:00). Принимайте во внимание то, что в Шри-Ланке жаркий и влажный климат, который в пиковые часы тяжело переносится даже местными жителями. Отправляясь в дальний путь, не пренебрегайте страхованием здоровья и жизни».
Напомним, что ранее посольство РФ на Шри-Ланке призвало российских туристов проверить свои визы на предмет их действительности в связи с проверками.
/TOURBUS.RU
Фото: Комплекс зданий посольства РФ в Коломбо. Сайт ООО "М.Строй"
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