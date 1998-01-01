Новости Посольство РФ на Шри-Ланке просит российских туристов тщательно выбирать отели и следить за здоровьем Дипломаты рассказали об участившихся случаях краж в отелях и нескольких смертях россиян на отдыхе

Посольство РФ на Шри-Ланке просит российских туристов тщательнее выбирать места для отдыха и внимательно относиться к своему здоровью. Об этом сообщило российское дипломатическое представительство в распространенном вчера заявлении в своем телеграм-канале. «В связи с участившимися случаями кражи денежных средств в гостиничных номерах посольство обращает внимание уважаемых российских туристов, намеревающихся посетить Шри-Ланку, на необходимость тщательно подбирать места отдыха и проявлять повышенную бдительность», — указывается в тексте. Как сообщает посольство, недавно стало известно о случае кражи примерно $3 тыс. у одного из россиян в отеле Divine Villa. Полиция задержала подозреваемого, одного из менеджеров этой гостиницы. «При этом крайнее недоумение вызвали высказывания хозяина отеля, гражданина Франции Кристофа Шамбре, который признался, что относится к россиянам крайне негативно и просто зарабатывает на них деньги, а также угрожал нашему гражданину», — сообщает дипломатическое представительство России. Посольство уже вплотную занимается этим инцидентом, а россиянам не рекомендуется останавливаться в этом отеле. В другом вчерашнем сообщении российские дипломаты также отмечают, что на Шри-Ланке отмечены случаи смерти российских граждан во время туристических поездок на остров. Как говорится в сообщении, «В связи с очередными случаями смерти российских граждан во время туристических поездок в Шри-Ланку Посольство просит уважаемых российских туристов бережно относиться к своему здоровью.

Помните, что никакие впечатления от отдыха не стоят жизни. Не забывайте принимать профилактические лекарства, предписанные врачом. Всегда имейте с собой запас воды, солнцезащитные средства.

Старайтесь не загорать в часы максимальной солнечной активности (11:00 – 15:00). Принимайте во внимание то, что в Шри-Ланке жаркий и влажный климат, который в пиковые часы тяжело переносится даже местными жителями. Отправляясь в дальний путь, не пренебрегайте страхованием здоровья и жизни». Напомним, что ранее посольство РФ на Шри-Ланке призвало российских туристов проверить свои визы на предмет их действительности в связи с проверками.

"Власти Шри-Ланки начали массовые проверки законности нахождения иностранных граждан на территории островного государства. Уже зафиксированы случаи задержания россиян, грубо нарушивших миграционное законодательство республики", - сообщало российское посольство в телеграм-канале.



Так, в конце октября в районе г.Канди арестована российская семья, которая почти в течение года незаконно пребывала на Шри-Ланке, говорилось в сообщении.

"В этой связи посольство призывает всех российских граждан, находящихся на Шри-Ланке, проверить свои документы, подтверждающие законность пребывания на острове (визы и их продления, разрешения на работу и т.д.). В случае их просрочки просьба незамедлительно связаться с ланкийскими миграционными органами для решения вопроса и поставить посольство в известность о проблеме", - отмечалось в телеграм-канале.



Как сообщил на днях АТОР: исторический рекорд по посещению россиянами Шри-Ланки, поставленный в 2023 году (197 498 визитов из РФ), возможно, будет повторен или даже немного превзойден, с учетом обширных чартерных программ туроператоров в ноябре-декабре. /TOURBUS.RU Фото: Комплекс зданий посольства РФ в Коломбо. Сайт ООО "М.Строй"

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