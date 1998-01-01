Новости Гостиничный бизнес — в ожидании важных перемен Профессионалы сферы MICE и отельеры обсудили, как скажется на их бизнесе грядущее введение турналога и новые требования к НДС

В середине ноября в отеле Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park прошел Экспертный совет Союза агентств делового туризма (САД). Представители отелей, консолидаторов, TMC и корпоративных клиентов обсудили острые проблемы индустрии, в частности изменения НДС и введение туристического налога с 1 января 2025 года. Модератором этой части дискуссии выступила управляющий директор корпоративного бизнеса компании «Випсервис» Галина Полищук. Мероприятие прошло в формате обмена мнениями между основными участниками рынка делового туризма: корпоративными клиентами, ТМС, компаниями-консолидаторами и представителями отелей. В дискуссии приняли активное участие генеральный управляющий отеля Mövenpick Евгения Савельева, Key Account Manager TMC & Corporate Sales по Европе и Северной Африке Анастасия Фомина, региональный директор по продажам и маркетингу AZIMUT Hotels Москва Ирина Михайлутина, управляющий директор компании «Островок» Дарья Кочеткова, заместитель генерального директора туроператора «Академсервис» Александр Курносов, руководитель функции «Протокол и корпоративные сервисы» компании «Сибур» Мария Захарова и другие участники. Цель обсуждения было ответить на вопросы: Как новые требования к НДС повлияют на ценообразование отелей.

Что такое туристический налог и как его взимать. Как напомнили участники обсуждения, с 1 января 2025 года меняются лимиты расчета НДС. Так, организации и ИП, применяющие УСН («упрощенка»), и доход которых за 2024 год превысил 60 миллионов рублей, признаются плательщиками НДС. В этой связи встает вопрос, какой части отелей касаются эти изменения? По новой схеме при выручке до 60 миллионов рублей остается освобождение от НДС, но при этом не возникает права на вычет входного НДС. При выручке от 60 до 250 миллионов рублей, возникает ставка НДС 5%. От 250 до 450 миллионов рублей - ставка НДС 7%. И при УСН, если у компании выручка выше 60 миллионов рублей, и при этом она принимает решение выплачивать 20% НДС, то у нее появляется право на вычет входного НДС. И также право на осуществление бронирования проживания с нулевым НДС. «В наших корпоративных программах есть отели, которые работают по упрощенке. И как они будут работать на следующий год, мы не знаем, поэтому у нас могут быть задержки с подписанием новых договоров. По проведенному анализу порядка 30% отелей работают на УСН», - подчеркнула Галина Полищук. «Как показали опросы по отельной базе САД, порядка 11% отелей перейдут на ставку 5 или 7% НДС, то есть цена будет расти. Около 15% отелей перейдут на ставку 0%. 32% останутся без НДС. А 42% всех отелей вообще пока не думали о том, какой НДС они будут платить в следующем году, что является большой проблемой для всех участников рынка. Сейчас идет процесс подписания контрактов на следующий год. От системы НДС у отеля очень зависит ценовая политика. А 42% отелей не знают, как они будут работать»,- отметила эксперт. Еще одна тема, волнующая рынок: как выстраивать свои тревел-программы и делать ли лимиты, включая НДС или не включая. В результате совещания члены САД пришли к достаточно универсальному решению: для тех компаний, которые берут в зачет НДС, самое оптимальное решение – устанавливать свои отельные лимиты, не включая НДС. Тема, которая вызывает еще больше тревоги у игроков рынка – это введение туристического налога (ТН) с 1 января 2025 года. Здесь также пока больше вопросов, чем ответов на них. Поскольку каждый муниципалитет самостоятельно решает о введении на своей территории данного налога, то это тоже порождает неопределенность. Плательщиками турналога являются организации, ИП и физические лица, которые владеют гостиницами или иными помещениям из специального реестра и предоставляют их для временного размещения физлицам (статья 418 НК РФ). Налоговая база исчисляется со стоимости услуг на проживание без НДС и турналога. Ставка будет ежегодно расти: в 2025 году 1%, в 2026 – 2%, в 2027 3%. Но не менее 100 рублей за ночь проживания с человека. По мнению клиентов, если ТН вписывается в лимит, то его можно включить в счет стоимости проживания, но именно за проживание, а не отдельной строкой. При этом клиенты указали и на то, что они многие годы идут к отсутствию бумаги в отчетности, и если клиент опять должен что-то платить и приносить им чеки, то это шаг назад на этом тернистом пути. Лучше поднять лимит на эти 100 рублей. Как отметила Дарья Кочеткова, гендиректор компании «Островок», «На самом деле плательщиком ТН является отель или иной объект размещения. То есть нет возможности взимать ТН на месте, он должен быть включен в стоимость проживания, его не может оплатить физлицо на месте». При этом плохой новостью участники посчитали тот факт, что каждый муниципалитет по своему усмотрению вводит или не вводит ТН, что породит неразбериху — ведь в России 98 регионов, а муниципалитетов - несколько сотен. /TOURBUS.RU

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