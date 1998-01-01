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28 ноября
SuperJob: Большинство россиян хочет получить на Новый год турпутевку
При этом женщин, мечтающих о новогодней путевке, оказалось в полтора раза больше, чем мужчин
Каждый пятый россиянин (20%) хотел бы получить в качестве новогоднего подарка туристическую путевку, следует из данных опроса исследовательского центра портала SuperJob.ru.
Результаты исследования показывают, что чаще всех такое пожелание у респондентов, зарабатывающих от 100 тыс. рублей в месяц (34%). Среди возрастных категорий получить турпутевку в подарок на Новый год чаще всех хотят сограждане от 45 лет (28%).
По данным SuperJob.ru, женщин, желающих такой новогодний подарок, оказалось в полтора раза больше, чем мужчин - 24% и 15% респондентов соответственно.
Опрос также показал, что каждый десятый россиянин (10%) хочет, чтобы ему на Новый год подарили гаджет, смартфон, планшет или ноутбук.
Получить в подарок деньги желают 18% сограждан, сертификат на обучение - 8% респондентов, бытовую технику - 4% россиян, средства по уходу, косметику, подарочный сертификат, книгу, товары для спорта - по 3% участников опроса.
О подарке в виде часов, билетов в музей или театр, инструментов для ремонта, предметов интерьера, товаров для здоровья мечтают по 2% респондентов.
Согласно опросу, получить в подарок обувь, алкоголь, компьютерные игры хотели бы 1% респондентов.
Между тем, 9% россиян затрудняются ответить на вопрос о желаемом подарке на Новый год, иные варианты предпочли 6% сограждан.
Опрос проводился 21-27 ноября среди 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 369 населенных пунктах РФ во всех федеральных округах.
/TOURBUS.RU