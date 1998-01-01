Эрджюмент Юналан: Российский турпоток в Турцию в этом году практически вернется к допандемийному уровню

Турпоток в Турцию по итогам 2024 года почти достигнет уровня допандемийного 2019 года, когда он составил 7 млн человек, сообщил СЕO туроператора Coral Travel Эрджюмент Юналан (на фото).

"Как ожидают эксперты, в 2024 турпоток в Турцию вырастет на 10%. Как вы знаете, в 2023 году было 6,3 млн туристов, то есть в 2024 будет почти достигнут уровень допандемийного 2019 года – 7 млн человек", - рассказал он на пресс-конференции, - сообщает сегодня «Интерфакс».



По словам г-на Юналана, у Coral Travel в летнем сезоне объем продаж отдыха в Турции также вырос на 10%.

"Что касается цен на отели на следующий год, контрактные цены по Турции подросли на 8-10%. Раннее бронирование туров на летний сезон в этом году идет активнее, чем год назад, скидки по некоторым отелям до Нового года могут достигать 70%, а в среднем составляют 35-40%. В целом доверие туристов к подобным акциям в последние два года восстанавливается.

Пик популярности раннего бронирования пришелся на 2020 год, потом оно было не востребовано из-за пандемии. Сейчас мы видим, что в 2023 году раннее бронирование было популярнее, чем в 2022, а в 2024 – чем в 2023, и ожидаем еще большей активизации туристов в декабре", - сказал эксперт.

По его словам, Турция входит в пятерку наиболее популярных направлений и на зимний сезон после Египта, ОАЭ, Таиланда и России.



Генеральный директор туроператора Coral Travel Эрджюмент Юналан, проработавший на этой позиции более 10 лет, переходит на должность консультанта, новым гендиректором компании станет Осман Тав, подтвердил также сегодня журналистам г-н Юналан.

"В течение одной-двух недель Осман Тав станет генеральным директором, а я до конца года буду СЕО офисов в России и Белоруссии, а после 1 января буду работать как консультант", - сказал он на пресс-конференции.



Осман Тав работает в Coral Travel с 2010 года, с 2014 года – в аффилированной с туроператором авиакомпании Royal Flight. В августе 2024 года стал заместителем генерального директора туркомпании.

"Стратегия и цели компании не изменятся в связи со сменой генерального директора. Как и прежде, мы будем ориентироваться на плотное сотрудничество с нашими партнерами-турагентствами.

Уже видим, что продажи туров в рамках акции раннего бронирования на лето 2025 года идут лучше, чем год назад", - сказал он.



Coral Travel – туроператор по внутреннему и выездному туризму, входит в турецкий холдинг OTI. Среди основных направлений – Турция, ОАЭ, Египет, Таиланд, Россия и другие. Число сотрудников компании превышает 400.

/TOURBUS.RU