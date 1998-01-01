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28 ноября
Эрджюмент Юналан: Российский турпоток в Турцию в этом году практически вернется к допандемийному уровню
Нынешний гендиректор Coral Travel подвел итоги уходящего года на турецком направлении и рассказал о свей будущей работе
Турпоток в Турцию по итогам 2024 года почти достигнет уровня допандемийного 2019 года, когда он составил 7 млн человек, сообщил СЕO туроператора Coral Travel Эрджюмент Юналан (на фото).
"Как ожидают эксперты, в 2024 турпоток в Турцию вырастет на 10%. Как вы знаете, в 2023 году было 6,3 млн туристов, то есть в 2024 будет почти достигнут уровень допандемийного 2019 года – 7 млн человек", - рассказал он на пресс-конференции, - сообщает сегодня «Интерфакс».
Пик популярности раннего бронирования пришелся на 2020 год, потом оно было не востребовано из-за пандемии. Сейчас мы видим, что в 2023 году раннее бронирование было популярнее, чем в 2022, а в 2024 – чем в 2023, и ожидаем еще большей активизации туристов в декабре", - сказал эксперт.
"В течение одной-двух недель Осман Тав станет генеральным директором, а я до конца года буду СЕО офисов в России и Белоруссии, а после 1 января буду работать как консультант", - сказал он на пресс-конференции.
Уже видим, что продажи туров в рамках акции раннего бронирования на лето 2025 года идут лучше, чем год назад", - сказал он.
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