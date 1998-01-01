Новости Туроператоры: На продаже новогодних туров рост курса валют пока что не отразился Темпы бронирования туров за границу немного снизились, но россияне в целом не готовы отказаться от путешествий

С середины ноября курсы валют стремительно пошли вверх. Официальный курс ЦБ РФ на сегодня, 28 ноября: 108 рублей за доллар и 113 рублей за евро. Последний раз такие значения наблюдались в марте 2022 года. По словам туроператоров, темпы бронирования туров за границу в последние дни немного снизились, но россияне в целом не готовы отказаться от зарубежных путешествий, особенно на новогодние праздники, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ. Руководитель департамента продаж и разработки продукта компании ITM group Юлия Соколова заметила некоторое снижение активности бронирований в последние два-три дня. «Тем не менее, глубина продаж не падает, сейчас бронируют туры с заездами вплоть до конца июня 2025 года. По статистике последних двух недель количество заказов из-за курса не меняется, сохраняется и средняя глубина продаж. В то же время рост курса стимулирует туристов сразу и полностью оплачивать заказы. А в целом все зарубежье продается в обычном режиме». «Конечно, когда туристы наблюдают постоянное увеличение курса, спрос немного притормаживает. Люди находятся в ожидании – вдруг пойдет вниз. Но сейчас ноябрь, мы находимся в самой низкой точке по спросу в году, поэтому я бы не сказал, что колебание курса очень сильно влияет на продажи», – считает генеральный директор «Сети магазинов горящих путевок» Сергей Агафонов. В компании Anex отметили, что при резких колебаниях курсов валют туристы могут поменять направление отдыха на более дешевое, но это не носит массовый характер. «Безусловно, рост курса валют увеличивает итоговую стоимость туров, для многих это играет ключевую роль. Но все же такие случаи единичные, то есть колебание курсов не служит причиной для отмены запланированных поездок», – подчеркнула руководитель отдела по связям с общественностью Виктория Худаева. По словам руководителя международных проектов «Слетать.ру» и управляющего директора туроператора Let's Fly Любови Ворониной, рост курса валют не может не влиять на продажи зарубежных туров: «Но на период Нового года и каникул мы не видим снижения продаж. По нашим данным, объем бронирований туров с заездами в новогодние праздники на текущий момент в два раза превышает показатели аналогичного диапазона дат годом ранее. Также в два раза выше уровень спроса на путешествия в течение всей предстоящей зимы по сравнению с показателями 2023 года. Глубина бронирования новогодних туров увеличилась на 25% – до 2,5 месяцев, на туры с заездами в течение всех зимних месяцев – на 26%, это два месяца и неделя». Эксперт считает, что, вероятнее всего, на Новый год и каникулы падения продаж не будет. Как отметила генеральный директор оренбургской сети турагентств «Турклуб» Виктория Першина, продажи за рубеж в последние несколько дней снизились примерно на 10%. «Но, думаю, любой россиянин уже задумывается, куда поедет на Новый год, поэтому через несколько дней, независимо от волатильности курса, продажи возобновятся, все запланированные борта загрузятся. Возможно, кто-то сократит количество дней отдыха или сменит отель, чтобы сэкономить», – уточнила эксперт /TOURBUS.RU



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