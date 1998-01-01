Евгения Чухнова: «Наши тренды — мультмодальность, экосистемность и круизы на поездах»

Вчера в рамках 9-й ежегодной конференции по развитию туристического бизнеса с использованием технологий - ТревелХаб 2024 – состоялась сессия под общим названием: «Как изменится рынок путешествий в 2025 году: тревел-тренды».

Раскрывая тему, генеральный директор компании «РЖД - Цифровые пассажирские решения» Евгения Чухнова отметила, что основным сегментом, с которым они сегодня работают, являются как раз туристические агенты, которые активно пользуются их площадками в своих бизнес- процессах:

«РЖД-Цифровые пассажирские решения» работает не так давно по железнодорожным меркам – с 2016 года, но при этом мы стремительно и эффективно развиваемся. Мы является центром компетенций по реализации и развитию цифровых сервисов в пассажирском комплексе РЖД и самым большим нашим продуктом является технологическая платформа «Инновационная мобильность», позволяющая строить сложные маршруты, объединяя все виды транспорта, а также бронировать отели, составлять сложные маршруты и планировать активности.

Такая объединённая опция становятся все более популярной и к нам присоединяется все больше туроператоров и турагентов, - на данный момент их уже более 400».

Переходя к трендам, Евгения отметила, «что это, прежде всего, мультимодальность и экосистемность. А еще - круизные путешествия на поездах.

В настоящее время железной дорогой пользуется большой сегмент путешественников. И их становится все больше и больше, - это тоже можно назвать мировым трендом. На поездах сейчас путешествовать не только удобно, но и модно!

Мы видим это и по цифрам – за аналогичные 9 месяцев прошлого года, - жд билеты приобрело более 136, 6 млн человек, что на 9% больше. Число железнодорожных маршрутов тоже растет, - в 2024 году их порядка 90.

В зимний период, в преддверии новогодних праздников активнее всего раскупаются жд билеты «к Деду Морозу» на специальных тематических поездах. Активно вовлекается в путешествия на поездах и молодёжь. Это не только романтика, но и масса впечатлений».

Еще одна тенденция 2025 года – это путешествия в «холодные места».

«Еще совсем недавно мы слышали: Зачем продавать «холод» человеку, который и так живет в «не очень» теплом климате, - комментирует Евгения, - Еще 10 лет назад «холод» - это была исключительно Камчатка и маленький сегмент – Арктика. Сегодня же большой популярностью пользуется Байкал, Мурманская область, появился – Нененецкий автономный округ. Оказалось, что в «холодных» местах есть интереснейшие локации, достопримечательности, активности, которые притягивают современного туриста не менее активно, чем пляжи Египта».

/TOURBUS.RU