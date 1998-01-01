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28 ноября
Прогулочное судно с туристами затонуло в Баренцевом море около Териберки
Мурманский губернатор потребовал привлечь владельца туристического судна "Боец" к ответственности
Прогулочное судно с туристами перевернулось в Баренцевом море около Териберки, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры в среду.
Как отмечает «Интерфакес», сейчас время в Териберке - высокий туристический сезон. Путешественники, в числе которых туристы из Китая, приезжают в популярное село на берегу Баренцева моря увидеть северное сияние и китов.
Местные капитаны и гиды предлагают туристам морские прогулки, чтобы пройти вдоль берега и увидеть горбатого кита, серого малого полосатика, тюленей
Вместе с правоохранительными органами сделаем все, чтобы привлечь к ответственности за это этого нерадивого предпринимателя, чтобы это стало всем уроком. Нельзя гнаться за прибылью, рискуя жизнью людей", - цитирует губернатора оперштаб региона.
Как выяснили мурманские телеграм-каналы, тургруппа вышла в Баренцево море, чтобы посмотреть на китов. При этом, по словам очевидцев, к животных не было в акватории уже около 2 месяцев. Организаторы экскурсии якобы пошли на ухищрение – сообщили, что в конце ноября морских млекопитающих увидеть можно, и в итоге им удалось набрать группу.После чего, невзирая на штормовое предупреждение и на действующий сейчас запрет выхода в море для маломерных судов, попытались осуществить тур.
При этом проигнорировав элементарные требования безопасности: как утверждают источники и подтверждают видеокадры, для туристов не было предусмотрено спасательных жилетов.
Маломерное судно «Боец», затонувшее сегодня у берега Териберки с 11 пассажирами на борту, ранее уже вызывало нарекание и жалобы со стороны туристов.
«Судно «Боец» и его кэп ранее неоднократно замечено в море с креном на борт или в штормовую погоду, или на литорали во время отлива.
Лицензии на морские коммерческие перевозки нет. Специальных «капитанских прав» для работы с коммерческими морскими перевозками у кэпа нет. Спасжилетов ни на ком из туристов, судя по видео, надето не было» — сообщает канал «Курорты Кольского края».
В чате «Териберка» впечатлениями от поездок поделились сами туристы.
«Мы плавали на этом корабле в июле! Капитан выпивал прямо на судне, и весь час мы плавали на боку! Это было невероятно страшно. И все пассажиры всю «прогулку» молились о том, чтобы вернуться живыми. Позже, после возвращения домой, узнала, что в тот день тоже было штормовое предупреждение и выход в море был закрыт! А мы ещё и с детьми плавали! Это было похоже на кромешный ад», — написала девушка с никнеймом Ядвига в чате «Териберка».
Она отметила, что сообщила о ситуации в компанию, предоставившую им услугу «морская прогулка». Там ответили, что «подобных случаев никогда не было» и пообещали «разобраться».
/TOURBUS.RU
Фото: tv21.ru
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