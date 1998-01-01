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28 ноября
Прогулочное судно с туристами затонуло в Баренцевом море около Териберки
Мурманский губернатор потребовал привлечь владельца туристического судна "Боец" к ответственности

 

Прогулочное судно с туристами перевернулось в Баренцевом море около Териберки, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры в среду.
"По предварительным данным, 27 ноября 2024 года в селе Териберка в акватории Баренцева моря перевернулось прогулочное судно с пассажирами на борту. Все доставлены на берег", - говорится в сообщении.

Отмечается, что туристов подобрал экипаж проходящего мимо судна.
Мурманский следственный отдел СКР на транспорте возбудил уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

 

Как отмечает «Интерфакес», сейчас время в Териберке - высокий туристический сезон. Путешественники, в числе которых туристы из Китая, приезжают в популярное село на берегу Баренцева моря увидеть северное сияние и китов.

Местные капитаны и гиды предлагают туристам морские прогулки, чтобы пройти вдоль берега и увидеть горбатого кита, серого малого полосатика, тюленей

Владелец затонувшего в Баренцевом море около Териберки судна должен нести ответственность за произошедшее, считает губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
"Недопустимо выходить в море во время действия запрета, о котором предприниматель знал.

Вместе с правоохранительными органами сделаем все, чтобы привлечь к ответственности за это этого нерадивого предпринимателя, чтобы это стало всем уроком. Нельзя гнаться за прибылью, рискуя жизнью людей", - цитирует губернатора оперштаб региона.

В сообщении отмечается, что на борту прогулочного судна было 11 человек. "Все пассажиры спасены, в медицинской помощи не нуждаются", - говорится там.
Ранее МЧС по региону утром в среду выпустило предупреждение о запрете выхода маломерных судов в акваторию Баренцева моря на территории сельского поселения Териберка.

 

Как выяснили мурманские телеграм-каналы, тургруппа вышла в Баренцево море, чтобы посмотреть на китов. При этом, по словам очевидцев, к животных не было в акватории уже около 2 месяцев. Организаторы экскурсии якобы пошли на ухищрение – сообщили, что в конце ноября морских млекопитающих увидеть можно, и в итоге им удалось набрать группу.После чего, невзирая на штормовое предупреждение и на действующий сейчас запрет выхода в море для маломерных судов, попытались осуществить тур.

При этом проигнорировав элементарные требования безопасности: как утверждают источники и подтверждают видеокадры, для туристов не было предусмотрено спасательных жилетов. 

Маломерное судно «Боец», затонувшее сегодня у берега Териберки с 11 пассажирами на борту, ранее уже вызывало нарекание и жалобы со стороны туристов.

«Судно «Боец» и его кэп ранее неоднократно замечено в море с креном на борт или в штормовую погоду, или на литорали во время отлива.

Лицензии на морские коммерческие перевозки нет. Специальных «капитанских прав» для работы с коммерческими морскими перевозками у кэпа нет. Спасжилетов ни на ком из туристов, судя по видео, надето не было» — сообщает канал «Курорты Кольского края».

 

В чате «Териберка» впечатлениями от поездок поделились сами туристы.

«Мы плавали на этом корабле в июле! Капитан выпивал прямо на судне, и весь час мы плавали на боку! Это было невероятно страшно. И все пассажиры всю «прогулку» молились о том, чтобы вернуться живыми. Позже, после возвращения домой, узнала, что в тот день тоже было штормовое предупреждение и выход в море был закрыт! А мы ещё и с детьми плавали! Это было похоже на кромешный ад», — написала девушка с никнеймом Ядвига в чате «Териберка».

Она отметила, что сообщила о ситуации в компанию, предоставившую им услугу «морская прогулка». Там ответили, что «подобных случаев никогда не было» и пообещали «разобраться».

/TOURBUS.RU

 

Фото: tv21.ru


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