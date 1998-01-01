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28 ноября
Совет Федерации проголосовал за закон об обязательной классификации туробъектов
Закон вступит в силу с первого января 2025 года
Совет Федерации на вчерашнем заседании проголосовал за закон об обязательной классификации объектов в туристической сфере, - сообщает «Интерфакс».
Документом вводится обязательная классификация для средств размещения. Сведения о средствах размещения, горнолыжных трассах, пляжах будут включаться в реестр классифицированных средств размещения, реестр классифицированных горнолыжных трасс и реестр классифицированных пляжей соответственно.
Кроме того, законом устанавливается запрет размещения сведений об услугах средства размещения в интернете без идентификационного номера из реестра и ссылки на реестр. Причем этот запрет распространяется на все способы распространения информации в сети - на агрегаторы (маркетплейсы), классифайды (сервисы объявлений) и на социальные сети.
А так как в новой редакции закона классификация будет охватывать не только гостиницы, но и модульные сооружения, кемпинги, глэмпинги и иные средства размещения, то государство получает кратное увеличение числа объектов, которые будут оплачивать турналог».
Эксперт добавил, что новый закон при этом не охватывает гостевые дома. «Можно предположить, что они войдут в него постфактум, то есть уже в составе последующих подзаконных нормативных актов.
Но даже без гостевых домов классификация распространяется теперь на гораздо большее, чем прежде, число объектов. Одновременно создается реестр, без включения в который работать будет нельзя», – сказал Георгий Мохов.
По его словам, закон несет еще одно революционное изменение – перестройку системы классификации. Теперь она проходит в два этапа, первый из которых – так называемая самооценка.
Второй этап – проведение аккредитованными экспертами оценки соответствия средства размещения требованиям, установленным к конкретной категории, то есть к «звездам», и внесение их в единый реестр.
/TOURBUS.RU
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