Совет Федерации проголосовал за закон об обязательной классификации туробъектов

Совет Федерации на вчерашнем заседании проголосовал за закон об обязательной классификации объектов в туристической сфере, - сообщает «Интерфакс».

Документом вводится обязательная классификация для средств размещения. Сведения о средствах размещения, горнолыжных трассах, пляжах будут включаться в реестр классифицированных средств размещения, реестр классифицированных горнолыжных трасс и реестр классифицированных пляжей соответственно.



При этом установлен перечень средств размещения, которые не обязаны проходить классификацию и включаться в реестр. Эти средства размещения могут пройти классификацию добровольно.

В итоговый список исключений вошли: 1) детские лагеря; 2) социальные и реабилитационные учреждения; 3) крестьянские фермерские хозяйства (сельский туризм); 4) медицинские организации, за исключением санаториев; 5) санатории силовых ведомств и ФОИВ, подведомственных президенту; 6) средства размещения религиозных организаций; 7) специальный жилой фонд (в том числе служебные квартиры и общежития).

Законом жилые помещения исключаются из-под определения "средство размещения".



В отношении санаториев, которые включены в реестр курортного фонда (все, кроме силовых ведомств и федеральных органов исполнительной власти, подведомственных президенту), установлен отдельный порядок включения в реестр классифицированных средств размещения - они включаются в реестр средств размещения автоматически из реестра курортного фонда. Эти санатории могут получить "звезды" по желанию, объяснили ранее в Госдуме.

Кроме того, законом устанавливается запрет размещения сведений об услугах средства размещения в интернете без идентификационного номера из реестра и ссылки на реестр. Причем этот запрет распространяется на все способы распространения информации в сети - на агрегаторы (маркетплейсы), классифайды (сервисы объявлений) и на социальные сети.



Для владельцев агрегаторов и сервисов объявлений законом предусмотрен ряд обязанностей. В частности, они должны проверять наличие ссылки на реестр; не допускать размещения у себя объявлений с недостоверными данными (то есть, сведений, отличающиеся от аналогичных в реестре); приостанавливать или прекращать размещение у себя объявлений, если сведения не соответствуют реестру, если классификация приостановлена или прекращена.



Также уточняются вопросы периодического подтверждения компетентности этих организаций - 1 раз в три года.

Закон вступает в силу с 1 января 2025 года, за исключением положений, для которых предусмотрены иные сроки.



Каак отмечал ранее вице-президент Российского союза туриндустрии, глава юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов, «Расширение перечня классифицированных средств размещения напрямую связано с вводимым с 1 января туристическим налогом. Под него подпадают все средства размещения, входящие в реестр классифицированных объектов.

А так как в новой редакции закона классификация будет охватывать не только гостиницы, но и модульные сооружения, кемпинги, глэмпинги и иные средства размещения, то государство получает кратное увеличение числа объектов, которые будут оплачивать турналог».

Эксперт добавил, что новый закон при этом не охватывает гостевые дома. «Можно предположить, что они войдут в него постфактум, то есть уже в составе последующих подзаконных нормативных актов.

Но даже без гостевых домов классификация распространяется теперь на гораздо большее, чем прежде, число объектов. Одновременно создается реестр, без включения в который работать будет нельзя», – сказал Георгий Мохов.

По его словам, закон несет еще одно революционное изменение – перестройку системы классификации. Теперь она проходит в два этапа, первый из которых – так называемая самооценка.

Второй этап – проведение аккредитованными экспертами оценки соответствия средства размещения требованиям, установленным к конкретной категории, то есть к «звездам», и внесение их в единый реестр.

/TOURBUS.RU