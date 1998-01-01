«ТревелХаб 2024»: Тренды, новости и ИТ-решения

Сегодня в столице начала работу 9-я ежегодная конференция для специалистов TravelTech-индустрии «ТревелХаб 2024»

Сегодня в Москве, на новой инновационной площадке кластера «Ломоносов» ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы», открылась 9-я ежегодная конференция для специалистов TravelTech-индустрии – «ТревелХаб 2024.» Мероприятие проходит при поддержке Комитета по туризму города Москвы.

Ключевыми темами мероприятия стали состояние и тенденции развития рынка туризма в интернете; развитие технологий в туризме, транспорте и гостеприимстве; продукты и сервисы для цифровизации туристического бизнеса; опыт инновационных компаний и новые тревел-стартапы.

А главной целью, по словам организаторов - сообщества @TravelStartups и РСТ, - является объединение участников рынка с целью обсуждения вопросов развития туристического бизнеса с использованием ИТ-технологий.

Конференция откроет возможности для делового общения делегатов с руководителями и собственниками компаний, главами департаментов, специалистами, аналитиками и разработчиками ИТ-решений в туризме.

Надо отметить, что в этом году «ТревелХаб» собрал более 40 индустриальных экспертов из таких ведущих компании, как РСТ, Ozon Travel, РЖД-Цифровые Пассажирские Решения, Сервис Путешествия в Т-Банке, Яндекс, НЕМО Тревел, МТС Travel, Авиасейлс, Мой Агент, ТКП, Сервис путешествий Туту, Авито Путешествия и др.

Основой программы конференции стали экспертные сессии, включающие обзорные доклады и панельные дискуссии по ключевым направлениям. Так, темой первой сессии стали актуальные тренды и прогнозы в сфере туризма. В рамках второй сессии спикеры обсудили вопросы развития вертикали туризма в экосистемах, а третья сессия была посвящена развитию рынка и технологий в сегменте продажи транспортных услуг.

Модераторами сессий стали Олеся Олейникова (Profi.travel, CPO); Илья Вагнер (директор по развитию Smartway – Travel); Игорь Константинов, (ORS, Коммерческий директор) Константин Победкин (Onlinetours, CEO и основатель – TourismTech); Яков Адамов, (Ростелеком TravelTech, Руководитель отельной группы – HotelTech) и Леонид Пустов, (Travel Startups, РСТ – Travel Startups).

В рамках конференции участники представляли результаты опроса туристических компаний, делились информацией о том, как участники рынка оценивают спрос, чего ожидают от зимнего сезона и насколько удобство системы бронирования влияет на их взаимодействие с туроператорами.

Спикеры рассказали о том, как изменилось поведение путешественников в летний сезон 2024 года и какие тренды можно ожидать в зимний период.

Руководитель сервиса Путешествий в Т-Банке Илья Артеменко объяснил, какие преимущества дает принадлежность к экосистеме банка и поделится планами компании на персонализацию и развитие контента, а Георгий Карачевцев из сервиса Т-Рассрочка от Т-Банка рассмотрел стратегии для бизнеса по увеличению среднего чека и доходности в условиях роста цен.

В рамках сессии «HotelTech в бронировании услуг размещения» эксперты оценили состояние рынка онлайн-бронирования, обсудили ключевые изменения и прогнозы на 2025 год, а также поделились своим видением инноваций, которые могут появиться на рынке уже в 2025 году.

В рамках сессии, посвященной новым туристическим проектам состоялись выступления наиболее перспективных TravelTech-стартапов — победителей конкурсов и финалистов акселерационных программ 2024 года. Например, своим видением ландшафта стартапов, поделились эксперты компаний МТС Travel, Corteos Platform, Ozon travel, Ростелеком, а также программы «Мастера Гостеприимства».

Следующие материалы по итогам конференции — в нашем завтрашнем выпуске

/TOURBUS.RU