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27 ноября
Эксперты назвали 10 бизнес-отелей, хуже всего подтверждающих корпоративные тарифы
Экспертный совет Союза агентств делового туризма обсудил острые проблемы работы отелей с корпоративными клиентами
15 ноября в отеле Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park состоялся Экспертный совет Союза агентств делового туризма (САД). Представители отелей, компаний-консолидаторов, TMC и корпоративных клиентов обсудили острые проблемы индустрии: изменения налогового законодательства, рост стоимости отелей, сложности с корпоративными тарифами и технологические решения.
Первая часть встречи была посвящена вопросам взаимодействия в «треугольнике»: корпоративный клиент, ТМС, отели.
Модератором дискуссии выступила управляющий директор компании «Аэроклуб»
Юлия Липатова. Целью мероприятие было не просто обсуждение, но и стремление выйти из дискуссии с ответами на поставленные вопросы:
- Выстраивание ценообразования на 2025 год в разрезе корпоративных программ, особенно в загруженные городах-центрах притяжения.
- Текущая загрузка отелей и ее влияние на корпоративные программы.
- Технологические решения при работе с отелями и их влияние на клиентский сервис.
В начале дискуссии Юлия Липатова указала на собранную статистику текущего года по отелям 3,4, 5 звезд. Так, в 2024 году по отношению к 2023 году отели выросли в цене на 17%, корпоративные - на 15%.
Опрос независимых игроков рынка показал: АТОР прогнозирует рост цен на следующий год 12-15%. «Островок», уже имея бронирования 2025 год, видит рост тарифов примерно 21%. Таким образом, можно утверждать, что рост будет около 20%.
Факторы, которые влияют на ценообразование отелей: инфляция, кадровый голод, в случае с международными отелями – это платежи. Анализ корпоративных программ компаний-членов САД в 2024 год показал: эффективных гостиничных программ в 2024 году было на уровне 56%.
При этом 44%, то есть почти половина, это отели, которые по корпоративным тарифам подтвердили меньше 20 транзакций в год.
По словам модератора, данная статистика говорит о том, что возникла необходимость менять построение гостиничных программ, так как под этим подразумевается огромный труд клиента, который согласовывает цены, труд TMC, который заключает договоры, настраивает и загружает тарифы, и работа отеля.
Дальнейший анализ показал, что каждое третье-четвертое бронирование по корпоративным тарифам в 2024 году приходило с «отказом». В среднем - 32% отказов по прямым бронированиям и около 8% по консолидаторам.
Среди отелей, попавших в ТОП по отказам, оказались:
«Хилтон Гарден Инн Уфа Риверсайд» - 85%
«Шератон Нижний Новгород» - 83%
«ДаблТри Бай Хилтон Казань Сити-Центр» - 78%
«Хилтон Москва Ленинградская» - 76%
«Кухтерин Томск» – 76%
«Рэдиссон Блю Белорусская Москва» – 72%
«Скандинавия Томск» – 72%
«Чехофф Отель Москва Курио Коллекшн Бай Хилтон» – 70%
«Корстон Тауэр» и «Корстон Роял Казань» – 70% каждый
«Новотель Екатеринбург Центр» -68%
«Ситуация выглядит так - ТМС работали, подготовили длинный список документов, а отель в 85% случаев им отказывает.
Наши исследования говорят о том, что есть реальные «города притяжения» бизнес-мероприятий. Там проходит большое количество корпоративных мероприятий, бизнес активно развивается, и это хорошо! И это же говорит о том, что при формировании корпоративных программы нас должно смущать, что в каких-то городах высокий процент отказов и низкое количество отелей, которые подтверждают корпоративные тарифы.
Это значит, что нельзя расширять свои гостиничные программы в том же городе, иначе мы снова "наступаем на уже знакомые грабли". Потому что все отели в этих городах заняты.
Мы должны думать о том, как работать с лимитом и как заключать такие договоры с корпоративными отелями, чтобы они подтверждали тарифы, и они как-то «дружили» с принятыми лимитами. Собственно вопрос не только в цене и лимитах, но и еще в неудовлетворенности сотрудника, который вместе с нами проходит эти «круги ад»а, чтобы попасть в тот или иной отель, вписаться в лимит», - резюмировала Юлия Липатова.
Эксперт сделала вывод, что при таких процентах отказа, отелями надо вести разговор о моментальном подтверждении или неподтверждении бронирования. 80% отелей поддерживают эту технологию. 20% - не поддерживают, и это очень плохо для корпоративного клиента.
Между клиентом и ТМС есть договоренность о том, что за 30 минут надо обработать заявку и вернуться с обратной связью. Порой это не 30 минут, а 15 или даже 5 минут. Если отель не делает моментальное подтверждение, то официальное время ответа составляет 24 часа.
И таких отелей в цепочке может быть несколько. Компании TMC – это супер-сервисные компании и считают, что нашим стандартом должно быть моментальное подтверждение, иных вариантов нет.
По мнению отелей-участников моментальное бронирование – это дополнительные затраты для отелей. Автоматическое подтверждение моментальное, но ручные заявки обрабатываются по электронной почте и телефону подтверждаются только в течение 24 часов.
И при сохранении текущей ситуации с расходами, отели оказались не готовы к моментальному подтверждению.
/TOURBUS.RU
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