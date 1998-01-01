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Генеральным директором компании Coral Travel стал Осман Тав

Прежний глава Coral Travel Эрджюмент Юналан останется в компании в должности CEO

Генеральный директор компании Coral Travel Генеральный директор компании Coral Travel официально представил своего преемника на конференции для турагентств, состоявшейся в рамках ежегодной церемонии награждения лучших партнеров Coral Travel премией Starway, впервые прошедшей в Египте, - сообщает АТОР.

В настоящее время Осман Тав (на фото) занимает должность первого заместителя генерального директора. Ранее он руководил службой авиасервисов Coral Travel, затем продолжил карьеру в авиакомпании Royal Flight в качестве заместителя генерального директора.

«Решение о его назначении на должность генерального директора принято, – сообщил г-н Юналан, – он приступит к работе в новой должности в ближайшее время». Сам Эрджюмент Юналан останется в компании в должности CEO.

Г-н Тав сообщил, что стратегия и цели компании останутся прежними: увеличение объемов и доли компании на рынке.

Он рассказал, что итоги 2024 года оказались лучше запланированных. Уже открыто раннее бронирование на 2025 год, в планах – увеличение объемов продаж по Турции и Египту, по ОАЭ и Таиланду – сохранение объемов 2024 года.

Также он сообщил об успешном продвижении продукта и росте продаж в премиальном сегменте. Также он рассказал, что компания завершает разработку новых IT-продуктов, которые позволят существенно улучшить бизнес-процессы.

«У туроператора Coral Travel страна возглавляет топ-5 зарубежных направлений зимнего сезона.

«В топе – Египет, на него приходится 35% всех продаж. Затем идут Арабские Эмираты (30%),Таиланд (22%), Турция (8%) и Россия (5%). Египет пользуется хорошим спросом благодаря сильно выросшему предложению премиальных отелей, прежде всего сети Rixos. На наш взгляд, за зимний сезон он еще увеличит свой отрыв от других направлений», –рассказала в свою очередь директор по продажам туроператора Coral Travel Вероника Филиппова на конференции для турагентств, - сообщает «Интерфакс».

По ее словам, этой зимой туроператор будет летать в Египет тремя египетскими авиакомпаниями из пяти городов России – Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Самары и Перми. Кроме этого, на направлении предлагаются туры на базе регулярной перевозки российских перевозчиков.

Отметим, что, как следует из сводного индекса продаж сети турагентств «Магазин горящих путевок», Египет в конце ноября лидирует по бронированиям среди всех направлений. Также в первой пятерке – Таиланд, Турция, Россия и ОАЭ.

/TOURBUS.RU