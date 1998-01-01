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27 ноября
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Air Arabia откроет полеты между Москвой и Рас-эль-Хаймой/ «Ростех»: Системы загоревшегося в Анталье «Суперджета» работали штатно/ Air Astana и Etihad Airways подписали код-шеринговое соглашение
Air Arabia с 27 декабря откроет полеты между Москвой и Рас-эль-Хаймой
Авиакомпания Air Arabia с 27 декабря запустит прямые рейсы из Москвы (аэропорт "Домодедово") в Рас-эль-Хайму (ОАЭ), сообщает сегодня пресс-служба воздушной гавани.
Перелеты будут выполняться три раза в неделю на узкофюзеляжном Airbus A320, время в пути составит 5 часов 10 минут.
Сейчас Air Arabia летает из этого же аэропорта в два других города ОАЭ - Шарджу и Абу-Даби.
«Ростех»: Системы загоревшегося в Анталье «Суперджета» работали штатно
Системы самолета Superjet 100 авиакомпании "Азимут", загоревшегося при жесткой посадке в аэропорту Антальи в минувшее воскресенье, работали штатно, в том числе правильно отработали стойки шасси, заявил "Интерфаксу" представитель "Ростеха".
«Сдвиг ветра считается у авиаторов не просто опасным явлением, а обстоятельством, при котором заходить на посадку часто не рекомендуется», - рассказал представитель госкорпорации.
Левый двигатель, судя по всему, получил серьезный удар. Часть топлива вытекла из поврежденного агрегата и загорелась на взлетно-посадочной полосе", - добавил он.
Ведущая казахстанская авиакомпания Air Astana и Etihad Airways из ОАЭ подписали код-шеринговое соглашение, документ вступает в силу с 26 ноября 2024 года, сообщила пресс-служба казахстанского авиаперевозчика.
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