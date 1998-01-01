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Air Arabia откроет полеты между Москвой и Рас-эль-Хаймой/ «Ростех»: Системы загоревшегося в Анталье «Суперджета» работали штатно/ Air Astana и Etihad Airways подписали код-шеринговое соглашение

Air Arabia с 27 декабря откроет полеты между Москвой и Рас-эль-Хаймой

Авиакомпания Air Arabia с 27 декабря запустит прямые рейсы из Москвы (аэропорт "Домодедово") в Рас-эль-Хайму (ОАЭ), сообщает сегодня пресс-служба воздушной гавани.

Перелеты будут выполняться три раза в неделю на узкофюзеляжном Airbus A320, время в пути составит 5 часов 10 минут.

Сейчас Air Arabia летает из этого же аэропорта в два других города ОАЭ - Шарджу и Абу-Даби.

«Ростех»: Системы загоревшегося в Анталье «Суперджета» работали штатно

Системы самолета Superjet 100 авиакомпании "Азимут", загоревшегося при жесткой посадке в аэропорту Антальи в минувшее воскресенье, работали штатно, в том числе правильно отработали стойки шасси, заявил "Интерфаксу" представитель "Ростеха".

«Сдвиг ветра считается у авиаторов не просто опасным явлением, а обстоятельством, при котором заходить на посадку часто не рекомендуется», - рассказал представитель госкорпорации.

"В результате самолет с размаху ударился о полосу. При этом системы Superjet работали штатно, в том числе правильно отработали стойки шасси.

Левый двигатель, судя по всему, получил серьезный удар. Часть топлива вытекла из поврежденного агрегата и загорелась на взлетно-посадочной полосе", - добавил он.



Официальные причины авиационного инцидента с Superjet в Анталье озвучит специальная комиссия, отметили при этом в "Ростехе".



Air Astana и Etihad Airways подписали код-шеринговое соглашение

Ведущая казахстанская авиакомпания Air Astana и Etihad Airways из ОАЭ подписали код-шеринговое соглашение, документ вступает в силу с 26 ноября 2024 года, сообщила пресс-служба казахстанского авиаперевозчика.

В рамках соглашения пассажиры Air Astana смогут воспользоваться рейсами Etihad Airways в Мумбай, Эр-Рияд, Даммам, Бахрейн, Каир, Доху, Эль-Кувейт, Мускат.



"Глобальная сеть Etihad будет доступна пассажирам Air Astana через стыковку в Абу-Даби на прямых рейсах авиакомпании из Астаны, которые были запущены в конце октября, а также из Алма-Аты, начиная с 5 декабря 2024 года", - отмечает Air Astana.

Соглашения о код-шеринге позволяют оформить единое бронирование, упростить процесс регистрации и обеспечить удобный трансфер багажа между авиакомпаниями. На сегодняшний день Air Astana заключила такие соглашения с 8 зарубежными авиакомпаниями.



Air Astana - крупнейший казахстанский авиаперевозчик. 100%-ной дочерней компанией Air Astana является лоукостер FlyArystan.

Etihad Airways - национальный авиаперевозчик Объединенных Арабских Эмиратов.

/TOURBUS.RU