«Ярославское меню» на основе местных продуктов стало визитной карточкой региона

18-25 ноября в Ярославской области проходил международный проект «Гастрокэмп Ярославль – 2024». Интернациональная команда шеф-поваров разработала и презентовала уникальное меню из 43 авторских блюд. Все рецепты блюд и напитков, разработанных в ходе проекта и основанных исключительно на локальных продуктах, будут переданы для использования в заведения общественного питания Ярославской области.

Проект собрал специалистов из Москвы, Иваново, Уфы, Петропавловска-Камчатского, Ярославля, а также шеф-повара из Колумбии.

За неделю участники изучили гастрономическое разнообразие Ярославского края: посетили фермы, рынки и местных производителей, чтобы глубже понять потенциал местных ингредиентов и разработать инновационные рецепты.

В основу меню вошли самые лучшие продукты ярославской земли: творог, сливки и овощи от «Красного маяка», куриное мясо и мясо клариевого сома от «Ярославского бройлера», сыры Даниловского Маслосырзавода, знаменитый ростовский лук и безалкогольное пиво от «Ярпиво», вятские огурчики и фиолетовый брейтовский картофель.

«Ярославская область славится производителями высококачественных продуктов. Это регион с развитой ресторанной культурой и сервисом», — отметил Леонид Гелибтерман, руководитель проекта и президент Международного эногастрономического центра.

Презентация «Ярославского ме6ню» состоялась в ресторане «Ванильное небо» - в ней приняли участие представители власти, турбизнеса, рестораторы, шеф-повара и медиа.

В мероприятии принял участие посол Республики Колумбия в РФ Эктора Исидро Аренас Нейра, который подчеркнул, что гастрономическая дипломатия стала важной частью культурного обмена.

Для шеф-повара из Колумбии - очаровательной Лусианы Кайе - участие в проекте стало первым опытом создания и приготовления блюд в России.

Важной частью проекта стало создание технологических карт и рецептур всех блюд, которые будут бесплатно переданы региональным ресторанам через Центр развития туризма «Ярославия».

Это поддержит местных производителей, продвинет гастрономический туризм региона на новый уровень, укрепит уникальный имидж региона.

Ярославская область, благодаря своему богатому аграрному потенциалу и развитой ресторанной культуре, вновь подтвердила статус ключевого игрока на гастрономической карте России.

Проект «Гастрокэмп 2024», организованный ГБУ Ярославской области «Центр развития туризма Ярославия» при поддержке министерства туризма Ярославской области, имеет большое значение для развития внутреннего и въездного туризма, а также продвижения региональных продуктов.

Ранее подобные мероприятия проходили в Калужской области, на Камчатке, в Бурятии, на Сахалине и других регионах, оставив в этих регионах уникальные гастрономические коллекции.

/TOURBUS.RU