В Екатеринбурге введут туристический налог

Дума Екатеринбурга сегодня одобрила введение в городе туристического налога.

По словам председателя думы Анны Гурарий, за введение турналога высказались 27 парламентариев, проголосовавших против и воздержавшихся не было, - сообщает «Интерфакс».



Екатеринбургская городская агломерация может стать пилотной территорией в Свердловской области для введения туристического налога, сообщала ранее пресс-служба мэрии города.

"Планируется, что именно Екатеринбургская городская агломерация выступит в качестве пилота для внедрения нового налога на территории региона.

Плательщиками сбора станут не туристы, а организации, оказывающие услуги по предоставлению мест для временного проживания: гостиницы и отели", - говорилось в сообщении.



В пресс-службе напомнили, что налоговый кодекс предоставляет возможность установления дифференцированных предельных ставок по годам: от 1% в 2025 году до 5% в 2029 году.

"По сути, туристический налог будет включен в стоимость номера.

При этом дополнительная плата не будет взиматься с льготных категорий граждан, среди которых, например, участники специальной военной операции, организованные группы школьников", - отметили в пресс-службе.



В Екатеринбургскую городскую агломерацию, кроме Екатеринбурга, входят Заречный, Дегтярск, Первоуральск, Полевской, Ревда, Арамиль, Белоярский, Березовский, Верхняя Пышма, Сысерть и Среднеуральск.



Регионы России с 1 января 2025 года получили право вводить туристический налог, который будет включен в стоимость размещения в отелях, санаториях и других объектах.

В 2025 году его ставка составит 1% от стоимости услуг размещения. К 2029 году ставка налога должна поэтапно достичь 5%. Налог не может быть меньше 100 рублей за сутки.

/TOURBUS.RU