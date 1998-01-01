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26 ноября
В Екатеринбурге введут туристический налог

Городская Дума сегодня единогласно приняла решение о введении с 1 января турналога в Екатеринбургской городской агломерации


 

Дума Екатеринбурга сегодня одобрила введение в городе туристического налога.
По словам председателя думы Анны Гурарий, за введение турналога высказались 27 парламентариев, проголосовавших против и воздержавшихся не было, - сообщает «Интерфакс».

Екатеринбургская городская агломерация может стать пилотной территорией в Свердловской области для введения туристического налога, сообщала ранее пресс-служба мэрии города.
"Планируется, что именно Екатеринбургская городская агломерация выступит в качестве пилота для внедрения нового налога на территории региона.

Плательщиками сбора станут не туристы, а организации, оказывающие услуги по предоставлению мест для временного проживания: гостиницы и отели", - говорилось в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что налоговый кодекс предоставляет возможность установления дифференцированных предельных ставок по годам: от 1% в 2025 году до 5% в 2029 году.
"По сути, туристический налог будет включен в стоимость номера.

При этом дополнительная плата не будет взиматься с льготных категорий граждан, среди которых, например, участники специальной военной операции, организованные группы школьников", - отметили в пресс-службе.

В Екатеринбургскую городскую агломерацию, кроме Екатеринбурга, входят Заречный, Дегтярск, Первоуральск, Полевской, Ревда, Арамиль, Белоярский, Березовский, Верхняя Пышма, Сысерть и Среднеуральск.

Регионы России с 1 января 2025 года получили право вводить туристический налог, который будет включен в стоимость размещения в отелях, санаториях и других объектах.

В 2025 году его ставка составит 1% от стоимости услуг размещения. К 2029 году ставка налога должна поэтапно достичь 5%. Налог не может быть меньше 100 рублей за сутки.
/TOURBUS.RU


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