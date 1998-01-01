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26 ноября
В Екатеринбурге введут туристический налог
Городская Дума сегодня единогласно приняла решение о введении с 1 января турналога в Екатеринбургской городской агломерации
Дума Екатеринбурга сегодня одобрила введение в городе туристического налога.
Плательщиками сбора станут не туристы, а организации, оказывающие услуги по предоставлению мест для временного проживания: гостиницы и отели", - говорилось в сообщении.
При этом дополнительная плата не будет взиматься с льготных категорий граждан, среди которых, например, участники специальной военной операции, организованные группы школьников", - отметили в пресс-службе.
В 2025 году его ставка составит 1% от стоимости услуг размещения. К 2029 году ставка налога должна поэтапно достичь 5%. Налог не может быть меньше 100 рублей за сутки.
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