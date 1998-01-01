В заповедники — зимой

«Турбизнес» совместно с Росзаповедцентром Минприроды РФ подготовил обзор маршрутов по 11 заповедникам и национальным паркам cтраны

Новогодние каникулы – прекрасное время для знакомства с неизведанными заповедными территориями.

С этим ежегодно соглашаются более миллиона наших соотечественников: все чаще для зимнего отдыха они выбирают поездки на особо охраняемые природные территории.

«Турбизнес» совместно с Росзаповедцентром Минприроды РФ подготовил обзор интересных маршрутов по 11 заповедникам и национальным паркам – от Карелии до Камчатки.



Национальный парк «Зюраткуль» (Челябинская область) https://zuratkul.ru/ расположен в высокогорной части Южного Урала.

В заповеднике бьет природный фонтан. Летом он достигает высоты семи метров, а зимой превращается ледяную скульптуру из сияющего голубого льда высотой до 16 метров. Каждый год фонтан, замерзая, приобретает причудливые формы, всегда разные. Самый посещаемый зимний маршрут – экологическая тропа на хребет Зюраткуль. Её длина составляет около пяти километров, прохождение доступно даже для неподготовленных туристов и семей с детьми.

На Чунозерской усадьбе в глубине северных лесов, среди многовековых сосен и елей Лапландского заповедника (Мурманская область) https://laplandzap.ru/ расположен Терем Деда Мороза. Заповедник предлагает новогоднюю программу: е игры и танцы на свежем воздухе, конкурсы и викторины от сказочных персонажей, прогулку по экологической тропе «Лесная почемучка», катание с горки, интерактив от Деда Мороза и Снегурочки.

Гости могут прогуляться на снегоступах, которые можно взять в аренду. В январе можно совершить восхождение на гору Ельнюн, изучить следы невиданных зверей и увидеть первые лучики солнца после долгой полярной ночи.

В Кавказском заповеднике (Краснодарский край) https://www.kavkazzapoved.ru/ зимой большой популярностью у семей с детьми пользуется маршрут «Хаски в Лагонаки».

Для любителей длительных путешествий с хорошей физической подготовкой проложен маршрут на 16 км по высокогорным лугам плато Лагонаки, где гости заповедника могут управлять упряжкой. На перевале открывается вид на Главный Кавказский хребет и самую высокую вершину Адыгеи – Чугуш.

В национальном парке «Смоленское поозерье» (Смоленская область) http://www.poozerie.ru/ гостям предлагают зимнюю экскурсию «На встречу с лесными великанами», которая позволит узнать много интересных фактов из жизни зубров. С началом холодов зубры регулярно приходят на подкормочную площадку. У гостей нацпарка есть возможность увидеть этих величественных животных.

Любителей рыбной ловли нацпарк приглашает на озеро Баклановское. Попытать удачу и поймать рыбку можно и на льду других озер: Сапшо, Петровское и Чистик, Рытое и Мутное, Глубокое и Малое Стречное.

Гостям национального парка доступны все трассы биатлонного комплекса «Чака».

В зимнее время гостям Мордовского заповедника (Республика Мордовия) https://zapoved-mordovia.ru/ предлагают несколько тематических экскурсионных программ. Например, экскурсионная программа «Заповедная зима» начинается в пятницу на кордоне Новеньком и длится два дня. Туристы посещают Рождество-Богородичный Санаксарский мужской монастырь, святой источник преподобного Серафима Саровского, экологическую тропу «Святые Дивеевской земли» и Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь. Туристы посетят визит-центр Мордовского заповедника в поселке Пушта и Музея природы, прокатятсян а снегоходах до подкормочных площадок для животных.

На маршруте нередки встречи с лосями, кабанами и оленями.

Снегоходный и лыжный маршрут Кроноцкого заповедника (Камчатский край) https://kronoki.ru/ проходит по Лазовскому участку. Маршрут предназначен для увлеченных любителей природы, которые готовы к путешествию на дальние расстояния. Начинается путешествие на границе заповедника, у реки Левая Щапина, которая протекает между подножием вулкана Кизимен и отрогом хребта Асхачный увал. Позднее ландшафт меняется, перед экскурсантами открываются бескрайняя гладь тундры и незабываемый вид на вулкан Кизимен. Финалом путешествия станут Кипелые (Нижне-Щапинские) источники. Температура воды в некоторых из них достигает 40 градусов.

Зимний Байкал – это сотни километров самого прозрачного льда на земле, гигантские торосы и ледяные пещеры с трёхметровыми сосульками. Увидеть эту красоту можно в Прибайкальском национальном парке (Иркутская область) https://baikal-1.ru/. Разработано семь зимних маршрутов. Один из них – экотропа «Темная падь – Старая Ангасолка» – пеший прогулочный маршрут с выходом на лед – всего 3,5 км. Протяженность пешего и лыжного маршрута «Переезд – Круглобайкальская» составляет 10,5 км. Для снегоходов и мотовездеходов разработан специализированный 56-ти километровый маршрут «Порт Байкал». По экскурсионному маршруту «Ангарские хутора – падь Крестовая» можно передвигаться на лыжах, лошадях, снегоходах, на собачьих упряжках. А по маршруту «Акватория пролива Малое Море с островами», пролегающем по льду Байкала, можно скользить на коньках.

Заповедник «Пасвик» (Мурманская область) https://pasvik-reserve.ru/ тянется узкой полосой на границе России и Норвегии (200 км от г. Мурманск). На маршруте «Глухая плотина» гостей ждет прогулка на снегоступах по северному сосновому лесу. В окрестностях поселка Никель есть два удивительных места – скованный льдом водопад на реке Шуонийоки и «Кедровник». Также зимой гостям предлагают маршрут «Поселок Раякоски – жизнь у трех границ». Поселок уникален своей архитектурой: дома построены в разное время финскими, норвежскими и российскими жителями.

Особой популярностью зимой в Национальном парке «Паанаярви» (Республика Карелия) https://paanajarvi-park.com/ пользуются маршруты по восхождению на горы Кивакка и Нуорунен. Маршрут «Гора Кивакка» создан для знакомства с сейдами — культовыми камнями, служившими местами поклонения духам саамов. Маршрут «Нуорунен» - это подъем на снегоходе на самую высокую гору Карелии Нуорунен.. Склоны горы украшены сказочного вида снежными скульптурами.

Интересен и маршрут к порогу Киваккакоски. Зимой впечатляет, как цветами радуги переливается замерзшая вода.

С период с декабря по март в заповедник «Басеги» (Пермский край) https://www.basegi.ru/ стоит ехать, чтобы увидеть зимнюю тайгу, заснеженные вершины хребта Басеги и полюбоваться причудливостью снежных фигур – «снегозаврами». Посетители заповедника могут покататься на снегоходах, попробовать подледную рыбалку на реке Усьва или совершить лыжную прогулку для знакомства с растительным и животным миром горно-таёжных лесов Среднего Урала.

В национальном парке «Кенозерский» (Архангельская область) https://kenozero.ru/ интересно в любое время года! Живописные места, свежий воздух, прогулки на настоящий конный двор с катанием на лошадях, посещение памятников деревянного зодчества, мастер-классы по сыроварению, плетению из бересты, плюс, всегда для угощения гостей ждут вкуснейшие блюда и пироги традиционной лекшмозерской кухни. Круглогодично на территории парка гости могут посетить Музей эпического наследия Кенозерья «В начале было Слово». В зимнее время на заповедной территории можно устроить подледную рыбалку, отправиться на прогулку на лыжах, снегоходах или аэроходе «Хивус».

Материал подготовлен при содействии Росзаповедцентра Минприроды РФ.

Фото: Игорь Шпиленок, Максим Антипин, Алексей Романов, Елена Серова,

Алексей Романов, Татьяна Придорожная, Ольга Калинина, Игорь Дмитриев.