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Шестьдесят стран принимают участие в выставке Qatar Travel Mart-2024 в Дохе

В крупном международном турфоруме активное участие принимают Северная столица и региональный проект Discover Russia

Петербург представляет свои предложения для путешествий на международной туристской выставке Qatar Travel Mart, проходящей в эти дни в столице Катара, городе Доха.

Одно из крупнейших профильных мероприятий региона объединило на своей площадке более 250 компаний и 10 тысяч экспертов из 60 стран мира.

Среди них – около 20 организаций сферы гостеприимства из Северной столицы. Выставка продлится по 27 ноября

«Регион Персидского залива динамично развивается. Растет и туристический поток с Ближнего Востока в Петербург. Регион уже входит в топ-5 по количеству гостей, приезжающих в наш город. Катар служит крупным авиационным хабом для всего региона, а его экономика – одна из самых быстрорастущих среди стран Персидского залива.

Для туристской отрасли Петербурга участие в выставке – отличная возможность укрепить свои позиции в этой части мира и привлечь в наш город еще больше туристов», – отмечает губернатор Санкт Петербурга Александр Беглов.

Тематическую экспозицию города на Неве, выполненную в песочно-золотой гамме, организовало Конгрессно-выставочное бюро. Здесь проходят презентации петербургских туристских предложений, в том числе созданных специально для путешественников из стран Ближнего Востока.

В рамках работы на выставке Северная столица проводит переговоры с представителями индустрии гостеприимства Ближнего Востока. Заместитель председателя Комитета по развитию туризма Санкт Петербурга Нана Гвичия Нана Гвичия и министр туризма Катара Саад Бин Али Аль Харджи обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества: запуск новых полетных программ, реализацию масштабных инвестиционных проектов в гостиничной сфере, проведение информационных кампаний и деловых мероприятий.

Представители Катара получили приглашение принять участие в Петербургском международном туристском форуме «Travel Hub. Путешествуй!», который состоится с 4 по 6 декабря.

На петербургском стенде также состоялась встреча с директором туркомпании Катара Мохамедом Фирасом Алобиси, посвященная планам создания совместных предложений для увеличения взаимных турпотоков.

“Катар и другие страны Большого Ближнего Востока являются одними из приоритетных направлений для сотрудничества в сфере въездного туризма в Северную столицу. Таких гостей отличают высокий чек, значительная продолжительность поездки и интерес к различным направлениям туризма. Презентация Петербурга на Qatar Travel Mart 2024 станет существенным шагом по продвижению нашего города на перспективном рынке стран Персидского залива”, - рассказали в пресс-службе Комитета по развитию туризма Северной столицы.





Также СМИ сообщают, что на выставке представлены десять десяти пилотных регионов проекта Discover Russia, который объединяет рекреационный потенциал под единым брендом.

Это Марий Эл, Алтайский, Камчатский и Хабаровский края, Тамбовскую, Калужскую, Кемеровскую, Самарскую и Тверскую области, Республику Бурятия и ЯНАО.

/TOURBUS.RU