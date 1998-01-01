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26 ноября
Производители лайнера: Причиной возгорания Superjet в аэропорту Антальи стал сильный удар о полосу
"Азимут" произведет предварительную выплату клиентам в размере 100 тыс. рублей, но пассажиры планируют подать коллективный иск против авиакомпании
Причиной возгорания самолета Superjet 100 авиакомпании "Азимут" в аэропорту Антальи мог стать сильный удар о полосу из-за плохих погодных условий, считают в ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), - сообщает «Интерфакс».
Как сообщалось вчера, в воскресенье вечером после приземления в аэропорту Антальи произошло возгорание двигателя пассажирского Superjet 100 авиакомпании "Азимут". Согласно заявлению перевозчика, самолет совершил грубую посадку.
Пожар был локализован, пассажиры и члены экипажа лайнера (всего 95 человек) были эвакуированы, погибших нет.
Аэропорт Антальи из-за инцидента на несколько часов приостанавливал работу.
Безопасность полетов парка самолетов SSJ-100, по его словам, "находится на стабильно высоком уровне".
При этом МАК назначил уполномоченного представителя и советников для участия в расследовании.
По данным источника "Интерфакса" на страховом рынке, по предварительным данным, по этому страховому событию речь может идти о полной гибели самолета, полная страховая оценка экспертно может составлять от 2 млрд до 3 млрд руб.
Как пишет сегодня газета «КоммерсантЪ», «по данным из российских и турецких источников, экипаж SSJ 100, следовавшего из Сочи, совершая в воскресенье вечером посадку в аэропорту Антальи, допустил грубый удар машины о взлетно-посадочную полосу (ВПП).
По версии ОАК и «Азимута», произошло это из-за плохой погоды и так называемого сдвига ветра, в который попал самолет уже почти у самой земли.
При этом в руководстве по летной эксплуатации SSJ 100 говорится, что для него существуют ограничения при взлете и посадке в виде встречного, попутного и бокового ветра скоростью 25, 5 и 15 м/с соответственно. Согласно прогнозу, скорость ветра в аэропорту турецкого курорта достигала 17 м/с, а в порывах — 27 м/с.”.
«После первого касания ВПП самолет отскочил от нее, а затем, приземлившись повторно, продолжил движение, пока пилоты не активировали реверсивную работу двигателей.
По данным источников издания, в результате этих ударов была повреждена стойка левого шасси. Разлетелся штифт, соединяющий нижний и верхний подкосы. Нижний пробил в корпусе дыру, повредив топливный бак. Из него, когда лайнер еще двигался по ВПП, начал вытекать, а затем и воспламенился керосин.
К счастью, недалеко от того места, где окончательно остановился SSJ 100, находились пожарные, которые весьма оперативно справились с огнем на полосе, не дав ему добраться до самолета.
Последний тем не менее был сильно задымлен, что привело к панике. В этой ситуации, по словам пассажиров, экипаж снова действовал не лучшим образом.
Так, одну из дверей вместо стюардесс и бортпроводников, как утверждают очевидцы, открыли сами пассажиры, а по надувным трапам люди спускались с вещами, в том числе объемными сумками и рюкзаками, что категорически запрещено инструкциями”, - пишет издание.
При этом, как сообщает пресс-служба перевозчика, "Азимут" произведет предварительную выплату пассажирам в счет возмещения потерь в размере 100 тыс. рублей. Порядок получения выплат доведен до пассажиров в индивидуальном порядке".
В то же время, по информации газеты «Известия» пассажиры рейс а A4 5051 из Сочи планируют подать коллективный иск против авиакомпании «Азимут».
/TOURBUS.RU
Фото: planespotters.net
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