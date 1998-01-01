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Производители лайнера: Причиной возгорания Superjet в аэропорту Антальи стал сильный удар о полосу

"Азимут" произведет предварительную выплату клиентам в размере 100 тыс. рублей, но пассажиры планируют подать коллективный иск против авиакомпании

Причиной возгорания самолета Superjet 100 авиакомпании "Азимут" в аэропорту Антальи мог стать сильный удар о полосу из-за плохих погодных условий, считают в ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), - сообщает «Интерфакс».

Как сообщалось вчера, в воскресенье вечером после приземления в аэропорту Антальи произошло возгорание двигателя пассажирского Superjet 100 авиакомпании "Азимут". Согласно заявлению перевозчика, самолет совершил грубую посадку.

Пожар был локализован, пассажиры и члены экипажа лайнера (всего 95 человек) были эвакуированы, погибших нет.

Аэропорт Антальи из-за инцидента на несколько часов приостанавливал работу.



"По предварительным данным, отказов систем самолета SSJ-100 авиакомпании "Азимут" в преддверии посадки в аэропорту Антальи зафиксировано не было, причиной разлива и возгорания топлива мог стать сильный удар самолета о полосу при посадке вследствие неблагоприятных погодных условий", - сообщил "Интерфаксу" представитель ОАК.

Производитель лайнера - ПАО "Яковлев" - готов оказать "всю необходимую помощь в расследовании причин инцидента", добавил собеседник.

Безопасность полетов парка самолетов SSJ-100, по его словам, "находится на стабильно высоком уровне".



Расследованием случившегося занимается Центр расследования происшествий на транспорте министерства транспорта и инфраструктуры Турции (UEIM), сообщила ранее представитель Межгосударственного авиационного комитета (МАК) журналистам. Проводить официальное информирование о ходе и результатах расследования, по международным правилам, будет этот же орган.

При этом МАК назначил уполномоченного представителя и советников для участия в расследовании.



Степень повреждения воздушного суда, обстоятельства и размер ущерба выясняются.

По данным источника "Интерфакса" на страховом рынке, по предварительным данным, по этому страховому событию речь может идти о полной гибели самолета, полная страховая оценка экспертно может составлять от 2 млрд до 3 млрд руб.

Как пишет сегодня газета «КоммерсантЪ», «по данным из российских и турецких источников, экипаж SSJ 100, следовавшего из Сочи, совершая в воскресенье вечером посадку в аэропорту Антальи, допустил грубый удар машины о взлетно-посадочную полосу (ВПП).

По версии ОАК и «Азимута», произошло это из-за плохой погоды и так называемого сдвига ветра, в который попал самолет уже почти у самой земли.

При этом в руководстве по летной эксплуатации SSJ 100 говорится, что для него существуют ограничения при взлете и посадке в виде встречного, попутного и бокового ветра скоростью 25, 5 и 15 м/с соответственно. Согласно прогнозу, скорость ветра в аэропорту турецкого курорта достигала 17 м/с, а в порывах — 27 м/с.”.

«После первого касания ВПП самолет отскочил от нее, а затем, приземлившись повторно, продолжил движение, пока пилоты не активировали реверсивную работу двигателей.

По данным источников издания, в результате этих ударов была повреждена стойка левого шасси. Разлетелся штифт, соединяющий нижний и верхний подкосы. Нижний пробил в корпусе дыру, повредив топливный бак. Из него, когда лайнер еще двигался по ВПП, начал вытекать, а затем и воспламенился керосин.

К счастью, недалеко от того места, где окончательно остановился SSJ 100, находились пожарные, которые весьма оперативно справились с огнем на полосе, не дав ему добраться до самолета.

Последний тем не менее был сильно задымлен, что привело к панике. В этой ситуации, по словам пассажиров, экипаж снова действовал не лучшим образом.

Так, одну из дверей вместо стюардесс и бортпроводников, как утверждают очевидцы, открыли сами пассажиры, а по надувным трапам люди спускались с вещами, в том числе объемными сумками и рюкзаками, что категорически запрещено инструкциями”, - пишет издание.

При этом, как сообщает пресс-служба перевозчика, "Азимут" произведет предварительную выплату пассажирам в счет возмещения потерь в размере 100 тыс. рублей. Порядок получения выплат доведен до пассажиров в индивидуальном порядке".

В то же время, по информации газеты «Известия» пассажиры рейс а A4 5051 из Сочи планируют подать коллективный иск против авиакомпании «Азимут».

/TOURBUS.RU

Фото: planespotters.net