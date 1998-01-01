Новости Опубликована деловая программа выставки MITT-2025 Гости MITT смогут посетить более 20 тематических сессий, а также узнать тренды и прогнозы развития рынка

Каждый год выставка MITT готовит насыщенную деловую программу, которая объединяет ведущих экспертов, аналитиков и профессионалов отрасли туризма и гостеприимства. На MITT 2025 посетители традиционно смогут принять участие в сессиях, конференциях, дискуссиях и обучающих семинарах. Лидеры индустрии представят слушателям деловой программы актуальный анализ тенденций развития рынка и перспектив отрасли. Особое внимание получат вопросы адаптации бизнеса к новым условиям, повышения операционной эффективности, внедрения инноваций, управления персоналом. Всего в рамках выставки пройдёт более 20 тематических мероприятий. Центральное место займет V Форум лидеров туристической отрасли и индустрии гостеприимства, который будет проходить с 18 по 20 марта. Это площадка, где руководители туристических компаний, владельцы гостиничных объектов, представители государственных организаций обсуждают важнейшие вопросы индустрии и ищут новые пути ее развития. На площадке форума эксперты отрасли: обсудят будущее индустрии гостеприимства в России;

поделятся трендами развития автотуризма и караванинга в регионах России;

обсудят перспективы роста и развития оздоровительного туризма;

дадут прогнозы на следующий туристический сезон. MITT Академия Гости выставки все три дня смогут посещать образовательные семинары «MITT Академия». Программа будет разбита на тематические блоки по ключевым вопросам работы турфирмы: «Маркетинг, продвижение и продажи турпродукта», «Туризм и право» и «Академия авторского туризма». Спикеры мероприятий – практикующие специалисты и бизнес-тренеры. MITT Digital Деловые мероприятия MITT Digital состоятся 19 марта и будут посвящены информационным технологиям в сфере туризма и гостеприимства. Слушателей ждут выступления ведущих российских экспертов на тему онлайн-трэвел, актуальных трендов и новых возможностей для бизнеса. MITT Саммит Отель Во второй день работы MITT 2025 пройдёт Саммит Отель. На конгрессе для отельеров ведущие эксперты рынка обсудят самые волнующие вопросы: от проектирования, комплектации и переоснащения отелей в условиях санкций до управления репутацией и мотивации команды. Школа развития регионального туризма В рамках этого блока на площадке MITT 2025 во второй день выставки пройдет кейс-презентация «Территориальный маркетинг 2.0: Перезагрузка региональных брендов»​, экспертная сессия «Тренды событийного туризма и его влияние на развитие региона»​ и тренд-сессия, посвященная разделу глэмпинга «Глэмпинг-2025». MITT MICE Частью деловой программы MITT 2025 20 марта станет аналитическая сессия «Эволюция бизнес-тревел: новые возможности для турагентств MITT MICE», а также другие мероприятия, объединяющие представителей, поставщиков и покупателей услуг отрасли для поиска идей по созданию ярких бизнес-событий. MITT TRAVEL START В заключительный день выставки также состоится финал Конкурса стартапов в сфере туризма и гостеприимства MITT TRAVEL START. Победители получат возможности всесторонне развивать проекты, которые они презентуют профессиональной аудитории выставки и партнерам конкурса. Деловая программа MITT 2025 продолжает формироваться, следите за анонсами мероприятий на сайте. Ждем вас на MITT 2025 18–20 марта, Москва, МВЦ «Крокус Экспо». Получите билет по промокоду tbmitt25

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