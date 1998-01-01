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25 ноября
Дмитрий Чернышенко: "Одобрен паспорт и принят бюджет обновленного нацпроекта “Туризм и гостеприимство”
Вице-премьер выступил сегодня на заседании правительственной комиссии, посвященном предварительным итогам нацпроекта
Проектный комитет одобрил паспорт, а Госдума приняла бюджет обновленного национального проекта "Туризм и гостеприимство, который придет на смену действующему до конца года проекту "Туризм и индустрия гостеприимства", сообщают сегодня «Интерфакс» и пресс-служба вице-премьер Дмитрия Чернышенко.
"Проектным комитетом одобрен паспорт нового национального проекта "Туризм и гостеприимство". Государственной Думой принят бюджет. Благодаря его реализации отдых в стране должен стать более доступным с точки зрения ценообразования и логистики, безопасным и комфортным.
Ключевые цели – обеспечить к 2030 году рост доли туризма в ВВП страны до 5% (по итогам 2023 года – 2,8%), числа турпоездок до 140 млн, экспорта туруслуг в три раза в сравнении с уровнем 2023 года ($3,6 млрд)", - сказал он на заседании правительственной комиссии по развитию туризма в РФ, посвященной предварительным итогам действия нацпроекта.
Положительная динамика есть по всем показателям. Например, количество турпоездок по стране – с 45 млн в 2020 году увеличилось до 84 млн в 2023 году. По итогам 2024 года ожидаем около 92 млн турпоездок", - подчеркнул вице-премьер.
Запущены программы льготного кредитования для строительства отелей и субсидирования модульных гостиниц. Внутренний туризм стал развиваться ускоренными темпами.
Бизнес откликнулся на растущий спрос: увеличились инвестиции. За первое полугодие 2024 года бизнес привлек 377 миллиардов рублей, что на 60% больше аналогичного периода прошлого года", - сказал он на заседании.
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