Дмитрий Чернышенко: "Одобрен паспорт и принят бюджет обновленного нацпроекта “Туризм и гостеприимство”

Проектный комитет одобрил паспорт, а Госдума приняла бюджет обновленного национального проекта "Туризм и гостеприимство, который придет на смену действующему до конца года проекту "Туризм и индустрия гостеприимства", сообщают сегодня «Интерфакс» и пресс-служба вице-премьер Дмитрия Чернышенко.

"Проектным комитетом одобрен паспорт нового национального проекта "Туризм и гостеприимство". Государственной Думой принят бюджет. Благодаря его реализации отдых в стране должен стать более доступным с точки зрения ценообразования и логистики, безопасным и комфортным.

Ключевые цели – обеспечить к 2030 году рост доли туризма в ВВП страны до 5% (по итогам 2023 года – 2,8%), числа турпоездок до 140 млн, экспорта туруслуг в три раза в сравнении с уровнем 2023 года ($3,6 млрд)", - сказал он на заседании правительственной комиссии по развитию туризма в РФ, посвященной предварительным итогам действия нацпроекта.



Нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" был запущен весной 2021 года.

"Суммарно за это время на реализацию мероприятий нацпроекта было направлено более 200 млрд федеральных средств.

Положительная динамика есть по всем показателям. Например, количество турпоездок по стране – с 45 млн в 2020 году увеличилось до 84 млн в 2023 году. По итогам 2024 года ожидаем около 92 млн турпоездок", - подчеркнул вице-премьер.



Как напомнил министр экономического развития Максим Решетников на первом этапе нацпроект стал антикризисным инструментом, который помог отрасли преодолеть последствия пандемии коронавируса.



"Основные показатели отрасли во время пандемии просели на 40%. В рамках нацпроекта помощь была оказана круизным компаниям, авиаперевозчикам, туроператорам, субсидировали чартерные перевозки по России. Благодаря принятым мерам удалось не только сохранить отрасль, но и начать реализацию планов инфраструктурного развития.

Запущены программы льготного кредитования для строительства отелей и субсидирования модульных гостиниц. Внутренний туризм стал развиваться ускоренными темпами.

Бизнес откликнулся на растущий спрос: увеличились инвестиции. За первое полугодие 2024 года бизнес привлек 377 миллиардов рублей, что на 60% больше аналогичного периода прошлого года", - сказал он на заседании.



По прогнозу Минэкономразвития, по итогам 2024 года отрасль превысит показатель предыдущего года.

/TOURBUS.RU

