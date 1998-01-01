Новости Туризм: Происшествия Судно Seastory с 30 туристами затонуло в Красном море/ В Геленджике туристов просят оставаться дома/ Уголовное дело возбуждено в связи с поджогом «шалаша Ленина»

Судно Seastory с 30 туристами затонуло в Красном море Судно Seastory, отправившееся в пятидневный дайв-тур, пропало сегодня Красном море у берегов Египта, несколько человек спасены, сообщают местные СМИ.

"Судно Seastory вышло из порта курорта Порт-Галиб 24 ноября и должно было вернуться в Хургаду 29 ноября, на борту находился 31 турист-дайвер и 14 членов экипажа. В 5:30 утра в понедельник спасатели получили сигнал о том, что судно терпит бедствие к северу от курорта Марса-Алам на западном побережье Красного моря, после чего связь с ним прекратилась", - говорится в сообщении.

Позднее источники в службах безопасности Египта сообщили о спасении 16 человек из 45. Как уточняют местные СМИ, в спасательной операции задействованы вертолет и военный корвет "Аль-Фатех", он направляется из крупного порта Беренис, расположенного в 140 км от Марса-Алама, к месту крушения.

Поисково-спасательный вертолет смог перевезти часть найденных и пострадавших пассажиров в больницы для получения необходимой медицинской помощи, остальные на месте ждут прибытия корвета.

Россиян не было на борту затонувшего в ходе дайв-сафари судна Seastory в Египте, сообщает Генконсульство России в Хургаде. Судно Seastory было построено в 2022 году, его длина составляет около 44 метров, вместимость - до 32 пассажиров. В Геленджике туристов просят не выходить на улицу Власти Геленджика просят жителей и гостей города-курорта по возможности не гулять на улице в связи с сильными порывами ветра.

"Пока в городе и округах порывы ветра, жителей и гостей курорта прошу воздержаться от пеших прогулок. Блоку ЖКХ дал поручение поберечь работников отрасли, которые убирают опавшую листву", - написал глава города Алексей Богодистов в своем телеграм-канале.



Он отметил, что из-за сильных ветров произошли отключения электричества. В настоящее время бригада "Геленджикэлектросети" работает в Кабардинке, где идет точечное подключение адресов.

"На дорогах городских и федеральных проблем нет. Необходимые средства для посыпки заготовлены в полном объеме", - добавил г-н Богодистов.

Ранее в Краснодарском крае из-за резкого ухудшения погоды объявили штормовое предупреждение.



Уголовное дело возбуждено в связи с поджогом «шалаша Ленина»| Уголовное дело возбудили в связи с пожаром на территории музея "Шалаш Ленина" в Курортном районе Петербурга, сообщает региональный главк МВД в телеграм-канале .

Производство ведется по ч. 1 ст. 243 УК РФ (Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия).

"21 ноября в полицию Курортного района поступило сообщение о том, что в течение ночи на территории музейного комплекса в Сестрорецке сгорел соломенный макет шалаша Ленина, являющийся объектом культурного наследия. Размер материального ущерба устанавливается", - говорится в сообщении.



Прокуратура Курортного района Петербурга проконтролирует ход и результаты расследования.

"По версии органа дознания, 21 ноября неустановленные лица, находясь на территории музейного комплекса в Сестрорецке, повредили соломенный макет шалаша Ленина", - отмечает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Музей с реконструкцией шалаша устроен на берегу озера Разлив, где Владимир Ленин скрывался под видом финского крестьянина до 8 августа 1917 года, после чего перебрался в Финляндию.

/TOURBUS.RU





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