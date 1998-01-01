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25 ноября
Туризм: Происшествия
Судно Seastory с 30 туристами затонуло в Красном море/ В Геленджике туристов просят оставаться дома/ Уголовное дело возбуждено в связи с поджогом «шалаша Ленина»
Судно Seastory с 30 туристами затонуло в Красном море
Судно Seastory, отправившееся в пятидневный дайв-тур, пропало сегодня Красном море у берегов Египта, несколько человек спасены, сообщают местные СМИ.
В 5:30 утра в понедельник спасатели получили сигнал о том, что судно терпит бедствие к северу от курорта Марса-Алам на западном побережье Красного моря, после чего связь с ним прекратилась", - говорится в сообщении.
Россиян не было на борту затонувшего в ходе дайв-сафари судна Seastory в Египте, сообщает Генконсульство России в Хургаде.
Судно Seastory было построено в 2022 году, его длина составляет около 44 метров, вместимость - до 32 пассажиров.
В Геленджике туристов просят не выходить на улицу
Власти Геленджика просят жителей и гостей города-курорта по возможности не гулять на улице в связи с сильными порывами ветра.
Уголовное дело возбудили в связи с пожаром на территории музея "Шалаш Ленина" в Курортном районе Петербурга, сообщает региональный главк МВД в телеграм-канале .
Музей с реконструкцией шалаша устроен на берегу озера Разлив, где Владимир Ленин скрывался под видом финского крестьянина до 8 августа 1917 года, после чего перебрался в Финляндию.
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