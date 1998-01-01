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25 ноября
Туроператоры: Спрос на новогодний Крым пока что - ниже ожидаемого
Причину эксперты видят в транспортных проблемах
Несмотря на рост спроса на отдых в Крыму летом 2024 года, глубина продаж отелей полуострова на новогодние каникулы соответствует уровню прошлого года, сообщает сегодня пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).
Так, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин ожидал более высокого спроса на новогодний Крым, потому что все лето полуостров продавался значительно лучше, чем год назад. По его мнению, это связано прежде всего с транспортными проблемами.
На этот момент мы продали половину прошлогоднего крымского объема на новогодние даты. До конца года продадим оставшуюся половину и в итоге выйдемна тот же объем продаж, что и год назад", - цитирует его пресс-служба РСТ.
У туроператора "Интурист" продажи отелей Крыма также соответствуют показателям прошлого года.
Относительно прошлого года новогодние туры в Крым подорожали на 10-15%, но полуостров все равно остается направлением с максимально демократичными ценами. Здесь они в среднем на 15% ниже, чем на курортах соседнего Краснодарского края", - сообщила коммерческий директор компании "Алеан" Оксана Булах.
Уровень спроса на туры в Крым на новогодние даты в последние дни не изменился и находится на том же уровне, что в начале ноября», - сообщила управляющий директор туроператора Let's fly Любовь Воронина.
Как ранее сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, в республике за 10 месяцев отдохнули более 5,5 млн туристов. Это на 18% больше, чем годом ранее.
Фото: printerest.com
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