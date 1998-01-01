Туроператоры: Спрос на новогодний Крым пока что - ниже ожидаемого

Несмотря на рост спроса на отдых в Крыму летом 2024 года, глубина продаж отелей полуострова на новогодние каникулы соответствует уровню прошлого года, сообщает сегодня пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

Так, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин ожидал более высокого спроса на новогодний Крым, потому что все лето полуостров продавался значительно лучше, чем год назад. По его мнению, это связано прежде всего с транспортными проблемами.

"На новогодние каникулы, в отличие от лета, бронируют обычно короткие туры. По нашей статистике, это в среднем 5,5 дней, но в случае с Крымом придется добавить еще 2 дня на дорогу. Отправляясь в новогодний тур, люди, несмотря на дороговизну, стараются выбрать самолет. К тому же Крыму зимой труднее конкурировать с Сочи из-за менее развитий инфраструктуры, скромного шопинга.

На этот момент мы продали половину прошлогоднего крымского объема на новогодние даты. До конца года продадим оставшуюся половину и в итоге выйдемна тот же объем продаж, что и год назад", - цитирует его пресс-служба РСТ.





У туроператора "Интурист" продажи отелей Крыма также соответствуют показателям прошлого года.

"Все низкие тарифы уже разобраны, некоторые отели, например, Mriya Resort & SPA 5*, Luciano Wellness & SPA Foros 5* и More Resort & SPA 5* сообщили о приостановке продаж на новогодние даты", - сказала директор по связям с общественностью туроператора Дарья Домостроева.



У туроператора "Алеан" на Крым приходится 4% от общего объема бронирований новогоднего отдыха в России и ближнем зарубежье.

"Сейчас в среднем около 15-18% от всех бронирований отелей Крыма в течение дня приходится именно на туры в новогодние даты, в среднем, на 3-5 дней. Спросом пользуются как туры с захватом 31 декабря, так и заезды со 2-3 января, когда цены ниже, чем в новогоднюю ночь.

Относительно прошлого года новогодние туры в Крым подорожали на 10-15%, но полуостров все равно остается направлением с максимально демократичными ценами. Здесь они в среднем на 15% ниже, чем на курортах соседнего Краснодарского края", - сообщила коммерческий директор компании "Алеан" Оксана Булах.



По ее словам, на праздники наибольшим спросом пользуются объекты размещения в Ялте, Алуште и Судаке: чаще всего туристы бронируют санатории и отели с развитой инфраструктурой – спа-центрами, подогреваемыми бассейнами, программами анимации.



При этом эксперты не рассчитывают, что недавние волнения в Абхазии могут переориентировать новогодний спрос на Крым, так как эти направления ориентируются на разные аудитории.

"Это не связанные рынки. Летом Крым конкурирует с Анапой, Геленджиком, так как у них общая база клиентов, добирающихся в основном на машинах. В Абхазию и Сочи подавляющая часть туристов летит. Поэтому, если кто и перетянет на себя абхазских туристов, так это Сочи", - рассказал г-н Ромашкин.



"Мы не наблюдаем всплеска бронирований по Крыму после событий в Абхазии.

Уровень спроса на туры в Крым на новогодние даты в последние дни не изменился и находится на том же уровне, что в начале ноября», - сообщила управляющий директор туроператора Let's fly Любовь Воронина.



Как ранее сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, в республике за 10 месяцев отдохнули более 5,5 млн туристов. Это на 18% больше, чем годом ранее.

/TOURBUS.RU

Фото: printerest.com