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25 ноября
Суперджет авиакомпании «Азимут» загорелся в аэропорту Антальи
На борту рейса, прилетевшего из Сочи, было около 90 пассажиров, никто не пострадал
В аэропорту турецкой Антальи вечером в воскресенье при посадке загорелся прилетевший из Сочи самолет российской авиакомпании «Азимут», сообщает Росавиация.
"Грубая посадка прилетевшего из Сочи лайнера авиакомпании "Азимут" в аэропорту турецкой Антальи произошла из-за сдвига ветра», - говорится также в сообщении в телеграм-канале Росавиации.
Огонь заметили после остановки лайнера на взлетно-посадочной полосе.
"24 ноября при посадке самолета авиакомпании "Азимут", выполнявшего рейс А45051 Сочи – Анталья, в результате сдвига ветра произошла грубая посадка. Командир принял решение об эвакуации по надувным трапам. Пассажиры благополучно доставлены в аэровокзал. Пострадавших нет", - сообщил в свою очередь сегодня утром авиаперевозчик.
Международный аэропорт турецкой Антальи рано утром начал принимать самолеты после происшествия с прилетевшим из Сочи российским Superjet -100, загоревшимся после посадки, свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.
«Пассажиры, которые должны были вернуться в Россию обратным рейсом, размещены в гостинице до прибытия резервного борта», — говорится в сообщении.
В диппредставительстве также добавили, что тем россиянам, кто остался в аэропорту в ожидании багажа, предоставили питание.
Кроме того, турецкая сторона разрешила пропустить в страну десять россиян, оказавшихся из-за пожара без загранпаспортов. Генконсульство обещало помочь им в восстановлении документов.
Аэропорт Антальи отметил, что на борту был 91 человек, Минтранс Турции — 95 человек, из которых шесть — члены экипажа.
Вылет обратного рейса A4 5051 задержан почти на 12 часов, сообщает АТОР. По информации сервиса Flightradar24, он запланирован на 10:25 (время совпадает с Мск).
По информации газеты «Известия» пассажиры рейс а A4 5051 из Сочи планируют подать коллективный иск против авиакомпании «Азимут».
Следственный комитет по факту возгорания воздушного судна возбудил уголовное дело, пишет ТАСС.
Отметим, что сегодня же "Интерфакс" сообщил, другой самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Азимут" с 79 пассажирами на борту, осуществлявший рейс Минеральные воды - Уфа - Красноярск, совершил посадку в аэропорту Красноярска с неисправной гидравликой, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.
Фото: tvc.ru
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