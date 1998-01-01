Новости Суперджет авиакомпании «Азимут» загорелся в аэропорту Антальи На борту рейса, прилетевшего из Сочи, было около 90 пассажиров, никто не пострадал

В аэропорту турецкой Антальи вечером в воскресенье при посадке загорелся прилетевший из Сочи самолет российской авиакомпании «Азимут», сообщает Росавиация.

"После посадки из-за сдвига ветра в аэропорту Анталья (Турция) произошло возгорание самолета Superjet 100 авиакомпании «Азимут». Погибших нет», - говорится в сообщении в телеграм-канале Росавиации. "Грубая посадка прилетевшего из Сочи лайнера авиакомпании "Азимут" в аэропорту турецкой Антальи произошла из-за сдвига ветра», - говорится также в сообщении в телеграм-канале Росавиации.

По информации турецкого портала Airporthaber, возгорание двигателя произошло после приземления самолета в сложных метеоусловиях. Огонь заметили после остановки лайнера на взлетно-посадочной полосе. "24 ноября при посадке самолета авиакомпании "Азимут", выполнявшего рейс А45051 Сочи – Анталья, в результате сдвига ветра произошла грубая посадка. Командир принял решение об эвакуации по надувным трапам. Пассажиры благополучно доставлены в аэровокзал. Пострадавших нет", - сообщил в свою очередь сегодня утром авиаперевозчик.



Как отмечают в авиакомпании, пассажиры благополучно доставлены в аэровокзал, авиакомпания готовит резервный борт для выполнения обратного рейса А45052.

«Пожарные расчеты в короткие сроки прибыли на место и приступили к тушению. Из-за инцидента взлетно-посадочная полоса аэропорта была временно закрыта. Как сообщили в аэропорту, посадка других самолетов была приостановлена, а некоторые рейсы отложены», - уточняет издание.



Как сообщило Генконсульство России в Анталье, "В Генеральном консульстве круглосуточно работает телефон экстренной связи. Кроме того, пассажирам самолёта, прибывшим в Анталью по линии туроператоров, рекомендуем поддерживать контакт с их представителями, а также, при необходимости, с соответствующими страховыми компаниями".



Международный аэропорт турецкой Антальи рано утром начал принимать самолеты после происшествия с прилетевшим из Сочи российским Superjet -100, загоревшимся после посадки, свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

Согласно табло, некоторые международные и внутренние авиарейсы совершили посадку, а на несколько утренних рейсов из Антальи открылась регистрация.

Аэропорт не принимал самолеты до 3:00 понедельника (время совпадает с мск).

Часть граждан России, находившихся на борту Sukhoi Superjet 100, на котором произошло возгорание, покинули аэропорт турецкой Антальи. Об этом сообщает российское генконсульство. «Пассажиры, которые должны были вернуться в Россию обратным рейсом, размещены в гостинице до прибытия резервного борта», — говорится в сообщении. В диппредставительстве также добавили, что тем россиянам, кто остался в аэропорту в ожидании багажа, предоставили питание. Кроме того, турецкая сторона разрешила пропустить в страну десять россиян, оказавшихся из-за пожара без загранпаспортов. Генконсульство обещало помочь им в восстановлении документов. Аэропорт Антальи отметил, что на борту был 91 человек, Минтранс Турции — 95 человек, из которых шесть — члены экипажа. Вылет обратного рейса A4 5051 задержан почти на 12 часов, сообщает АТОР. По информации сервиса Flightradar24, он запланирован на 10:25 (время совпадает с Мск). По информации газеты «Известия» пассажиры рейс а A4 5051 из Сочи планируют подать коллективный иск против авиакомпании «Азимут». Следственный комитет по факту возгорания воздушного судна возбудил уголовное дело, пишет ТАСС. Отметим, что сегодня же "Интерфакс" сообщил, другой самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Азимут" с 79 пассажирами на борту, осуществлявший рейс Минеральные воды - Уфа - Красноярск, совершил посадку в аэропорту Красноярска с неисправной гидравликой, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

"Экипаж сообщил о том, что низкий уровень в гидросистеме передней стойки шасси, но аварийную посадку экипаж не запрашивал. Службы аэропорта были приведены в полную готовность, но в итоге отработали штатно", - расссказал сотрудник пресс-службы.

Инцидент произошел 24 ноября в 11:45. Никто не пострадал.

Обратный рейс был выполнен на резервном борту с опозданием. Вместо 13:00 24 ноября самолет вылетел 0:10 25 ноября.

/TOURBUS.RU Фото: tvc.ru

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