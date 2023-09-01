Новости

Эксперты: Из-за роста курса валют россияне будут переориентироваться на новогодний отдых в России

Внутренние курсы туроператоров уже составляют до 112 руб. за евро и 107 руб. за доллар

Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России на минувшие выходные, составляет 102,5761 руб. за $1. Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 23 ноября, составляет 107,4252 руб. за 1 евро, - сообщает «Интерфакс».





Внутренние курсы туроператоров накануне прошедших выходных достигли 103-107 рублей за доллар и 109-112 за евро, в Ассоциации туроператоров России (АТОР) в связи с этим прогнозируют переориентацию части туристов на покупку новогодних туров по России вместо зарубежных.

"Туристы возьмут паузу в покупках зарубежных туров. Если через пару недель курс не "развернется", получим некоторое количество новых клиентов на внутреннем рынке", - сообщил вице-президент АТОР по вопросам внутреннего туризма, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.



В то же время вице-президент АТОР по вопросам международного туризма, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян считает, что в последние годы влияние валютного фактора на поведение потребителей снизилось.

"Фактор курса, безусловно, будет сдерживать продажи. Но мы видим, что последний год реакция на валютные колебания незначительная. Важно не то, сколько стоит валюта, а когда произойдет стабилизация", - сказал эксперт.



По данным сервиса Banki.ru, купить наличную валюту в Москве сегодня можно в среднем по 101,5-103 рублей за доллар США, и 107,3-108,3 рублей за евро.

В Санкт-Петербурге – по 101,5-103,7 рублей за доллар США и по 106,9-107,9 рублей за евро.

В Казани – по 101,0-104 рубля за доллар и 107,1-109 рублей за евро.

В Сочи – по 101,5-103 рубля за доллар и 107,5-110 рублей за евро.

В Екатеринбурге – по 101,5-104 рубля за доллар, 107,5-109 рублей за евро.



Как напоминает АТОР, количество банков, которые производят операции по обмену валюты в выходные дни, особенно в регионах, сокращается.

АТОР рекомендует внимательно изучить графики работы нужных отделений и пунктов обмена валюты

/TOURBUS.RU

