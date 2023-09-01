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25 ноября
Эксперты: Из-за роста курса валют россияне будут переориентироваться на новогодний отдых в России
Внутренние курсы туроператоров уже составляют до 112 руб. за евро и 107 руб. за доллар
Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России на минувшие выходные, составляет 102,5761 руб. за $1. Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 23 ноября, составляет 107,4252 руб. за 1 евро, - сообщает «Интерфакс».
Внутренние курсы туроператоров накануне прошедших выходных достигли 103-107 рублей за доллар и 109-112 за евро, в Ассоциации туроператоров России (АТОР) в связи с этим прогнозируют переориентацию части туристов на покупку новогодних туров по России вместо зарубежных.
"Туристы возьмут паузу в покупках зарубежных туров. Если через пару недель курс не "развернется", получим некоторое количество новых клиентов на внутреннем рынке", - сообщил вице-президент АТОР по вопросам внутреннего туризма, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.
В Санкт-Петербурге – по 101,5-103,7 рублей за доллар США и по 106,9-107,9 рублей за евро.
В Казани – по 101,0-104 рубля за доллар и 107,1-109 рублей за евро.
В Сочи – по 101,5-103 рубля за доллар и 107,5-110 рублей за евро.
В Екатеринбурге – по 101,5-104 рубля за доллар, 107,5-109 рублей за евро.
АТОР рекомендует внимательно изучить графики работы нужных отделений и пунктов обмена валюты
/TOURBUS.RU
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