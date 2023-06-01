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Мальдивы резко повышают налоги и сборы с туристов

Речь идет о "зеленом" налоге, туристическом сборе, сборах за обслуживание в аэропорту и налоге на туристические товары и услуги

Правительство Мальдивских островов приняло решение повысить налоги с туристов для пополнения бюджета: речь идет о "зеленом" налоге, туристическом сборе, сборах за обслуживание в аэропорту и налоге на туристические товары и услуги, сообщают местные СМИ и «Интерфакс».

Так, с 1 января 2025 года вдвое вырастет «зеленый налог», который взимается с каждого туриста за сутки пребывания в отеле или другом объекте размещения.

С $3 до 6 в день для туристов, останавливающихся в гостевых домах и отелях с количеством номеров менее 50, и с $6 до 12 в день для тех, кто размещается на крупных курортах.



С 1 декабря 2024 года будут повышены сбор за въезд в страну и сбор на развитие аэропорта. Так, для пассажиров эконом-класса они составят по $50 вместо 30, то есть суммарно $100.

Для пассажиров бизнес-класса – $120 вместо прежних 60, а в сумме $240. Для первого класса - $240 вместо 90 (суммарно $480).

А пассажирам бизнес-джетов придется платить почти $1000 – для них каждый сбор будет повышен со $120 до 480.

Ставки для жителей архипелага, путешествующих за границу, сохранятся в размере $12, если они путешествуют в эконом-классе. Но для бизнес-, первого класса и пассажиров частных джетов сборы вырастут так же, как для иностранцев.

Налог на туристические товары и услуги вырастет с 16 до 17% с 1 июля 2025 года.

Ожидается, что повышение налогов на туристов принесет казне $175 млн дополнительных доходов. Ассоциация туристической индустрии Мальдив (MATI) выступила против этой меры.



Напомним, что в 2023 году архипелаг принял 1,8 млн иностранных туристов, в том числе 220 тыс. российских. Доходы от туризма составили $3,6 млрд.

В этом году Мальдивы приняли 183 776 туристов из РФ за 10 месяцев (по 30 октября 2024 года).

Прирост турпотока в годовом выражении составил +5,2% (в прошлом году в этот период приехали 174 663 туриста из РФ)

При этом аналитики АТОР считают, что, судя по динамике, предыдущий рекорд (2021 год, 222 424 визита из РФ), возможно, будет повторен, либо до него «не дотянут» совсем немного.

Совокупно же на экзотических островах Индийского океана по итогам 2024 года отдохнут около 485-490 тыс. россиян, что на 5-6% больше, чем в прошлом году, считают в АТОР.

/TOURBUS.RU