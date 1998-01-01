Новости Топ-11 национальных маршрутов России Сегодня в 50 регионах страны действует 56 национальных туристических маршрутов

Программа отбора национальных туристических маршрутов была запущена Ростуризмом в 2022 году. Основная задача – обратить внимание туристов на интересные туры со знаком качества по комфорту и безопасности. На сегодня в 50 регионах страны действует 56 нацмаршрутов. Больше всего их – в Ленинградской области. Недавно Ассоциация туроператоров России провела отраслевой конкурс национальных маршрутов. В рамках выставки «Отдых 2024» состоялось награждение победителей в 10 номинациях.

«С грохотом по фермам, или Глаза боятся, а руки делают» (Псковская область) В номинации «Мастера вовлечения» победителем стал псковский маршрут «С грохотом по фермам, или Глаза боятся, а руки делают» и его туроператор-разработчик компания «Континент-Тур». Путь маршрута проходит по интересным местам и эколокациям Псковской земли: фермам, хуторам и усадьбам. За три дня туристы смогут увидеть Псков, Старый Изборск и Печоры, природные красоты, узнать секреты садоводства, научиться ткачеству, росписи и другим ремеслам. «Зов Торамы» (Республика Мордовия) Финалистом гастрономической номинации «Мастера вкуса» стал маршрут «Зов Торамы», подготовленный компанией Международный центр обмена «Юнион». Он посвящен самому многочисленному финно-угорскому народу России – мордве. Продолжительность тура – два дня. Маршрут включает в себя экскурсию по Саранску и окрестностям с остановками в самых интересных локациях. В программе: посещение старинного эрзянского села Подлесная Тавла, этнографического музея, и Музея тавлинской деревянной игрушки, где каждый сможет смастерить собственную сувенирную тораму (народный музыкальный инструмент). «Винные дороги» Краснодарского края» (Краснодар) Маршрут «Винные дороги» включает посещение 20 виноделен Краснодарского края, три из которых вошли в Топ-100 красивейших виноделен мира, дегустации лучших вин юга России, погружение в более чем 2500-летнюю культуру виноградарства и виноделия на территории края. Маршрут следования: Анапа – ст. Тамань – ст. Голубицкая – п. Сенной – с. Молдаванское – Новороссийск – с. Абрау-Дюрсо – с. Федотовка – Геленджик. Целевая аудитория: туристы, проявляющие интерес к вину и гастрономии. «Стартап Петра I» (Ростовская область) Лучшим названием национального турмаршрута в номинации «Гении брендинга» был выбран национальный маршрут Ростовской области «Стартап Петра I» и его разработчик – туроператор «Авиа-Сити». Маршрут, рассчитанный на три дня, протяженностью 265 км включает посещение Ростова-на-Дону, Азова и Таганрога, а также локаций морского побережья — Мержаново, Танаиса, Самбека. Также представлен ряд объектов, напрямую связанных с Петром I. «Государева дорога» (Московская, Тверская, Новгородская, Ленинградская области) Финалистом номинации «Творцы инфраструктуры» стал межрегиональный маршрут «Государева дорога». Маршрут протяженностью 777 км проходит по территории Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей. Рассчитан на 6 дней и включает посещение Москвы, Солнечногорска, Клина, Твери, Городни, Торжка, Вышнего Волочка, Валдая, поселка Крестцы, Великого Новгорода, Любани, Тосно, Гатчины, Санкт-Петербурга. История маршрута связана с историческим трактом от Москвы до Санкт-Петербурга, построенным по указу Петра I. Основная идея маршрута — путешествие во времени, рассказ о становлении Российского государства, его выдающихся людях. «Гранд тур «Вся Карелия!» (Карелия) В номинации «Чемпион продаж» финалистом-призером стал победитель Всероссийской туристской премии «Маршрут года — 2019» гранд-тур «Вся Карелия!» от туроператора «СканТур». Маршрут рекомендован Русским географическим обществом. Цель трехдневного маршрута — знакомство с туристическими объектами Карелии. Это такие достопримечательности, как горный парк «Рускеала», водопады Ахинкоски и Кивач, деревня Киндасово и вотчина карельского Деда Мороза – Талви Укко. «Санкт-Петербург. «Новая география» (Санкт-Петербург) Маршрут «Санкт-Петербург. «Новая география» создан для знакомства гостей Северной столицы с новой городской гостевой средой, модными локациями. Маршрут, разработанный группой компаний «Тари Тур» и специалистами индустрии гостеприимства Санкт-Петербурга при поддержке Городского туристско-информационного бюро, заслужил высокие оценки Экспертного совета при Минэкономразвития. Он включает экскурсии по Санкт-Петербургу, Кронштадту и Петергофу. Маршрут незначительно видоизменяется в зависимости от сезона и может длиться четыре или пять дней. «Томск – сердце Сибири» (Томская область) Национальный брендовый маршрут Томской области – «Томск – сердце Сибири» победил в номинации «За стойкость в достижении цели». Маршрут, рассчитанный на пять дней с экскурсионной программой по Томску и его живописным окрестностям, посещением музеев и местных уникальных достопримечательностей, очень интересен. Туристы увидят старинные здания разных эпох и стилей, узнают, как проходило освоение сурового Сибирского края, окажутся в древней крепости. «В Сибирь – по своей воле» (Тюменская область) Национальный маршрут, который стал «Первым из лучших 2024 года», – тур «В Сибирь – по своей воле» (3 дня), разработанный ГАУ ТО «Агентство туризма и продвижения Тюменской области». Отпуск в Сибири – это точно незабываемое путешествие на всю жизнь! Особое внимание уделено современной Тюмени, снискавшей славу нефтяной столицы, с ее единственной в России четырехуровневой набережной и мостом Влюбленных, а также музеем «Тюремный замок» в Тобольске, хранящем леденящие душу истории сибирских каторжан. «Архангельск – здесь начинается Арктика» (Архангельская область) Номинантом «Драйвер региона» стал и брендовый маршрут по Архангельской области «Архангельск – здесь начинается Арктика» (3 дня). Он включает посещение ключевых достопримечательностей, связанных с Арктикой. Это Архангельск — первый морской порт России, Музей Художественного освоения Арктики, мыс Пур-Наволок, Северодвинск, Белое море, остров Ягры. Маршрут также позволяет подробно узнать об истории русского мореплавания. Также тур включает экскурсию в музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы» — крупнейший в России музей под открытым небом, занимающий площадь в 140 гектаров. «Жигулевские выходные. Открытие Волги» (Самарская область). Финалистом номинации «Драйвер региона» выбран маршрут «Жигулевские выходные. Открытие Волги» (4 дня), автор которого туроператор «Пилигрим». Маршрут стал визитной карточкой Самарской области. Он входит в федеральный проект «Великий Волжский путь», охватывая Сызрань, прекрасно сохранившую купеческие постройки, национальный парк «Самарская Лука», Тольятти и Самару. Туристов ждет экскурсия по Автозаводскому району Тольятти, некогда строящемуся как город мечты, с посещением музея истории «АвтоВАЗа», знакомство с интереснейшими достопримечательностями Самары. В последний день тура можно выбрать один из нескольких вариантов программ, и пока кто-то будет ходить по Волге под парусами, другие туристы отправятся к замку Гарибальди.

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