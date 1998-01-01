«Красная Поляна» примет в этом году рекордные полтора млн гостей

Сочинский курорт "Красная Поляна" по итогам 2024 году посетят около 1,5 млн туристов, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор курорта Павел Перов (на фото) в рамках саммита Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС), который проходит на курорте с 20 по 23 ноября



"Курорт "Красная Поляна" по текущей оценке в 2023 году посетило 1 млн 360 тыс. человек. И, соответственно, в этом году мы хотим выйти уже на рекорд - полтора миллиона человек. По сравнению с прошлым годом рост турпотока порядка 10%", - рассказал генеральный директор.



По его словам, курорт посещают не только российские туристы, но и иностранные.

"У нас сейчас порядка 6% иностранцев. Это на уровне прошлого года. Однако, в этом году курорт стали посещать туристы не только стран ближнего зарубежья, но и из Ирана. В этом году достаточно активно развивается полетная программа", - сообщил г-н Перов.



Он также рассказал, что в 2024 году на курорте проведена программа по реновации номерного фонда, чтобы принимать как можно больше гостей.

"Соответственно, мы отремонтировали достаточно большой пул апартаментов гостиничного номерного фонда. Сегодня мы можем принимать уже больше гостей, примерно на 10%", - подчеркнул гендиректор курорта.



Гастрономический центр почти на 280 посадочных мест начал работать на курорте "Красная Поляна", сообщил также Павел Перов.

"В первую очередь для того, чтобы к нам ехало как можно больше гостей, как можно больше нам приносило это непосредственно прибыли, мы развиваем сейчас очень много внутренних сервисов", - рассказал гендиректор.



Он отметил, что ряд новых сервисов открыли в горах курорта.

"На высоте 960 метров над уровнем моря мы открыли гастрономический центр почти на 280 посадочных мест: 143 - зимой и еще 134 - летом на веранде. Там представлены местная кухня и разных стран, которые представляют известные рестораторы. Мв активно развиваем гастрономический туризм", - рассказал г-н Перов.



Г-н Перов также сообщил, что курорт продолжает развивать деловой туризм.

"Направление, которое сейчас мы тоже очень активно развиваем - это деловой туризм. Все предыдущие года мы собирали базу мероприятий, сегодня мы готовы проводить крупные форумы.

Кроме этого, намерены открыть парк для альпаков. Продолжаем развивать и экотуризм: открываем новые пешеходные тропы. Сейчас их 40 км", - рассказал гендиректор.

/TOURBUS.RU

Фото: пресс-служба ГК "Мантера"

