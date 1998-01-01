Российский турпоток на курорты Эгейского побережья Турции вырос в этом году на 5%

Наша страна – на втором месте по количеству визитов на турецкое Эгейское побережье после Британии

Как сообщает АТОР, Россия в 2024 году удержала традиционное второе место по иностранному турпотоку на курорты Эгейского побережья Турции.

Прирост российского турпотока в 2024 года на 5% состоялся только за счет хороших продаж туров в августе-октябре, т.е. в конце сезона. Прибытий по воздуху классических пляжных туристов стало больше по сравнению с 2023 годом, но упало количество морских (круизных и яхтенных) визитов.

Как сообщается, Управление культуры и туризма турецкой провинции Мугла, где находятся основные курорты Эгейского побережья Турции – Мармарис, Бодрум, Фетхие и др, опубликовала статистику посещения провинции иностранными туристами за октябрь и 10 месяцев 2024 года.

Общее количество визитов иностранных туристов за январь – октябрь 2024 года на курортах Эгейского побережья Турции составило 3 306 601. Это на 6,4% больше, чем за тот же период 2023 года (3 106 852). Можно предполагать, что цифра прироста за весь 2024 год будет очень близкой.

За два месяца к достигнутому результату могут добавиться 30-35 тыс. визитов иностранцев.

Великобритания – самый большой по объему поездок рынок для провинции Мугла. За 10 месяцев 2024 года англичане совершили на Эгейское побережье Турции в Муглу 1 577 923 визита. Это на 10,7% больше, чем за этот же период прошлого года (1 425 451).

Россия, тоже уже давно – на втором месте по количеству визитов на Эгейское побережье Турции. За январь-октябрь 2024 года на курортах Муглы насчитали 408 875 визитов граждан России. Это ровно на 5% больше, чем за 10 месяцев 2023 года.

И это отличный результат: долгое время, в том числе и в первые два летних месяца 2024 года, объемы российского турпотока в этот регион Турции были ниже, чем прошлогодние. Фактически, рост был достигнут только за счет конца сезона. Значительный годовой прирост турпотока из России на Эгейское побережье начался только с августа (13,4% год к году), продолжился в сентябре (+24,8% год к году).

Наконец, октябрь, самый конец пляжного сезона, тоже показал прирост турпотока из РФ: в этом месяце 2024 года на курортах Эгейского побережья турецкая статистика зафиксировала 45 030 визитов россиян, что на 20,5% больше, чем в октябре 2023 года (37 364).

По сравнению с турпотоком из России на курорты Антальи за 10 месяцев 2024 года (3 764 693 визита) турпоток из РФ на Эгейское побережье меньше в 9,2 раза. Дальше разрыв еще более возрастет: в ноябре-декабре на Эгейское побережье Турции могут приехать еще максимум 3,5-4 тыс. туристов из России, а в Анталью – сотни тысяч.

Согласно данным статистики провинции Мугла, из 408 875 визитов россиян в этот курортный регион Турции, 58% всех прибытий (237 120) пришлось на аэропорт Даламана, откуда туристы едут преимущественно на два основных курорта – Мармарис и Фетхие/Олюдениз.

Еще 40,4% россиян (165 167) прибыли в аэропорт курорта Бодрум. Оставшиеся 1,6% визитов россиян (6 588 визитов) – это прибытия морем в порты Эгейского побережья Турции (круизные туристы и яхтсмены). При этом 96% всех «морских» визитов россиян приходится на порты Бодрума (2 643 визита), Мармариса (2 287 визитов) и Фетхие (1415).

Отметим, что доля россиян, посещающих порты Эгейское побережья Турции в рамках морских круизов и на яхтах, удручающе мала. Так, в Бодрум за 10 месяцев 2024 года прибыли 118 083 иностранных круизных пассажира. Даже если все российские прибытия морем в Бодрум считать круизными (что не так), доля россиян – 2,23%.

В целом морской (круизный и яхтенный) турпоток из РФ на Эгейское побережье Турции в 2024 году сократился на 27%.

Впрочем, из-за небольших абсолютных значений и доли морских прибытий, это падение не помешало всему российскому турпотоку вырасти на 5% год к году.

Рост в 2024 году произошел за счет увеличения на 5,9% количества прибытий из России по воздуху в аэропорты Даламана (+6,25% год к году) и Бодрума (+5,4%).

/TOURBUS.RU