Новости SuperJob: Почти 20% россиян будут работать в предстоящие новогодние праздники Путешествовать по стране в период праздников планируют 4% россиян, за границу — лишь 1%

Большую часть предстоящих новогодних праздничных дней на работе проведут 19% россиян, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Результаты исследования, опубликованные сегодня на портале, показывают, что чаще всех такие планы у мужчин (23%) и респондентов в возрасте до 34 лет (22%).



Среди представителей профессиональных категорий, которым предстоит работать в предстоящие праздники, - рабочие и инженеры непрерывно действующих производств, водители, врачи и медицинские сестры, работники торговли и складов, сотрудники полиции и служб безопасности, персонал гостиниц, видеооператоры и фотографы, отмечается в комментариях к опросу.



По данным SuperJob.ru, более трети сограждан (37%) собираются провести большую часть новогодних выходных у себя дома, а на даче и в гостях проведут время по 6% респондентов соответственно.



Согласно опросу, путешествовать по России в период праздников планируют 4% россиян, среди наиболее популярных направлений - Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи и Байкал.



Относительно новогодних вояжей за границу, то такие планы, по данным исследования, у 1% респондентов, в основном речь идет о поездках в Таиланд, Турцию, Объединённые Арабские Эмираты, Грузию и Армению.



Иные планы на праздники у 4% респондентов, оставшиеся 23% опрошенных пока не приняли окончательное решение о том, как провести праздники, отмечают в SuperJob.ru.



Опрос проводился 12-19 ноября среди 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 375 населенных пунктах РФ во всех федеральных округах.

/TOURBUS.RU

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