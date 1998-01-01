Дмитрий Горин: «Можно строить смелые планы на 2025 год»

В российской туристической отрасли подводят итоги уходящего года и строят планы на следующий. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин сделал это в интервью «ТБ».

Подводя итоги года, г-н Горин отметил, что, по оценкам экспертов, до конца года в стране будет совершено 96 млн путешествий, что на 11% больше, чем в 2023 году. А с учетом того, что предстоит еще и четвертый квартал – эти показатели вполне могут увеличиться до 100 млн. При этом восстанавливается как внутренний, так и въездной и выездной туризм.

Туроператорский и турагентский сегмент тоже имеет положительную динамику. Если в прошлом году доля внутренних пакетных туров составляла 20%, а самостоятельных туристов – 80%, то сегодня расклад – 30% на 70%. Дело в том, что туроператоры активно используют комбинированные предложения, включающие авиабилеты и проживание в отелях. В результате пакетные туры, предлагаемые туроператорами, обходятся туристам в среднем на 20% дешевле, чем покупка услуг отдельно.

Наибольший поток организованных туристов наблюдается на маршрутах в Москву, Краснодарский край, Татарстан, Калининградскую область и на других направлениях. Что касается международных направлений, то наиболее востребованными остаются Турция, Египет, Таиланд и ОАЭ. На повышение выездного туризма сильно влияет наличие прямых перелетов: сегодня в «прямом доступе» 36 стран мира.

А вот что касается въездного потока, то здесь, по мнению эксперта, мы пока не достигли показателей 2019 года. Поток интуристов в Россию в семь раз меньше, чем было до пандемии и геополитического кризиса. Пока за девять месяцев этого года нашу страну посетило 700 тысяч организованных иностранных туристов.

Согласно исследованию, основанному на количестве бронирований отелей, основную массу туристов сейчас составляют гости из Китая, Ближнего Востока и из азиатских стран. Приток туристов из этих стран обусловлен несколькими причинам. Во-первых, это запуск электронного оформления виз и удешевление стоимости поездки в связи с падением курса рубля. Во-вторых, расширение полетной программы.

Одна из самых объемных статей бюджета поездки - транспортная составляющая, поэтому появление новых прямых рейсов на Ближний Восток и в Азию упрощает логистику, тем самым стимулируя спрос.

Говоря об основных туристических темах уходящего года г-н Горин отметил, что «одной из горячих тем на сегодня можно назвать ожидание обновленного закона о разграничении ответственности с другими участниками туристического рынка. Вопрос о необходимости такого закона назрел уже давно.

На мой взгляд, работа туркомпаний демонстрирует стабильность рынка. Сейчас более 400 игроков занимаются выездным туризмом и банкротств среди них в этом году зафиксировано не было. Всего 4700 компаний действуют на рынке внутреннего и внешнего туризма. Так что ожидания и смелые прогнозы: достигнуть к 2030 году 140 млн внутренних поездок в год – вполне реальны.

Конечно, все это при условии сохранения дальнейшей поддержки со стороны государства».

«В первом полугодии 2024 года в туризм было инвестировано более 377 млрд рублей, что на 60% выше аналогичного периода прошлого года. В актив запишем и открытие новых гостиниц. Но пока при этом все же мы наблюдаем явный дефицит туристической инфраструктуры», - заключил вице-президент РСТ.

/TOURBUS.RU