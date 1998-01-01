Новости «КоммерсантЪ»: В РФ перестал летать каждый второй лайнер Airbus neo Причина — в невозможности ремонта установленных на Аэробусах «проблемных» двигателей из-за санкций

Как сообщает сегодня газета «КоммерсантЪ», авиакомпании приостановили полеты на 34 Airbus A320/А321neo — это половина всех самолетов данного семейства в России. Часть лайнеров выведены в резерв для экономии ресурса двигателей до высокого сезона, но 15–20 бортов могут так и не вернуться к полетам. На самолетах данного типа установлены прогрессивные, но проблемные двигатели: их невозможно ни починить в РФ из-за сложности, ни завезти в страну из-за санкций и дефицита на мировом рынке. Как выяснил “КоммерсантЪ”, на 20 ноября в РФ припарковано более половины всего парка оставшихся Airbus A320neo и А321neo. Причина в сложностях с обслуживанием двигателей, из-за чего перевозчики оказались вынуждены экономить ресурсы. Из 66 воздушных судов (ВС) семейства, по данным Flightradar24, простаивает 34. По оценке источников “Ъ”, до половины из них могут уже не вернуться к полетам. Наиболее сложная ситуация у S7, у которой припаркован 31 из 39 A320/А321neo возрастом от трех до семи лет. Эти самолеты оснащены двигателями Pratt & Whitney (P&W, США) и составляют более трети парка перевозчика. Среди простаивающих — все восемь А321neo, которые стоят с 2023 года. По данным двух источников газеты, ресурсы двигателей этих самолетов компания планирует экономить до начала следующего высокого сезона, когда большая часть ВС может снова вернуться в расписание. Два других источника утверждают, что ресурсы двигателей более чем 20 ВС уже фактически исчерпаны. Всего в реестре Росавиации за перевозчиком числится 92 самолета. Помимо А320/А321neo из магистрального флота не летает только один А319, остальные Boeing и Airbus «на крыле». Из 69 оставшихся у S7 Airbus сертификаты летной годности (СЛГ) сохраняют 55 ВС. По данным “Ъ”, СЛГ восьми А321neo и шести А320neo приостановлены. Помимо парка S7 в РФ остается еще 27 самолетов A320/А321neo. Девять таких у «Аэрофлота», два из них находятся на обслуживании. Еще 11 ВС — у «Уральских авиалиний», один из которых припаркован с начала октября из-за исчерпания ресурса двигателя. По два ВС — у «Северного ветра» и Smartavia. Еще три — у «Северо-Запада», причем третий, бизнес-джет ACJ320neo, поступил этим летом. У всех крупных перевозчиков, кроме S7, эти ВС оснащены двигателями Leap (CFM, Франция), ситуация с которыми считается чуть менее сложной, чем с P&W. Ряд источников издания полагают, что в отсутствие ремонта в РФ самолеты семейства начнут массово выбывать из эксплуатации, по усредненной оценке, с 2026 года. По словам двух собеседников издания, «Уральские авиалинии» также сократят в зимний сезон интенсивность эксплуатации своих A320/А321neo, чтобы продлить срок службы двигателей. Один из источников утверждает, что компания планирует вывести в резерв часть ВС. При этом в возможность освоения ремонтов двигателей A320/А321neo в РФ не верит ни один из собеседников газеты. Несколько источников “Коммерсанта” полагают, что их можно вывезти для ремонта за рубеж, отмечая, что несколько авиакомпаний уже запрашивали у Минтранса разрешение на вывоз, но не получили ответа. По прогнозу одного из источников газеты, для S7 выбытие A320/А321neo будет означать сокращение перевозок на 10–15% по итогам следующего года. В этих же пределах может повлиять на общеотраслевой пассажиропоток потенциальная остановка всех таких самолетов через два года. Но, подчеркивает собеседник, это малопредсказуемо и зависит от объемов выбытия другого парка и спроса. Кроме того, он полагает, перевозчики не допустят сезонного дисбаланса перевозок, так как консервация с последующим запуском — дорогостоящий процесс. /TOURBUS.RU



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