Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
21 ноября
«Островок»: Спрос на предстоящий новогодний отдых в Грузии оказался рекордным

Число новогодних бронирований гостиниц в соседней стране выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года


Picture background

 

Эксперты сервиса онлайн-бронирования отелей «Островок» отмечают существенный рост интереса российских туристов к поездкам в Грузию на Новый год: на период праздников (28 декабря – 12 января) число бронирований размещения в стране выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Также Грузия вошла в топ-5 самых популярных зарубежных направлений для новогоднего отдыха.

 

Прямое авиасообщение с Грузией было возобновлено в мае 2023 года. По данным «Островка», число бронирований в отелях Грузии за период с мая по ноябрь 2024 года выросло на 75% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Аналитики «Островка» связывают рост популярности страны с расширением полетной программы из Москвы и регионов. Так, например, в июле 2024 года рейсы в Кутаиси запустила авиакомпания Азимут, о появлении новых регулярных маршрутов в Грузию сообщала авиакомпания RedWings.

Помимо них прямые рейсы также выполняет грузинская авиакомпания Georgian Airways.

 

Доля страны в общем объеме бронирований в зарубежных объектах размещения также растет: если в 2022 году на Грузию приходилось 3% бронирований, в 2023 году показатель составлял 4%, в текущем – уже 5%. По числу бронирований Грузия уступает лишь Белоруссии, Турции, Таиланду и Абхазии.

Наибольшим спросом у российских туристов пользуется городской отдых внутри страны – в Тбилиси и Кутаиси, на побережье – в Батуми, Кобулети и Уреки, а также в горах – в Степанцминде (Казбеги) и Гудаури.

 

В 2024 году средняя стоимость забронированной ночи в грузинских отелях и апартаментах составляет 5 900 рублей – это на 11% выше, чем в 2023 году (5 300 рублей). Примечательно, что на период новогодних праздников показатель немного снизился относительно прошлого года и составляет 7 250 рублей (-3% год к году).

 

Путешествуя по Грузии, российские туристы чаще всего отдают предпочтение отелям категории четыре звезды – на них приходится 27% всех бронирований, отелям без звезд (25%), а также трехзвездочным гостиницам (24%) и апартаментам (11%). При этом популярность пятизвездочных отелей за год выросла вдвое: их доля в структуре бронирований увеличилась с 4% до 8%.

Эксперты «Островка» связывают этот тренд с введением в эксплуатацию новых объектов этой категории за последние несколько лет.

 

Традиционно путешествия в Грузию пользуются популярностью у пар – на двух взрослых без детей приходится больше половины всех бронирований (55%).

Туристы-одиночки занимают долю в 22% бронирований, семьи с детьми – 16%, компании взрослых от трех человек – 7%.

 

Как отмечает Дарья Кочеткова, управляющий директор сервиса «Островок», «Грузия предлагает российским туристам широкие возможности для организации и совмещения разных типов отдыха: экскурсионного, гастрономического, активного, горнолыжного. Туристам доступен большой выбор объектов размещения под любой бюджет: от сетевых гостиниц и дизайнерских отелей до горнолыжных лоджей и гостевых домов.

Отсутствие визовых ограничений и расширение прямого авиасообщения делают логистику максимально простой и удобной, поэтому мы ожидаем, что спрос на это направление будет только расти».

/TOURBUS.RU

 

Фото: au.pinterest.com


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2024 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 