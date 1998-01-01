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21 ноября
«Островок»: Спрос на предстоящий новогодний отдых в Грузии оказался рекордным
Число новогодних бронирований гостиниц в соседней стране выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
Эксперты сервиса онлайн-бронирования отелей «Островок» отмечают существенный рост интереса российских туристов к поездкам в Грузию на Новый год: на период праздников (28 декабря – 12 января) число бронирований размещения в стране выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
Также Грузия вошла в топ-5 самых популярных зарубежных направлений для новогоднего отдыха.
Прямое авиасообщение с Грузией было возобновлено в мае 2023 года. По данным «Островка», число бронирований в отелях Грузии за период с мая по ноябрь 2024 года выросло на 75% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
Аналитики «Островка» связывают рост популярности страны с расширением полетной программы из Москвы и регионов. Так, например, в июле 2024 года рейсы в Кутаиси запустила авиакомпания Азимут, о появлении новых регулярных маршрутов в Грузию сообщала авиакомпания RedWings.
Помимо них прямые рейсы также выполняет грузинская авиакомпания Georgian Airways.
Доля страны в общем объеме бронирований в зарубежных объектах размещения также растет: если в 2022 году на Грузию приходилось 3% бронирований, в 2023 году показатель составлял 4%, в текущем – уже 5%. По числу бронирований Грузия уступает лишь Белоруссии, Турции, Таиланду и Абхазии.
Наибольшим спросом у российских туристов пользуется городской отдых внутри страны – в Тбилиси и Кутаиси, на побережье – в Батуми, Кобулети и Уреки, а также в горах – в Степанцминде (Казбеги) и Гудаури.
В 2024 году средняя стоимость забронированной ночи в грузинских отелях и апартаментах составляет 5 900 рублей – это на 11% выше, чем в 2023 году (5 300 рублей). Примечательно, что на период новогодних праздников показатель немного снизился относительно прошлого года и составляет 7 250 рублей (-3% год к году).
Путешествуя по Грузии, российские туристы чаще всего отдают предпочтение отелям категории четыре звезды – на них приходится 27% всех бронирований, отелям без звезд (25%), а также трехзвездочным гостиницам (24%) и апартаментам (11%). При этом популярность пятизвездочных отелей за год выросла вдвое: их доля в структуре бронирований увеличилась с 4% до 8%.
Эксперты «Островка» связывают этот тренд с введением в эксплуатацию новых объектов этой категории за последние несколько лет.
Традиционно путешествия в Грузию пользуются популярностью у пар – на двух взрослых без детей приходится больше половины всех бронирований (55%).
Туристы-одиночки занимают долю в 22% бронирований, семьи с детьми – 16%, компании взрослых от трех человек – 7%.
Как отмечает Дарья Кочеткова, управляющий директор сервиса «Островок», «Грузия предлагает российским туристам широкие возможности для организации и совмещения разных типов отдыха: экскурсионного, гастрономического, активного, горнолыжного. Туристам доступен большой выбор объектов размещения под любой бюджет: от сетевых гостиниц и дизайнерских отелей до горнолыжных лоджей и гостевых домов.
Отсутствие визовых ограничений и расширение прямого авиасообщения делают логистику максимально простой и удобной, поэтому мы ожидаем, что спрос на это направление будет только расти».
/TOURBUS.RU
Фото: au.pinterest.com
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