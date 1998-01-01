Эксперты: По итогам года российский турпоток в Турцию вырастет на 5-6%

Продажи туров в Турцию в 2024 году шли заметно активнее, чем годом ранее, в том числе благодаря более разумной ценовой политике турецких отельеров. Одной из тенденций на направлении стало желание туристов сэкономить – они чаще выбирали более доступные отели или туры на меньшее количество дней.

Как ожидают эксперты Российского союза туриндустрии, по итогам текущего года турпоток в Турцию останется на прошлогоднем уровне либо вырастет в пределах 5-6%, а в 2025 году она сохранит лидерство среди зарубежных направлений, - сообщает сегодня RTN.

«Турция по итогам летнего сезона показала прирост объемов на 15-17%. Полагаю, общий турпоток из России за этот год составит порядка 6,7 млн – не меньше. И причина очевидная: турки в этом году не стали повторять прошлогоднюю ошибку, когда они подняли цены на 20% в евро.

В этом году 20% отелей оставили прошлогодние цены, еще примерно половина подняли их в пределах 5%, а оставшиеся – на 10% или выше. К тому же в этом году не было столь резкой девальвации рубля. И если в 2023 году средний чек вырос на 80%, то в этом – на 25%», – считает генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

По словам эксперта, туристы уже не первый год экономят на количестве дней отдыха. Например, несколько лет назад нормой были летние путевки на 12-14 дней, а сейчас 90% клиентов покупают туры продолжительностью до 12 дней, как правило, на 7-10.

Экономят и на размещении: те, кто ранее выбирал отели 5* премиум-класса, теперь берут стандартные 5*.

«Впрочем, ниже «пятерок» все же не опускаются, но играют количеством дней и сезонами. К примеру, едут не в июле-августе, а в мае-июне или в октябре-ноябре, когда отдых получается намного дешевле. До сих пор количество российских туристов в Турции не снижается, хотя уже зима на носу, то есть сезон размазывается с апреля до конца ноября», – рассказал Мкртчян.

У туроператоров «Интурист» и Fun&Sun продажи туров в Турцию летом выросли на 30%.

«Несмотря на подорожание, спрос был высоким: много популярных отелей было куплено по акции раннего бронирования, и эти объекты встали на «стопы» раньше обычного. Туристы, желавшие заказать привычный отель, вынуждены были выбирать другой или менять направление.

Средний чек тура с перелетом составил 115 тыс. рублей, только наземного обслуживания – 78 тыс. Годом ранее в первом случае чек был 109 тыс., во втором – 75 тыс.», – рассказала PR-директор Fun&Sun Ольга Иванова.

В «Интуристе» тоже заметили желание туристов сэкономить на отелях. По словам директора по связям с общественностью компании Дарьи Домостроевой, в связи с этим хорошо продавались недорогие отели 5 * и качественные 4*, а также отели в Аланье.

«Летний сезон по Турции мы закончили с приростом 30% – как и планировали. Но итоги года в целом зависят еще и от турпотока в Стамбул в декабре, сейчас как раз бронирования туров в город оживляются. Но, по ощущениям, выйдем примерно на тот же уровень, что и год назад", – рассказала она.

Как отметил директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев, два года подряд у агрегатора доля Турции составляет 55% от общего числа бронирований, то есть объемы сохраняются на прошлогоднем уровне. Средний чек за год вырос со 182 тыс. до 226 тыс. рублей, то есть на 25%.

По словам г-на Мкртчяна, активные продажи туров в Турцию на лето 2025 года начнутся после Нового года.

«К сожалению, некоторые туроператоры сами дискредитировали акцию раннего бронирования, которая обычно начиналась с осени предыдущего года. Последние два года, к примеру, туристы могли заранее купить тур в Турцию на высокий сезон за 300 тыс. рублей, а ближе к сезону обнаружить, что такая же путевка стоит 250 тыс. Поэтому многие уже не верят в раннее бронирование.

К тому же зачастую какие-то летние рейсы отменялись, туристам возвращали полную сумму, но проблема в том, что летом на эти деньги уже нельзя было купить аналогичный отель на те же сроки», – пояснил эксперт.

Как напоминает RTN, в 2023 году в Турции побывало, по данным Министерства культуры и туризма страны, 6,3 млн российских туристов, а в рекордном допандемийном 2019 году – около 7 млн.

/TOURBUS.RU