Георгий Мохов: «Новый закон о классификации средств размещения предполагает революционные изменения»

Глава юридического агентства «Персона Грата» рассказал, как новые поправки в закон о туризме отразятся на гостиничном бизнесе

Госдума приняла в двух чтениях поправки в отраслевой закон о туризме, в соответствии с которыми обязательная классификация должна быть распространена на все средства размещения, которые предоставляют услуги по временному проживанию туристов.

Также должен быть создан единый реестр объектов классификации в сфере туристической деятельности.

Вице-президент Российского союза туриндустрии, глава юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов рассказал, как отразится принятый законопроект на работе отелей и других средств размещения. Его мнение опубликовала вчера пресс-служба РСТ.

«Расширение перечня классифицированных средств размещения напрямую связано с вводимым с 1 января туристическим налогом. Под него подпадают все средства размещения, входящие в реестр классифицированных объектов.

А так как в новой редакции закона классификация будет охватывать не только гостиницы, но и модульные сооружения, кемпинги, глэмпинги и иные средства размещения, то государство получает кратное увеличение числа объектов, которые будут оплачивать турналог», – сказал он.

Эксперт добавил, что новый закон при этом не охватывает гостевые дома. «Можно предположить, что они войдут в него постфактум, то есть уже в составе последующих подзаконных нормативных актов. Не исключено, что именно поэтому закон о гостевых домах сильно притормозили. Последнее движение по нему было 25 марта нынешнего года, когда законопроект было решено перенести, но в повестку осенней сессии он включен не был.

Но даже без гостевых домов классификация распространяется теперь на гораздо большее, чем прежде, число объектов. Одновременно создается реестр, без включения в который работать будет нельзя», – сказал Георгий Мохов.

По его словам, закон несет еще одно революционное изменение – перестройку системы классификации. Теперь она проходит в два этапа, первый из которых – так называемая самооценка. То есть средство размещения само оценивает свое соответствие определенному типу и обязательным требованиям к нему, заносит необходимые данные в мобильное приложение, получает классификацию «без звезд», заносится в реестр и, соответственно, может легально работать.

Второй этап – проведение аккредитованными экспертами оценки соответствия средства размещения требованиям, установленным к конкретной категории, то есть к «звездам», и внесение их в единый реестр.

По словам Георгия Мохова, посыл Росаккредитации, которая предложила этап самооценки,

вполне понятен: «Очевидно, что одна из главных задач ведомства – максимальная легализация всего того объема средств размещения, которые есть в стране. Сейчас в реестре 28,7 тыс. классифицированных средств размещения. А сколько еще некапитальных строений, модульных сооружений, число которых, благодаря национальному проекту, росло последние годы и продолжит расти? Подсчитать их – вполне разумная идея.

Но это серьезное изменение, которое влияет на конфигурацию самого процесса классификации объектов и легализации их работы. В итоге мы можем получить очень рискованный способ расширения числа классифицированных средств размещения, которые не будут соответствовать требования безопасности».

В частности, можно ожидать серьезных проблем с миграционным и регистрационным учетом постояльцев.

«Сейчас это обязаны делать только гостиницы, они подключены к автоматизированной системе передачи данных МВД, заключаются соответствующие договоры, за нарушение правил передачи – серьезнейшие штрафы.

Совершенно не понятно, как в этом случае смогут работать и передавать данные кемпинги или глэмпинги, находящиеся в труднодоступных и удаленных от управлений МВД местах. С некапитальными сооружениями МВД договоры не заключает, в итоге мы можем получить несколько тысяч средств размещения, не отвечающих требованиям закона. То же касается санитарной, пожарной безопасности.

Пока трудно прогнозировать, как на все эти требования отреагируют предприниматели. Многие из тех, кто впервые сталкивается с необходимостью классификации, очень слабо представляют, какие дальнейшие действия она влечет», – говорит Мохов.

«Этот закон предполагает столь кардинальное изменение нормативного подхода в сфере классификации средств размещения, включение в орбиту регулирования большого количества новых видов, что, очевидно, сразу, с одного захода, всё вряд ли заработает.

Многие положения еще только предстоит принять – например, критерии классификации глэмпингов и правила их работы. Так что будем следить за его практическим применением», – резюмировал вице-президент РСТ.

/TOURBUS.RU